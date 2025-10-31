Пешая экскурсия по Самарканду три часа. Гид расскажет и покажет более 10 самых важных исторических объектов города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? В экскурсии по Самарканду вы увидите все прелести старой Самарканду за три часа: буду рад вам в этом помочь.
Ансамбль Регистан посетим его,увидем все прелести старого Самарканда. Медресе Шердор увидем красоту медресе, узнаем легенду про тигров. Медресе Тилля Кари посетим медресе и узнаем как учились древнем медресе Самарканда. Мечеть Биби ханум посетим её и узнаем как Тамерлан стал правителем Турона. Мавзолей Гур Эмир посетим её и узнаем историю жизни великого Тамерлана. Мавзолей Рухабад посетим её и узнаем её историю. Мавзолей Аксарай посетим её и узнаем её историю.
С Понедельника по Васкресение 09:00, 13:00 и 1900.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Регистан
Завершение: Мавзолей Гур Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: С Понедельника по Васкресение 09:00, 13:00 и 1900.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
31 окт 2025
Добрый день.
Почему-то в названии написано Самарканд.
Но это была Бухара и экскурсия была прекрасная.
Экскурсовод Эльдар отлично знает историю Бухары и не только. Готов делиться своими знаниями. Провела дивный вечер.
Т
Татьяна
17 сен 2025
А
Алина
17 сен 2025
Все прошло замечательно
Ш
Шелетун
17 сен 2025
Спасибо, гид великолепный пусть у вас всё будет на 10.
Е
Елена
10 сен 2025
Е
Елена
9 мая 2025
Очень информативно и с юмором. Гид много знает, готов ответить на любые вопросы. Нам понравилось все
О
Олег
8 мая 2025
Очень интересный и информативный рассказ, хороший и удобный тайминг, высокопрофессиональный и отзывчивый гид, и к тому же с хорошим чувством юмора - всё это создаёт приятное настроение и оставляет очень хорошее впечатление!
В
Владимир
8 мая 2025
