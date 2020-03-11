30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дворец принца Савойского в удобном формате

Роскошный комплекс Бельведер построили по желанию принца Евгения Савойского — генералиссимуса, освободившего Австрию от турок. Вы узнаете об этом невероятно богатом и незаурядном человеке, и, конечно, о самой летней резиденции — особенностях её великолепного экстерьера и мифологическом смысле в идее проекта. А вечернее время экскурсии позволит наслаждаться наследием Бельведера без толп.

Художественные шедевры

Вам предстоит погрузиться в мир изобразительных искусств и насладиться полотнами Шиле, Кокошки, Ренуара и Альта. Но особое внимание уделим австрийскому художнику Густаву Климту — в художественной галерее Бельведера представлены 24 работы мастера. Рассматривая картины вы, конечно, узнаете о творческом пути художника, отказе от академизма, типичных живописных приёмах и эротических мотивах. И конечно, вы полюбуетесь двумя известнейшими картинами: «Поцелуем», ставшем символом целого направления в живописи, и «Юдифь», восхищающей магнетической чувственностью.