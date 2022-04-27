Что вас ожидает

На поиски древних сокровищ

Мы пройдем по 13 залам музея Антальи, которые охватывают всю мировую историю, с эпохи неолита до поздней Античности. Вы прогуляетесь по галерее под открытым небом, рассматривая самые внушительные экспонаты — колонны и постаменты. А затем познакомитесь с внутренней экспозицией: особое внимание мы уделим колоритным залам Императоров, Греческих богов и Саркофагов. Рассмотрим мраморные статуи Зевса, Афины, Артемиды и других обитателей Олимпа. Вспомним о роли римских императоров Адриана и Траяна, а также поговорим о саркофаге с изображением 12 подвигов Геракла.

Легенды и истории музея

Создание музея Антальи тесно связано с периодом итальянской оккупации 1919 года — я расскажу, как вышло, что собранные археологами ценности не уплыли за море, а были выставлены в одной из мечетей Калеичи. Также вы услышите предания и легенды, окружающие некоторые экспонаты. Поймете, как связаны большинство скульптур музея и что памятники Греции и Римской империи могут рассказать о прошлом Антальи.

Организационные детали