Наш маршрут пройдёт по самой знаменитой в Вене дороге, где каждое здание — произведение искусства! Вы увидите Оперный театр и ратушу, полюбуетесь Дунайским каналом, познакомитесь с историей города от римлян до современности и откроете его душу. На электросамокатах вы охватите максимум интересных мест и при этом не устанете.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главное — безопасность

Первым делом — техника безопасности, ведь мы полноценные участники дорожного движения. Перед стартом проведём инструктаж, напомним правила поведения на дороге. Если вы новичок — не беспокойтесь! Мы научим вас управлять электросамокатом — это несложно.

Характер города

Мы прокатимся по самому красивому бульвару в мире — Рингштрассе. Я расскажу, какие люди здесь бывали: многие из них окажутся вам знакомы. Вы увидите Oперный театр, ратушу, парламент и университет, а также жемчужину эпохи барокко — церковь Карла Борромея. Полюбуетесь Дунайским каналом и сфотографируетесь возле золотого памятника Иоганну Штраусу. Окунётесь в историю и раскроете настоящий характер города.

По вашему желанию можем изменить маршрут. Доехать до дворца Бельведер или посмотреть цветной дом художника Хундертвассера на самокате — одно удовольствие!

Организационные детали