Приглашаем в гигантский современный парк The Land of Legends с аттракционами для всех возрастов! Вы отправитесь в него на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек. Сможете прокатиться на башне свободного падения, огромных качелях и невероятных водных горках. Посетить шоу Дельфинов и детское представление Маша и Медведь.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аквапарк и парк развлечений. Наш сопровождающий проведет вас на территорию парка, где у вас будет 6-7 часов свободного времени. Их с лихвой хватит, чтобы прокатиться на водных горках и аттракционах разного уровня экстрима, поплавать в бассейнах с бирюзовой водой и позагорать на шезлонгах.

Шоу Дельфинов. Все желающие смогут посмотреть милое, доброе шоу с дельфинами Луной, Арасом, Хани, Ксенией и Лозой. За дополнительную плату с ними можно поплавать.

Шоу Маша и Медведь. Юным гостям понравится участвовать в конкурсах вместе с Машей, Медведем и их лесными друзьями. Зайти к ним в гости и понаблюдать за их жизнью.

Программа

07:30 — 09:00 Сбор по отелям

10:30 — 11:00 Прибытие в парк. Вам выдадут билеты и проводят на территорию парка. Дальше свободное время до вечера.

13:30 Шоу Маша и Медведь

14:00 Шоу Дельфинов

17:00 Выезд

18:30 — 19:30 Возвращение в отели

Организационные детали