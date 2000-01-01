Вы отправитесь на осмотр «коллекции» красивейших мест Андаманского моря 🌊. На скоростной лодке ⚓ проплывете по заливу Пханг Нга, где насчитывается около сотни островков. Мы высадимся на один из самых известных — остров 🏝️ Джеймса Бонда, где снимали фильм 🎥 «Человек с золотым пистолетом». На каноэ вы доберетесь до пещер островов Панак и Хонг, увидите сталактиты и сталагмиты, летучих мышей и мангровые заросли. А после отдохнете на пляже Райлей, который занесен в список ЮНЕСКО — это очень романтичное место.

Мы посетим два самых крупных острова архипелага — Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. После обеда вы прогуляетесь 👣 к пляжу обезьян и заглянете в священную пещеру викингов. Посетим лагуну Пиле, окруженной высокими скалами — и самой глубокой в Таиланде. Фанаты Леонардо Ди Каприо будут рады посетить бухту Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж». А после вас ждет действительно райское наслаждение на острове Баунти (Бамбу). Нетронутый цивилизацией, он сохранил тихую и удивительную атмосферу спокойствия. Прекрасным завершением станет снорклинг у острова Майтон, чьи коралловые рифы всех цветов радуги дали кров удивительнейшим морским обитателям.

Подробная программа

6:00 Сбор из отелей;

Отправление к заливу Пханг Нга;

Остров Джеймса Бонда, возможность сфотографировать острова Тапу и Као Пинг Кан;

Осмотр горных пород (сталактитов и сталагмитов) возле острова Панак;

Катание на каное у острова Хонг;

Посещение пещеры Прананг (пещеры плодородия), пляж 🏖️ Райлей;

Отправление к островам Пхи-Пхи;

Снорклинг и купание у бухты Тонсай, обед;

Посещение пляжа обезьян;

Осмотр пещеры викингов, лагуны Пиле, бухты Ло Сама, купание вблизи коралловых рифов;

Осмотр достопримечательностей 🏛️ бухты Майя, где снимался фильм «Пляж»;

Свободное время на острове Бамбу;

Снорклинг у острова Майтон в кристально чистой воде над коралловым рифом;

Важная информация

Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.

Экскурсия проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года.

Возвращение на Пхукет, трансфер в отель 🏨