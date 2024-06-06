1 чел.
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Аудиогид
2 часа
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
Групповая
2.5 часа
Керамический мастер-класс
Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Начало: В районе метро «Еритасардакан»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
€35 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€125 за всё до 3 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная арт-прогулка по Еревану с личной встречей с художником
Откройте тайны армянского искусства в уникальной арт-прогулке с местным художником в Ереване
Начало: У музея Современного искусства
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 100€55 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150€128 за всё до 17 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€32 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225€203 за всё до 7 чел.
скидка
28%
Индивидуальная
4 часа
Искусство в Ереване: от современности до древности
Прикоснуться к истории искусства Армении, зайти в два музея и увидеть самую древнюю обувь в мире
Начало: в районе Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
32€23 за человека
Групповая
1 час
Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
NPAK: художники армянской диаспоры, диалог поколений и Венецианское биеннале (в группе)
Начало: На улице Бузанда
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 14:00
Сегодня в 14:00
11 июня в 14:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнина6 июня 2024Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
- ААнтон2 июня 2024В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
- ЕЕлена21 мая 2024Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
- РРоман14 мая 2024Гид Марина прекрасно провела экскурсию по городу. Отлично владеет информацией, хороший рассказчик. В дополнение, подсказала интересные места, к-рые ещё можно посетить в Ереване.
- ННаталья9 мая 2024Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана, Эчмиадзине. Изучая предлагаемые
- ЮЮлия6 мая 2024Экскурсия поправилась, узнали много любопытных фактов, увидели красивые места Армении - множество храмов, каждый из которых впечатлил своей архитектурой и историей! Спасибо, Ованнес! С радостью посоветуем вас своим друзьям и близким, в планах у которых посетить Армению!
- ВВладимир2 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Анной по столице Армении, ставим 5+ из 5! Деликатный и профессиональный гид. Анна чувствуется экскурсовод с
- ЮЮлия27 апреля 2024Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино. Всё это вы ощутите
- ААндрей3 апреля 2024Огромное спасибо! Изумительная мастерская! Очень приятный мастер Армина! Все на высшем уровне! Успехов и дальнейшего творческого пути! Очень увлеченные люди приходят в мастерскую. Добрые и талантливые!
- ДДенис18 января 2024Отлично рассказали теорию и историю, показали как сделать кружки мечты, и дали кучу советов. Ещё и атмосфера уютная!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Искусство»
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