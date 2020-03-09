5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по старинному Хартбергу и радушному Грацу

Маршрут нашего путешествия пройдет через сказочные деревушки, древние крепости и средневековые города, первым из которых станет Хартберг, где вы пройдетесь по старым улочкам, рассматривая сохранившиеся постройки, окружённые мощной крепостной стеной. А затем вас встретит Грац — столица Штирии, включенная в список наследия ЮНЕСКО. Город очарует особой атмосферой и радушием местных жителей, которые всегда рады гостям. Вы прогуляетесь по местным достопримечательностям, сможете перекусить или подняться на лифте на гору, чтобы рассмотреть старую башню с необычными часами. А еще на личном опыте убедитесь в популярности и превосходном вкусе штирского тыквенного масла.

Побывать в средневековом замке

Средневековье оставило в наследство Штирии десятки крепостей и замков, один из которых мы непременно посетим. Через яблочные сады и живописные окрестности вы проедете к замку Герберштайн или замку Эггенберг — куда именно мы отправимся, зависит от времени года и особенностей работы комплексов. Каждый из замков расположился в центре дворцового парка и поразит вас как величественной архитектурой, так и внутренним убранством.