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Жемчужины Андамана за один день

5
10 отзывов
Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Пхукета
На нашей экскурсии 🧭 вас будут ждать таинственные пещеры и величественные скалы.

Вы искупаетесь в омолаживающих водах лагуны Пиле, узнаете что такое снорклинг и познакомитесь с морскими обитателями, а также отдохнете на райских пляжах острова Пхи-Пхи и насладитесь красотой местной природы.
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  • 👥Групповая
  • 🤿Изучаем мир под водой
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $128 за человека

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Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день

Что вы увидите

  • Залив Пханг Нга
  • Остров Джеймса Бонда
  • Пещера Прананг
  • Пляж Райлей
  • Острова Пхи-Пхи
  • Бухта Тонсай
  • Пляж обезьян
  • Пещера викингов
  • Лагуна Пиле
  • Бухта Ло Сама
  • Бухты Майя
  • Остров Бамбу
  • Остров Майтон
  • Острова Пхи-Пхи
Вы отправитесь на осмотр «коллекции» красивейших мест Андаманского моря 🌊. На скоростной лодке ⚓ проплывете по заливу Пханг Нга, где насчитывается около сотни островков. Мы высадимся на один из самых известных — остров 🏝️ Джеймса Бонда, где снимали фильм 🎥 «Человек с золотым пистолетом». На каноэ вы доберетесь до пещер островов Панак и Хонг, увидите сталактиты и сталагмиты, летучих мышей и мангровые заросли. А после отдохнете на пляже Райлей, который занесен в список ЮНЕСКО — это очень романтичное место.
Мы посетим два самых крупных острова архипелага — Пхи-Пхи-Дон и Пхи-Пхи-Лей. После обеда вы прогуляетесь 👣 к пляжу обезьян и заглянете в священную пещеру викингов. Посетим лагуну Пиле, окруженной высокими скалами — и самой глубокой в Таиланде. Фанаты Леонардо Ди Каприо будут рады посетить бухту Майя Бэй, где снимался фильм «Пляж». А после вас ждет действительно райское наслаждение на острове Баунти (Бамбу). Нетронутый цивилизацией, он сохранил тихую и удивительную атмосферу спокойствия. Прекрасным завершением станет снорклинг у острова Майтон, чьи коралловые рифы всех цветов радуги дали кров удивительнейшим морским обитателям.
Подробная программа
6:00 Сбор из отелей;
Отправление к заливу Пханг Нга;
Остров Джеймса Бонда, возможность сфотографировать острова Тапу и Као Пинг Кан;
Осмотр горных пород (сталактитов и сталагмитов) возле острова Панак;
Катание на каное у острова Хонг;
Посещение пещеры Прананг (пещеры плодородия), пляж 🏖️ Райлей;
Отправление к островам Пхи-Пхи;
Снорклинг и купание у бухты Тонсай, обед;
Посещение пляжа обезьян;
Осмотр пещеры викингов, лагуны Пиле, бухты Ло Сама, купание вблизи коралловых рифов;
Осмотр достопримечательностей 🏛️ бухты Майя, где снимался фильм «Пляж»;
Свободное время на острове Бамбу;
Снорклинг у острова Майтон в кристально чистой воде над коралловым рифом;
Важная информация
Трансферы: Патонг, Карон, Ката — бесплатный трансфер. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Экскурсия проходит на скоростной лодке, поэтому противопоказана беременным женщинам и детям до года.
Возвращение на Пхукет, трансфер в отель 🏨
Что входит
  • Обед
  • Трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно
  • Страховка
  • Спасательный жилет, трубки и маски для плавания
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Фотосессия
Начало и место завершения
🚩 Ресепция Вашего отеля
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день
Жемчужины Андамана за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алекс Т.
Алекс Т.
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10 отзывов оставили туристы

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