Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа

Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа
Гора богов Немрут- Даг и город пророков Шанлыурфа

Что вы увидите 🤩

  • Газиантеп
  • Музей кулинарии
  • Шанлыурфа
  • Балыкгёль
  • пещера пророка Авраама
  • гора Немрут-Даг.
Рано утром вылет из Анталии в Газиантеп. Здесь мы позавтракаем и отправимся в Халфети.
Халфети – один из старейших городов Турции. Историки полагают, что он был основан ассирийцами ещё в IX веке до нашей эры. Халфети называют «скрытым раем» Турции. Он знаменит на весь мир своими затопленными домами водами Ефрата: древние жилые постройки попросту ушли под воду. Здесь вы увидите это удивительное зрелище – целые кварталы, деревья, строения и мечеть, погребённые под толщей воды.
Халфети также знаменит своими необычными видами роз. Только здесь растут единственные в мире чёрные розы.
Затем наш путь продолжиться посещением Шанлыурфа.
История города настолько богата событиями, что пересказывать крайне сложно. Если я вам скажу, что вблизи Шанлыурфы располагается древнейший на земле храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, датируемый примерно 12 000 годом до н. э. Есть предположения, что Урфа —- это хурритский город Уршу, упоминаемый ещё около 2000 года до н. э. в шумерских, аккадских и хеттских клинописных надписях.
По некоторым историческим данным город был первым принявшим христианство в качестве официальной религии, произошло это в начале нашей эры.
Бытует легенда о том, что окрестности этого города приняли Адама и Еву сразу после изгнания их из рая.
Сегодня центральным местом паломничества в Шанлыурфе являются мечеть Халиль-Рахман и относящийся к нему пруд Авраама, наполненный святыми и неприкосновенными карпами. Легенда рассказывает, что пророк Авраам, брошенный в костер, спасся, превратив огонь в воду, а горящие поленья — в карпов.
Одни только древнейшие в мире человеческие постройки, обнаруженные на территории Урфы, могли бы прославить этот турецкий город на весь мир. Но главной визитной карточкой Урфы стали не они, а пещера, где родился Авраам.
Главная мечеть Урфы – Мевлид-и-Халиль. Ранее, в 150 году н. э., на этом месте стояла христианская церковь, в византийские времена ее место заняла урфийская Айя-София, а в 1523 году её сменила мечеть. В подвальном этаже мечети находится пещера, в которой родился Авраам.
Как и в любом древнем турецком городе, в старой части Урфы тоже есть свой “бедестан”, то есть крытый рынок, со множеством “ханов” – коридоров с лавками разной направленности, предлагающими ткани, золото, специи и т. д., – где можно купить всё что душе угодно.
Далее мы продолжим путь в Адыяман, город, где расположено Святилище и мега мавзолей на горе Немрут-даг – одна из знаменитейших достопримечательностей Турции и главное святилище древнего царства Коммагена.
В высоту Немрут достигает 2.150 метров над уровнем моря. Именно в этом месте расположен один из самых величественных примеров эллинистического периода в образе монументальной скульптуры.
Легенда гласит, что название свое гора получила благодаря правнуку Ноя – Немруту. Его имя (имеется несколько видов его написания) упоминается в Библии. Немрут был высокомерен и амбициозен. Данный персонаж часто встречается в древних преданиях Передней Азии. Многие из которых прямо или косвенно указывают на то, что он был зачинателем строительства Вавилонской башни.
Курган на горе Немрут принадлежит королю небольшого государства Коммагены – Антиоху (1 век до н. э. ). Коммагенское царство было основано в 163 году до н. э. , а в 72 году н. э. вошло в состав Римского государства. Считается, что Антиох похоронен в каменной усыпальнице высеченной в скальном грунте, а усыпальница покрыта насыпным холмом – конусом из мелкой гальки. Этот конус отмечен в Книге рекордов Гиннеса как самый высокий рукотворный тумулус в мире высотой в 49 м, диаметром 152 м и площадью основания 3 га.
Рано утром мы выедем в тур для посещения этой горы и встречи на ней рассвета.
После утреннего тура и завтрака мы отправимся в Газиантеп.
В течение своей истории в 8 тыс. лет Газиантеп был домом для многочисленных цивилизаций, империй и государств. Здесь жили ассирийцы и хетты, затем правил Александр Македонский, а потом город прожил римский, византийский и османский периоды. Исторический маршрут Шёлкового пути проходил через город, соединяя Месопотамию, Египет и Анатолию.
Итак, чем же славен Газиантеп? Этот город известен своей вкуснейшей едой: от кебаба до пахлавы (баклавы, как говорят турки). В 2015 году ЮНЕСКО назвал его гастрономическим творческим городом. А совсем недавно и турецкая пицца лахмаджун (наряду с другими продуктами региональной кухни Газиантепа, такими как арахисовое масло и “тырнаклы пиде”) была признана наследием ЮНЕСКО.
Здесь мы посетим кулинарный музей, который расскажет вам о культуре и истории гастрономии города. Кухня Антепа представляет собой смесь турецкого и арабского (из-за его непосредственной близости к Сирии) с влиянием культур прошлого (хеттской и ассирийской). Большое влияние на это оказал Шёлковый путь.
Возвращение в Анталию.
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🚩 Начало: в холле отеля или по договоренности
🏁 Место завершения: ваш отель
 Что входит
  • перелет Анталья-Газиантеп-Анталья
  • Трансфер из отеля и обратно.
  • Транспорт во время путешествия.
  • Проживание в отеле 1 ночь
  • Завтраки и ужин в отеле.
  • Входные билеты
  • Услуги русскоязычного гида и сопровождающего
 Что не входит
  • Обеды
  • Напитки за ужином в отеле
  • Личные расходы.
Важная информация
обязательно паспортные данные для оформления авиабилета
Время проведения: по четвергам
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
Talya T.
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