Заглянуть за кулисы пышной имперской столицы и узнать средневековые легенды

4.2
6 отзывов
Это экскурсия для путешественников, которые уже видели все самые главные достопримечательности, а теперь хотят посмотреть на Вену с другого ракурса.

Вас ждёт прогулка по улочкам старого города вдали от протоптанных туристических троп.

Вы увидите то, что скрыто от глаз обывателя, побываете в необычных местах, заглянете в гости к сказочному василиску и станете свидетелями церемонии венчания под бой венских музыкальных часов Анкер.
Тайны старой Вены
Тайны старой Вены
Тайны старой Вены
Тайны старой Вены
Тайны старой Вены
Тайны старой Вены
Тайны старой Вены

Что вас ожидает

Загадочные места и тайные закоулки
Вы прогуляетесь по живописным дворикам и средневековой зигзагообразной улице Бальгассе, увидите кафе, в котором работают кошки, пройдёте по улочке пекарей и Кровавой улице. Вы побываете на площади имени Францисканцев — это самая новая площадь Вены (ей всего-то 200 лет). Здесь живёт оперная дива Анна Нетребко, и располагается самое маленькое кафе в Вене. А еще вы увидите действующую масонскую ложу, церковь Тевтонского ордена и Ордена золотого руна, дом Моцарта, церковь Иезуитов и самый старинный университет в немецкоязычных странах.

Необычайные факты, легенды и курьёзы
В ходе этой экскурсии-приключения вы узнаете, как самый большой собор Австрии так и остался незавершённым, почему после смерти императоров делили на три части, и где хранятся внутренности австрийских правителей. Вы сможете сами оценить, похож ли любимый ученик Иисуса на девушку и узнаете, почему именно здесь поклонники Дэна Брауна ближе всего к разгадке таинственного Кода да Винчи. Я покажу, где бились до кровавых рек тамплиеры, и расскажу, как можно вступить в масонскую ложу. Кроме того, вы узнаете, где корова, одев очки, играет с ослом в домино, и увидите купол, которого нет. А закончится экскурсия в легендарном кабачке, где пьяница-Августин спел свою песню: «Ах мой милый Августин, Августин, Августин».

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Albertinaplatz
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Vlada
Vlada
Всем привет! Я из тех «счастливчиков», для которых хобби стало работой. Люблю открывать новые местечки, выискивать неизвестные факты, нестандартно подавать информацию, бродить нетуристическами тропами. О себе: журналист, искусствовед (Венский государственный университет) и вот уже 6 лет профессиональный гид в Австрии. Хотите узнать, о чем не пишут в путеводителях — приходите на мои экскурсии))
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6 реальных отзывов от туристов

В
17 окт 2019
Хотела не оставлять отзыв, но думаю что так может произойти не только у нас и люди должны быть готовы к такой ситуации. Я считаю что мы просто потратили время и деньги - Влада заболела, заменив себя приятельницей. Я уточнила заранее будет ли соблюдён маршрут. А в итоге, уговаривала зайти нового гида в заявленные места (и то не во все), при этом недовольство было даже не скрываемым. Рассказы были не эмоциональными, « себе под нос», часто бессвязными. Это мнение всех участников нашей экскурсии. Получилась суетная, утомительная и скучная пробежка по городу. Лучше бы за это время и не маленькую сумму мы бы побродили по навигатору и прочитали в интернете эти истории с большим удовольствием. Или купили экскурсию у предыдущего гида с которым даже просто обзорная экскурсия была увлекательной. Думаю что в таких случаях лучше делать возврат денег не забирая у людей время и ожидания.
Валерий
16 июля 2019
Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Масса классных мест, которые никак самому не заметить и уж точно не посетить. Влада, спасибо за интересные истории, легенды, рассказы о жизни венцев и ответы на вопросы. Нам с детьми очень понравилось:)
Д
3 окт 2018
Огромное спасибо Владе за экскурсию. Узнали много нового и просто замечательно погуляли по прекрасной Вене!
A
8 мар 2018
Интересная и необычная экскурсия для тех, кто уже побывал на обзорной экскурсии. Влада хорошо продумала маршрут и очень интересно рассказывала. Цена немного дороговата, по-моему мнению, за двухчасовую экскурсию.
Vlada
Ответ гида:
Добрый день Алексей,
Большое спасибо за ваш отзыв. Я дипломированный гид и искусствовед, цены на мою работу установлены австрийской ассоциацией гидов. Продолжительность экскурсии и стоимость указана на сайте.
А
31 дек 2017
Всё было хорошо
Максим
11 дек 2017
Очень хороша экскурсия и очень хороший экскурсовод. Влада показала массу интересных мест, в которые сами мы никогда в жизни бы не забрались. Крайне живо и интересно, очень содержательно, не не перегружено лишней информацией.
А еще Влада - искусствовед, и здорово водит по музеям. Ее экскурсия в Бельведере заставила заинтересоваться австрийской живописью даже детей))

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