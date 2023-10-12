Прокатиться по центру города и увидеть ключевые достопримечательности за 2 часа
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Описание
Что вас ожидает
Главное — безопасность
Первым делом — техника безопасности, ведь мы полноценные участники дорожного движения. Перед стартом проведём инструктаж, напомним правила поведения на дороге. Если вы новичок — не беспокойтесь! Мы научим вас управлять электросамокатом — это несложно.
Характер города
Мы прокатимся по самому красивому бульвару в мире — Рингштрассе. Я расскажу, какие люди здесь бывали: многие из них окажутся вам знакомы. Вы увидите Oперный театр, ратушу, парламент и университет, а также жемчужину эпохи барокко — церковь Карла Борромея. Полюбуетесь Дунайским каналом и сфотографируетесь возле золотого памятника Иоганну Штраусу. Окунётесь в историю и раскроете настоящий характер города.
По вашему желанию можем изменить маршрут. Доехать до дворца Бельведер или посмотреть цветной дом художника Хундертвассера на самокате — одно удовольствие!
Организационные детали
- Аренда самоката оплачивается отдельно — 30 евро за всю экскурсию
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет (они управляют электросамокатом самостоятельно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Альбертина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.