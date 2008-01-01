Что вас ожидает

Храм Николая Чудотворца: фрески, история и легенды

Церковь Святого Николая в Демре — одна из важнейших христианских святынь Турции. Вы рассмотрите старинные фрески, изображающие Деву Марию и Иоанна Крестителя, волхвов с дарами в честь рождения Иисуса и его крещение на реке Иордан. Кроме того, я покажу алтарную часть, каменный престол и наос — место, где проходят богослужения. Раскрою, почему под куполом нарисованы игральные карты и как из гробницы пропали мощи Святого Николая.

Древняя Мира и гробницы ликийских владык

Вы погуляете по руинам античного города Мира и узнаете, какие народы населяли в древности эти земли, кому они поклонялись и как изменился их образ жизни с приходом Римской империи. Оцените театр, вмещающий 10 тысяч зрителей, и услышите о проходивших в нем спектаклях. А также рассмотрите высеченные в скалах ликийские гробницы. Я расскажу, кого в них хоронили, как расшифровать их надписи и рисунки.

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