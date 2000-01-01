Еще несколько необычных экскурсий в Пхукете

  1. Таиланд
  2. Пхукет
  3. Экскурсии

Трансфер из/в аэропорт Пхукета

Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Пхукета
Восток — дело тонкое...

Чтобы без проблем добраться в незнакомой стране из аэропорта до отеля и обратно, предлагаем вам услуги трансфера.

Мы закажем для вас заранее комфортабельный автомобиль, а водитель 🚗 встретит вас с табличкой в аэропорту или у входа в отель 🏨.

Вам не нужно будет ни о чем волноваться, так как мы обо всем позаботимся и доставим вас в нужное время вовремя.
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $45 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из/в аэропорт Пхукета
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Из аэропорта Пхукета вас доставят до центра города Пхукета
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Пхукете

Первое свидание с Пхукетом
$128
5.5 часов
Первое свидание с Пхукетом
98 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
$220
5 часов
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
37 отзывов
Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Пхукет для новичков
$120
6.5 часов
Пхукет для новичков
28 отзывов
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Детский тур по Пхукету
$100
5 часов
Детский тур по Пхукету
23 отзыва
Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
$42
9 часов
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
22 отзыва
Буддистские святыни, сплав по реке, сафари на слонах и водопад за один день
Чудеса провинции Пханг Нга
$54
8 часов
Чудеса провинции Пханг Нга
14 отзывов
Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда