Каппадокия – регион в центральной части Турции. Он известен своими волшебными дымоходами – высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме. Также регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане.

За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полет на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождем и ветром.

ДЕНЬ 1

03:30-04:30 Выезд из отеля

06:00 Выезд из Аксеки

07:00 Завтрак в «TINAZTEPE»

12:00 Приезд в Каппадокию и обед

-Долина голубей и Учхисар Замок 🏰

-Посещение Долины Девели и Долины Пашабаг

-Аванос и Глиянные изделия

-Панорама

-Посещение три красавицы

19:00 Прибытие в отель 🏨

ДЕНЬ 2

*Тур “Полет на воздушном шаре” начало тура в 05:00. возвращение в отель 🏨 в 07:30

09:30 Завтрак и выезд из отеля

-Посещение Музей 🖼 под открытым небом Гереме

-Мастерская оникса

-Посещение Чардак Подземный город 🏙️

-Обед

-Возвращение в Анталья