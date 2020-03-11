99 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке

Ева
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Ева – представитель гидов
Готовы заглянуть в шкатулку с секретами Вены? Не отвлекаясь на бесчисленные имена и даты, вы пройдете по улицам Внутреннего Города и дорожкам Фольксгартена, услышите австрийские легенды и разведаете кофейни, куда сами венцы заглядывают за штруделем.

А главное — ощутите атмосферу настоящей Вены и не сможете в неё не влюбиться!
От
€80
68 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча возле станции метро Schottentor
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии99 отзывов
4.9
Вена для новичков
Вена для новичков

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Вене
Статная, величественная, но живая и динамичная — такой предстанет перед вами Вена! Мы пройдём по старинному Внутреннему Городу, рассматривая самые узнаваемые символы Вены — Хофбург, собор Святого Стефана, Городской театр, памятник Сиси и галерею Альбертина. Заглянем в красивейший городской парк Фольксгартен, который венцы именуют «парком роз». Прогуляемся по атмосферным улицам Грабен и Кольмаркт, наблюдая за местными жителями, и посетим старинную церковь Михаэлеркирхе, в катакомбах которой захоронена знаменитая Золушка.

Перейти с городом на «ты»
Начинкой нашей прогулки станут не только интересные факты о венских достопримечательностях, но и заметки о повседневной жизни австрийской красавицы. Мы поговорим о том, чем отличаются современные австрийцы от жителей Вены 16 — 18 веков, пробежимся по местным легендам и поверьям и обсудим бурную студенческую жизнь. Вы получите явки и пароли любимых кофеен коренных венцев, разберетесь, куда идти за лучшим штруделем и тортом Захер, и проникнетесь местной кофейной культурой. А после прогулки гид вышлет список рекомендованных к посещению мест и ответит на все вопросы.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто первый раз приехал в Вену, хочет понять, чем живет город здесь и сейчас и познакомиться с Австрией без погружения в исторические вехи

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, проводится без наушников и громкоговорителей
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей молодой команды студентов-искусствоведов
  • При желании вы можете забронировать экскурсию в индивидуальном формате с корректировкой маршрута
Вена для новичков
Вена для новичков
Вена для новичков
Вена для новичков
Вена для новичков
Вена для новичков
Вена для новичков
Вена для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле станции метро Schottentor.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ева
Ева
Меня зовут Ева и я представляю нашу команду гидов, которые работают по всей Европе. Многие из нас — студенты европейских вузов, которые живут здесь уже несколько лет, поэтому на наших экскурсиях вы получите не просто набор скучных фактов, но и полезные советы от местных жителей. Мы стараемся не просто провести экскурсию, а подарить вам впечатления, которые останутся в памяти надолго.
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99 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Огромная благодарность Михаилу за проведенную экскурсию! Для нас это было отличным решение как за 2 часа ознакомиться с городом и его историей. К тому же, Михаил свободно владеет огромной информацией и рассказывал без остановок. Отдельное спасибо за дополнительные рекомендации по нашему запросу!
11 марта 2020
Отличная экскурсия! Гид Михаил здоровски владеет знаниями - слушать одно удовольствие. Не просто какие-то сухие цифры и факты, а целое познавательное повествование. Вряд ли можно уложиться более информативно и занятно в отведённые пару часов. Рекомендую)
10 марта 2020
Были на экскурсии 07.03.2020, нашим гидом стал Михаил.
Проведение экскурсии, манера речи, знания – всё на твёрдую пятёрку. Михаил сразу как-то расположил к себе, причём особенно впечатлило то, что знаний у него значительно больше, чем времени на экскурсию, но он честно старался рассказать нам как можно больше всего про места, мимо которых мы проходили.
Помимо общих туристических знаний, получили много ценнейших бытовых советов по поводу покупок и общепита.
Для первого знакомства с городом эту экскурсию считаю идеальной.
Сергей
9 марта 2020
Всё хорошо
7 марта 2020
Хорошая подготовка, знание материала и полные ответы на дополнительные вопросы. Гид- молодец!
4 марта 2020
Нам очень повезло с экскурсоводом.Зовут Андрей.Его отличает пунктуальность, грамотная речь, нет слов "паразитов", рассказ просто льется.Человек знает о чем и как рассказывать.На все, конкретно нас интересующие вопросы, получили исчерпывающие ответы.Мы уже не молодые люди и Андрей провел экскурсию в неспешном ритме.В конце экскурсии сбросил список интересных мест, дворцов,музеев, кафе в Вене. Андрей, спасибо Вам огромное и удачи в жизни)))
2 марта 2020
Огромную благодарность хочется выразить Андрею, который не только провел для нас увлекательную экскурсию по великолепной Вене, но и помог адаптироваться, и решить наши организационные вопросы, связанные с проездом и проживанием. Спасибо за человечность и поддержку!
2 марта 2020
Здравствуйте! Благодарим гида Андрея за увлекательное погружение в атмосферу шикарной Вены. Экскурсия пролетела на одном дыхании, легкая подача материала, интересные факты, на все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Отдельно благодарим Андрея за советы и подборку замечательных мест Вены для самостоятельного посещения.
29 февраля 2020
Всем здравствуйте. Была сегодня на экскурсии с гидом Алина. Не совсем поняла, как конкретно относится именно к Трипстеру и Еве, но поскольку бронировала здесь оставлю отзыв тут. Экскурсия потрясающая. Алина очень знающий гид и охотно делится знаниями с туристами. Рассказ очень интересный и я определенно рекомендую ее всем.
С Уважением
Лариса
28 февраля 2020
Это была самая крутая экскурсия по Вене! Андрей удивительный рассказчик, очень интересно и захватывающе) Огромное спасибо)
Ещё 89 отзывов

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