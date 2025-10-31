Что вас ждёт? В экскурсии по Самарканду вы увидите все прелести старой Самарканду за три часа: буду рад вам в этом помочь.

Ансамбль Регистан посетим его,увидем все прелести старого Самарканда. Медресе Шердор увидем красоту медресе, узнаем легенду про тигров. Медресе Тилля Кари посетим медресе и узнаем как учились древнем медресе Самарканда. Мечеть Биби ханум посетим её и узнаем как Тамерлан стал правителем Турона. Мавзолей Гур Эмир посетим её и узнаем историю жизни великого Тамерлана. Мавзолей Рухабад посетим её и узнаем её историю. Мавзолей Аксарай посетим её и узнаем её историю.