Искусство – экскурсии в Ереване

Найдено 9 экскурсий в категории «Искусство» в Ереване, цены от €7, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Керамический мастер-класс
Групповая
2.5 часа
6 отзывов
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
35 за человека
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
125 за всё до 3 чел.
Арт-прогулка по Еревану
скидка
45%
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Эксклюзивная арт-прогулка по Еревану с личной встречей с художником
Откройте тайны армянского искусства в уникальной арт-прогулке с местным художником в Ереване
Начало: У музея Современного искусства
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 10055 за всё до 10 чел.
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150128 за всё до 17 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
32 за человека
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225203 за всё до 7 чел.
Искусство в Ереване: от современности до древности
🚶 Пешая
скидка
28%
Индивидуальная
4 часа
Искусство в Ереване: от современности до древности
Прикоснуться к истории искусства Армении, зайти в два музея и увидеть самую древнюю обувь в мире
Начало: в районе Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3223 за человека
Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
Групповая
1 час
Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
NPAK: художники армянской диаспоры, диалог поколений и Венецианское биеннале (в группе)
Начало: На улице Бузанда
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 14:00
Сегодня в 14:00
11 июня в 14:00
7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
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    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
    В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
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    пару раз вылетало и пару раз путал направление телефона. Но в целом это не испортило впечатление. Так что можете смело брать, мы разделили по 1му наушнику, этого было достаточно.

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
    Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и
  • Р
    Роман
    14 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана, Эчмиадзине. Изучая предлагаемые
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    экскурсии, выбор пал на старинные храмы, соборы, музеи под открытым небом. Экскурсия была насыщенна информацией, интересными фактами, переплетающимися историями. Передвигаться от одной локации к другой, погружаясь в различные эпохи, с таким рассказчик, как Ованнес, становилось всё интереснее и интереснее. Поток информации в течение всей поездки шикарен! Спасибо за насыщенный день, за приятную компанию, за чёткую организацию и гибкость наших совместных планов 😊, а ещё за знакомство с потрясающим пространством, где мир создан из добра! Натали, Вероника и воспитанная собака Моня

    Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Экскурсия поправилась, узнали много любопытных фактов, увидели красивые места Армении - множество храмов, каждый из которых впечатлил своей архитектурой и историей! Спасибо, Ованнес! С радостью посоветуем вас своим друзьям и близким, в планах у которых посетить Армению!
  • В
    Владимир
    2 мая 2024
    Знакомство с Ереваном
    Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
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    большим стажем. Ведет эксеурсию профессионально, очень интеллигентно, четко и очень доброжелательно. Посетили музей и стеллу Геноциду Армян, Парк Победы, Каскад, улицы Еревана. Прокатились на машине и прогулялись пешком. По нашему запросу после экскурссии записали на следующую экскурсию и завезли на завод "Ной". Рекомендуем и Очень Благодарим! До новых встреч!

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино. Всё это вы ощутите
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    на данной экскурсии. Время пролетело не заметно. Гуляли,разговаривали,знакомились с городом и культурой народа. Попали даже за кулисы и на репетицию в театр. Это особый восторг и не забываете впечатления. Я очень довольна! Рекомендую!!!

    Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино
  • А
    Андрей
    3 апреля 2024
    Керамический мастер-класс
    Огромное спасибо! Изумительная мастерская! Очень приятный мастер Армина! Все на высшем уровне! Успехов и дальнейшего творческого пути! Очень увлеченные люди приходят в мастерскую. Добрые и талантливые!
  • Д
    Денис
    18 января 2024
    Керамический мастер-класс
    Отлично рассказали теорию и историю, показали как сделать кружки мечты, и дали кучу советов. Ещё и атмосфера уютная!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Искусство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
  2. Керамический мастер-класс
  3. Знакомство с Ереваном
  4. Арт-прогулка по Еревану
  5. Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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