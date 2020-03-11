30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вечер в музее: Климт в Бельведере

Знакомство с историей дворца и прогулка по картинной галерее с искусствоведом

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Вечером, без толпы туристов, вы окажетесь в дворцово-парковом комплексе Бельведер, узнаете о его неординарном основателе, принце Савойском, и архитектурных особенностях.

Основная часть экскурсии — знакомство с полотнами художественной галереи: вы рассмотрите шедевры Шиле, Кокошки, Ренуара и других художников, а также буквально окунётесь в золото, изучая творчество Климта, и увидите знаменитые «Поцелуй» и «Юдифь».
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Albertinaplatz
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У этой экскурсии30 отзывов
4.5
Вечер в музее: Климт в Бельведере
Вечер в музее: Климт в Бельведере

Что вас ожидает

Дворец принца Савойского в удобном формате
Роскошный комплекс Бельведер построили по желанию принца Евгения Савойского — генералиссимуса, освободившего Австрию от турок. Вы узнаете об этом невероятно богатом и незаурядном человеке, и, конечно, о самой летней резиденции — особенностях её великолепного экстерьера и мифологическом смысле в идее проекта. А вечернее время экскурсии позволит наслаждаться наследием Бельведера без толп.

Художественные шедевры
Вам предстоит погрузиться в мир изобразительных искусств и насладиться полотнами Шиле, Кокошки, Ренуара и Альта. Но особое внимание уделим австрийскому художнику Густаву Климту — в художественной галерее Бельведера представлены 24 работы мастера. Рассматривая картины вы, конечно, узнаете о творческом пути художника, отказе от академизма, типичных живописных приёмах и эротических мотивах. И конечно, вы полюбуетесь двумя известнейшими картинами: «Поцелуем», ставшем символом целого направления в живописи, и «Юдифь», восхищающей магнетической чувственностью.

Организационные детали

  • В стоимость не включён входной билет: 15€ взрослый, дети до 18 лет бесплатно
  • От места встречи до Бельведера вы с гидом идёте пешком
  • Экскурсию проводит гид-искусствовед из нашей команды гидов
Вечер в музее: Климт в Бельведере
Вечер в музее: Климт в Бельведере
Вечер в музее: Климт в Бельведере
Вечер в музее: Климт в Бельведере
Вечер в музее: Климт в Бельведере
Вечер в музее: Климт в Бельведере
Вечер в музее: Климт в Бельведере

Экскурсия проводится в пятницу в 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия- увлекательная , главную скрипку сыграл экскурсовод- Светлана.
Эрудиция, знание темы, интересная подача .
Удобное время экскурсии - вечер в музее мало народа , это помогало погрузиться
в тему. . Рекомендую
7 марта 2020
Экскурсия очень интересная! Бельведер прекрасен! Светлана- прекрасный гид- абсолютно в теме, многосторонне освещает вопрос, высказывает свои мнения и альтернативные сведения, которые могут не совпадать с написанным в табличках у картин- и это замечательно!
Единственный спорный вопрос- место встречи. Зачем специально ехать на Альбертинаплац и оттуда ещё полчаса добираться к музею, если можно сразу встречаться в музее? Были недоразумения из-за этого. Но нас они не сильно расстроили.
Ксения
17 февраля 2020
Музей хороший, картины Климта чудесны, экскурсия была насыщена историями, фактами и деталями о которых узнаёшь не в каждой книги. Все очень понравилось, Лидия - отличный гид!
1 февраля 2020
Меня полностью затянул процесс и я погрузилась в историю искусств с огромным удовольствием! Поразило умение гида вовлечь в тему, я узнала много новых и безумно интересных фактов о художниках и картинах!
Очень понравилось! Хочется теперь и дальше холить по музеям,, гид вдохновил! Однозначно рекомендую
28 января 2020
Отличная экскурсия. Анна - великолепный гид, глубоко знающая предмет. Подача информации очень яркая и интересная, помимо художественных особенностей произведений была дана их привязка к культурно-историческим особенностям того или иного периода. Мы с мужем получили массу удовольствия, рекомендую всем, кто любит живопись, обязательно пойти в Бельведер с Анной.
22 декабря 2019
Здравствуйте! 13 декабря посетила экскурсию Вечер с Климтом в музее Бельведер. Экскурсия хорошая. Очень понравилась гид Лариса! Превосходно и профессионально провела интересную экскурсию!Мастерски вовлекает в диалог всех участников экскурсии, 2 часа пролетают незаметно. Всем рекомендую!
21 декабря 2019
Отличная экскурсия!! Анна, знающий своё дело экскурсовод. Не пропустила ни одной картины. Обаятельная и дружелюбная девушка. Экскурсия великолепна!!! Всем рекомендую. Мария и Даша.
20 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Анна - увлечённый, замечательный экскурсовод! Получили большое удовольствие! Спасибо!
28 сентября 2019
Очень познавательная экскурсия. Гид экскурсовод настоящий профессионал
1 августа 2019
Надо сказать, что это единственная экскурсия которой мы остались не довольны.
Назначили встречу возле офиса на Альбертинаплац от которой трамваем поехали к Бельведеру. Там простояли в очереди чтобы купить билеты в Бельведер!
На саму экскурсию осталось всего час .
Сама экскурсия была проведена экскурсоводом Беллой интересно но на сами работы Климта времени увы не осталосъ...
Музей закрылся...
Пожалели что не взяли аудиогид . Ожидания не оправдались
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Экскурсии по музеям Вены

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Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичностьКоллекции дворца Бельведер и австрийская идентичностьКоллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
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2.5 часа
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170 за экскурсию
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Взглянуть на историю имперской столицы в контексте мировой музыкальной традиции
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Босх и Боттичелли в Венской Академии искусствБосх и Боттичелли в Венской Академии искусствБосх и Боттичелли в Венской Академии искусств
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