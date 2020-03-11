99 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Вене

Статная, величественная, но живая и динамичная — такой предстанет перед вами Вена! Мы пройдём по старинному Внутреннему Городу, рассматривая самые узнаваемые символы Вены — Хофбург, собор Святого Стефана, Городской театр, памятник Сиси и галерею Альбертина. Заглянем в красивейший городской парк Фольксгартен, который венцы именуют «парком роз». Прогуляемся по атмосферным улицам Грабен и Кольмаркт, наблюдая за местными жителями, и посетим старинную церковь Михаэлеркирхе, в катакомбах которой захоронена знаменитая Золушка.

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Начинкой нашей прогулки станут не только интересные факты о венских достопримечательностях, но и заметки о повседневной жизни австрийской красавицы. Мы поговорим о том, чем отличаются современные австрийцы от жителей Вены 16 — 18 веков, пробежимся по местным легендам и поверьям и обсудим бурную студенческую жизнь. Вы получите явки и пароли любимых кофеен коренных венцев, разберетесь, куда идти за лучшим штруделем и тортом Захер, и проникнетесь местной кофейной культурой. А после прогулки гид вышлет список рекомендованных к посещению мест и ответит на все вопросы.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто первый раз приехал в Вену, хочет понять, чем живет город здесь и сейчас и познакомиться с Австрией без погружения в исторические вехи