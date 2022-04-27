Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи

Разобраться в эпохах города, изучить греческие и римские артефакты и услышать легенды музея

Индивидуальная
Приглашаю вас открыть один из лучших музеев Турции и прогуляться по эпохам мировой истории.

Мы перенесемся в Древнюю Грецию и Римскую империю, рассматривая скульптуры богов, героев и легендарных правителей.

Расшифруем изображения на древних саркофагах и откроем секреты, которые окружают античные шедевры.
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Экскурсия по историко-археологическому музею Антальи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На поиски древних сокровищ

Мы пройдем по 13 залам музея Антальи, которые охватывают всю мировую историю, с эпохи неолита до поздней Античности. Вы прогуляетесь по галерее под открытым небом, рассматривая самые внушительные экспонаты — колонны и постаменты. А затем познакомитесь с внутренней экспозицией: особое внимание мы уделим колоритным залам Императоров, Греческих богов и Саркофагов. Рассмотрим мраморные статуи Зевса, Афины, Артемиды и других обитателей Олимпа. Вспомним о роли римских императоров Адриана и Траяна, а также поговорим о саркофаге с изображением 12 подвигов Геракла.

Легенды и истории музея

Создание музея Антальи тесно связано с периодом итальянской оккупации 1919 года — я расскажу, как вышло, что собранные археологами ценности не уплыли за море, а были выставлены в одной из мечетей Калеичи. Также вы услышите предания и легенды, окружающие некоторые экспонаты. Поймете, как связаны большинство скульптур музея и что памятники Греции и Римской империи могут рассказать о прошлом Антальи.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается билет в музей: 55 лир с человека, детям до 8 лет — бесплатно
  • Посещение музея вы можете дополнить прогулкой по Старому городу за доплату 50 евро
  • Если вы живете в Кунду, Белеке, Кемере или Сиде, можно организовать до музея трансфер за доплату 40 евро

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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