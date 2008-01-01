Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца

Рассмотреть высеченные в скалах гробницы и посетить старинную церковь Святого Николая

Приглашаю погрузиться в далекое прошлое и полюбоваться святынями, дошедшими до наших дней.

Вы осмотрите церковь Святого Николая в небольшом городке Демре и расшифруете цветные фрески, украшающие ее стены и потолки.

Погуляете по античному театру и раскроете тайны гробниц, высеченных в скалах несколько столетий назад.
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца
Из Антальи — в античный город Мира и храм Николая Чудотворца

Что вас ожидает

Храм Николая Чудотворца: фрески, история и легенды

Церковь Святого Николая в Демре — одна из важнейших христианских святынь Турции. Вы рассмотрите старинные фрески, изображающие Деву Марию и Иоанна Крестителя, волхвов с дарами в честь рождения Иисуса и его крещение на реке Иордан. Кроме того, я покажу алтарную часть, каменный престол и наос — место, где проходят богослужения. Раскрою, почему под куполом нарисованы игральные карты и как из гробницы пропали мощи Святого Николая.

Древняя Мира и гробницы ликийских владык

Вы погуляете по руинам античного города Мира и узнаете, какие народы населяли в древности эти земли, кому они поклонялись и как изменился их образ жизни с приходом Римской империи. Оцените театр, вмещающий 10 тысяч зрителей, и услышите о проходивших в нем спектаклях. А также рассмотрите высеченные в скалах ликийские гробницы. Я расскажу, кого в них хоронили, как расшифровать их надписи и рисунки.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: античная Мира — 55 лир с человека, церковь Святого Николая — 70 лир с человека. Дети до 8 лет бесплатно.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Анзар
Анзар
Дорогие гости, добро пожаловать в Турцию! Меня зовут Анзар, я профессиональный гид с лицензией Министерства туризма. Провожу экскурсии с 2006 года. С радостью покажу самые интересные места нашей чудесной страны, раскрою ее историческое наследие и расскажу о современной жизни.
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