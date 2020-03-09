5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие к старинным замкам и колоритным деревушкам самого радушного региона Австрии

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Эта особая авторская экскурсия позволит рассмотреть Австрию с неожиданной стороны.

Перед вами во всей красе предстанут просторы Штирии, гостеприимные улочки Граца и Хартберга, самобытные деревушки и окруженные парками замки Герберштайн и Эггенберг.

Вы погрузитесь в средневековое прошлое этих мест и ощутите гармонию колоритного региона, спрятавшегося в стороне от туристических маршрутов.

Всего один день — и Штирия околдует вас вкуснейшей домашней кухней, пасторальной природой и необычной многовековой историей!
119 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца

Что вас ожидает

Прогулка по старинному Хартбергу и радушному Грацу
Маршрут нашего путешествия пройдет через сказочные деревушки, древние крепости и средневековые города, первым из которых станет Хартберг, где вы пройдетесь по старым улочкам, рассматривая сохранившиеся постройки, окружённые мощной крепостной стеной. А затем вас встретит Грац — столица Штирии, включенная в список наследия ЮНЕСКО. Город очарует особой атмосферой и радушием местных жителей, которые всегда рады гостям. Вы прогуляетесь по местным достопримечательностям, сможете перекусить или подняться на лифте на гору, чтобы рассмотреть старую башню с необычными часами. А еще на личном опыте убедитесь в популярности и превосходном вкусе штирского тыквенного масла.

Побывать в средневековом замке
Средневековье оставило в наследство Штирии десятки крепостей и замков, один из которых мы непременно посетим. Через яблочные сады и живописные окрестности вы проедете к замку Герберштайн или замку Эггенберг — куда именно мы отправимся, зависит от времени года и особенностей работы комплексов. Каждый из замков расположился в центре дворцового парка и поразит вас как величественной архитектурой, так и внутренним убранством.

  • В зимний сезон вы окажетесь в Герберштайне, спрятанном среди ущелий и овеянном тайнами. Вы узнаете об известной графской династии, проживающей здесь с 13 века до наших дней, и услышите историю графа Герберштайна, который стал первым послом Римской империи в Московии. А после прогуляетесь по необычному местному зоопарку с дикими животными со всех пяти континентов.
  • Летом же вы посетите замок Эггенберг — настоящий шедевр архитектуры барокко, основанный на астрономическом символизме и окруженный парком, в котором обитают павлины.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты в замки включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы — только обед и местные сувениры
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца
Очарование средневековой Штирии и Граца

Экскурсия проводится в среду в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия замечательная. Хотелось бы отдельно поблагодарить гида Таисию и водителя-экскурсовода Хенри. На высоком уровне все провели! Очень интересно преподносят материал. Сама поездка великолепна. Заехали в гости к действующей графине, в замок в Штирии. Прогулялись по Грацу. Плюс было свободное время. Безусловно всем советую экскурсию! Не пожалеете!;)
Светлана
6 февраля 2020
Потрясающая экскурсия! Чтобы понять Австрию, нужно побывать именно на этой экскурсии! Организована великолепно! Наполнение и глубина материалов - идеальны!
8 августа 2019
Если говорить о впечатлениях, то экскурсия была замечательной: потрясающей красоты виды Штирии, уютный Хартберг, своеобразный Грац, чудное тыквенное масло и тыквенное шампанское на маслобойне Карла. Но более всего запомнилось поместье графов Герберштейнов, и сам замок, и зоопарк, и парк. Может быть еще и потому, что один из Герберштейнов, Сигизмунд, нам был известен еще со студенческой скамьи своей книгой о России, написанной им в начале XVI века. Физически поездка далась непросто, все-таки 12 часов в дороге. Экскурсовод Таисия оказалась знающим специалистом. Всем рекомендуем окунуться в красоты Штирии и Граца.
4 апреля 2019
Очень милая экскурсовод Таисия провела экскурсию с большой непосредственностью и любовью к своему краю. Всем советую посетить эту экскурсию.
26 февраля 2019
Отличная экскурсия. Особенно её часть про замок. Гиды очень любят свое дело.спасибо.

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