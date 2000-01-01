Исторические экскурсии в Киото

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Волшебная Канадзава

Проникнуться философией парка Кэнроку, продегустировать морские деликатесы и посетить дом самурая

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
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300 за экскурсию

Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Anastasia – Гид в Киото
Город 🏙️ Канадзава редко попадает в туристические маршруты, но, без сомнения, заслуживает внимания всех, кому интересна аутентичная и нестоличная Япония.

Приготовьтесь ощутить магию парка Кэнроку, увидеть традиционные храмы и замки, продегустировать морепродукты на рынке Омитё, посетить дом самурая и оценить настоящий маття в чайном домике Сима.
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава

Что вас ожидает

Прогулка в сердце Канадзавы
Чтобы прочувствовать эстетику Канадзавы, первым делом мы посетим парк Кэнроку — один из трёх красивейших традиционных парков Японии. Я расскажу о философии японского паркового искусства, помогу вам разобраться в его символике и найти «шесть добродетелей», на которые указывает название парка. Рядом с Кэнроку мы осмотрим элегантный замок Канадзава 16 века. Массивные каменные стены, уединенные пруды, величественные сосны, простор и мощь этого места захватят ваше воображение. В синтоистском храме Ояма особое внимание мы обратим Голландские ворота 19 века: вас удивит смешение японского, китайского и европейского стилей храмовой архитектуры.

Морские деликатесы на рынке Омитё
Затем отправимся на рыбный рынок Омитё, который местные жители называют «кухней Канадзавы». Здесь вас ждет всё многообразие рыбы и морепродуктов, которых добывают в этом регионе: крабы, устрицы, креветки, всевозможная рыба, включая фугу, бури (желтохвостик) и рыбу-призрак нодогуро («чёрное горло»). Вы сможете попробовать местные блюда и закуски — в Канадзаве, пожалуй, самые вкусные свежие суси в Японии и морепродукты, которые не встретишь в токийских ресторанах.

Нагамати: погружение в японскую культуру
После обеда прогуляемся по мощеным улочкам Нагамати, рассмотрим усадьбы самураев и посетим одну из них — дом Номура. Не обойдем вниманием Восточный чайный квартал, ведь Канадзава по сей день бережно хранит традиции «чайных домиков». Чтобы прикоснуться древнему искусству, посетим чайный дом Сима, где я познакомлю вас с его устройством, предметами быта и музыкальными инструментами, которые использовали гейши. А после мы отведаем горьковато-пенного чая маття с традиционным сладким десертом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в парк Кэнроку, дом Номура и дом Сима, а также билеты на проезд в общественном транспорте и обед. Для проезда на автобусе понадобится до 1000 йен на человека, в зависимости от того, какое расстояние вы сможете пройти пешком. Все объекты находятся в пределах 10-30 минут ходьбы. На входные билеты понадобится ещё 1500 йен на человека.
  • Добраться до Канадзавы из Киото удобней всего на поезде Ltd Exp Thunderbird: время в пути — 2 часа 17 минут, стоимость билета 4850 — 6650 йен.
  • По желанию можно изменить очерёдность осмотра.
  • Обед в кафе или ресторане лучше заказывать заранее (могу с этим помочь). Можно просто купить на рынке всяких вкусностей и отобедать тут же за столиками.
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава
Волшебная Канадзава

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Меня зовут Настя, я преподаватель японского языка, переводчик и экскурсовод. Работать гидом я начала ещё в студенчестве — тогда я знакомила японских туристов с культурой и историей Хабаровска и окрестностей. Живу в Канадзаве с 2007 года, обожаю этот город и обожаю показывать его гостям. Не люблю суету и толчею крупных туристических центров, предпочитаю спокойно созерцать и неспешно смаковать красоту природы, парков, храмов, замков региона Хокурику. Люблю наблюдать за людьми и находить красоту в мелочах. Прекрасно знаю историю своего города, хорошо разбираюсь в местных традициях, ремёслах, кухне, жизни простых японцев. Я с радостью поделюсь своими знаниями и смогу ответить на любые интересующие вас вопросы. Мои экскурсии не предполагают никакой гонки по истоптанным туристами must see. С моей помощью вы сможете «замедлиться» и окунуться в атмосферу нестоличной Японии.
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Киото был столицей Японии и главной резиденцией Императоров больше тысячи лет, здесь сохранилось около 2000 буддистских и синтоистских храмов. Стоит ли говорить, что без этого города путешествие по Стране восходящего солнца будет неполным? На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой святынь, узнаете о концепциях разных религиозных школ и народных верований, прикоснетесь к загадочной философии древних мудрецов, пройдете по местам съемок «Последнего самурая» и посетите самый известный квартал гейш.

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