Каппадокия на 2 дня из Анталии

ESCO T.
ESCO T. – Гид из Анталии
Каппадокия на 2 дня из Анталии
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Экскурсия

От $120 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Каппадокия на 2 дня из Анталии
Каппадокия на 2 дня из Анталии

Что вы увидите 🤩

  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Посещение Долины Девели и Долины Пашабаг
  • Аванос и Глиянные изделия
  • Панорама
  • Посещение три красавицы
  • Посещение Музей под открытым небом Гереме
  • Мастерская оникса
  • Посещение Чардак Подземный город
Каппадокия – регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами – высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане.
За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полет на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождем и ветром.
ДЕНЬ 1
03:30-04:30 Выезд из отеля
06:00 Выезд из Аксеки
07:00 Завтрак в «TINAZTEPE»
12:00 Приезд в Каппадокию и обед
-Долина голубей и Учхисар Замок 🏰
-Посещение Долины Девели и Долины Пашабаг
-Аванос и Глиянные изделия
-Панорама
-Посещение три красавицы
19:00 Прибытие в отель 🏨
ДЕНЬ 2
*Тур “Полет на воздушном шаре” начало тура в 05:00. возвращение в отель 🏨 в 07:30
  • 09:30 Завтрак и выезд из отеля
-Посещение Музей 🖼 под открытым небом Гереме
-Мастерская оникса
-Посещение Чардак Подземный город 🏙️
-Обед
-Возвращение в Анталья
  • 21:00 Прибытие в отель 🏨
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Проживание в отеле
  • Трансфери
  • Входные билеты
  • Русскоговорящий гид-историк
  • Завтрак, обед, ужин
 Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Полет на воздушном шаре
  • Джип Сафари
  • SNG комната 25 DUSD
Важная информация
Ограничения: Включает в себя много пешеходных прогулок. Это не подходит для семей с грудными детьми из-за долгой поездки на автобусе
Каппадокия на 2 дня из Анталии
Каппадокия на 2 дня из Анталии
Каппадокия на 2 дня из Анталии
Каппадокия на 2 дня из Анталии
Время проведения: Каждый Вторник и Пятницу
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
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