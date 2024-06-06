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экскурсии, выбор пал на старинные храмы, соборы, музеи под открытым небом. Экскурсия была насыщенна информацией, интересными фактами, переплетающимися историями. Передвигаться от одной локации к другой, погружаясь в различные эпохи, с таким рассказчик, как Ованнес, становилось всё интереснее и интереснее. Поток информации в течение всей поездки шикарен! Спасибо за насыщенный день, за приятную компанию, за чёткую организацию и гибкость наших совместных планов 😊, а ещё за знакомство с потрясающим пространством, где мир создан из добра! Натали, Вероника и воспитанная собака Моня