Что вас ожидает

Загадочные места и тайные закоулки

Вы прогуляетесь по живописным дворикам и средневековой зигзагообразной улице Бальгассе, увидите кафе, в котором работают кошки, пройдёте по улочке пекарей и Кровавой улице. Вы побываете на площади имени Францисканцев — это самая новая площадь Вены (ей всего-то 200 лет). Здесь живёт оперная дива Анна Нетребко, и располагается самое маленькое кафе в Вене. А еще вы увидите действующую масонскую ложу, церковь Тевтонского ордена и Ордена золотого руна, дом Моцарта, церковь Иезуитов и самый старинный университет в немецкоязычных странах.

Необычайные факты, легенды и курьёзы

В ходе этой экскурсии-приключения вы узнаете, как самый большой собор Австрии так и остался незавершённым, почему после смерти императоров делили на три части, и где хранятся внутренности австрийских правителей. Вы сможете сами оценить, похож ли любимый ученик Иисуса на девушку и узнаете, почему именно здесь поклонники Дэна Брауна ближе всего к разгадке таинственного Кода да Винчи. Я покажу, где бились до кровавых рек тамплиеры, и расскажу, как можно вступить в масонскую ложу. Кроме того, вы узнаете, где корова, одев очки, играет с ослом в домино, и увидите купол, которого нет. А закончится экскурсия в легендарном кабачке, где пьяница-Августин спел свою песню: «Ах мой милый Августин, Августин, Августин».