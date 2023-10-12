По Вене - на электросамокате

Прокатиться по центру города и увидеть ключевые достопримечательности за 2 часа

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Ответы на вопросы
Наш маршрут пройдёт по самой знаменитой в Вене дороге, где каждое здание — произведение искусства! Вы увидите Оперный театр и ратушу, полюбуетесь Дунайским каналом, познакомитесь с историей города от римлян до современности и откроете его душу. На электросамокатах вы охватите максимум интересных мест и при этом не устанете.
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
По Вене - на электросамокате
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главное — безопасность

Первым делом — техника безопасности, ведь мы полноценные участники дорожного движения. Перед стартом проведём инструктаж, напомним правила поведения на дороге. Если вы новичок — не беспокойтесь! Мы научим вас управлять электросамокатом — это несложно.

Характер города

Мы прокатимся по самому красивому бульвару в мире — Рингштрассе. Я расскажу, какие люди здесь бывали: многие из них окажутся вам знакомы. Вы увидите Oперный театр, ратушу, парламент и университет, а также жемчужину эпохи барокко — церковь Карла Борромея. Полюбуетесь Дунайским каналом и сфотографируетесь возле золотого памятника Иоганну Штраусу. Окунётесь в историю и раскроете настоящий характер города.

По вашему желанию можем изменить маршрут. Доехать до дворца Бельведер или посмотреть цветной дом художника Хундертвассера на самокате — одно удовольствие!

Организационные детали

  • Аренда самоката оплачивается отдельно — 30 евро за всю экскурсию
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет (они управляют электросамокатом самостоятельно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Альбертина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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