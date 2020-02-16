26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Музея истории искусств

Вы окажетесь в венском Музее истории искусств вечером, когда по галереям уже не бродят толпы туристов и залы наполняет прохлада сумерек. Один из самых значимых музеев мира откроет вам и свои двери, и свою историю: вы узнаете, как по распоряжению императора Франца Иосифа создавалась одна из главных достопримечательностей Вены. Услышите о страсти императоров и эрцгерцогов династии Габсбургов к коллекционированию, рассмотрите грандиозную архитектуру музея и росписи парадной лестницы. И, конечно, встретите экспонаты императорских коллекций, охватывающие пять тысячелетий — от эпохи Древнего Египта и античной Греции до конца 18 века.

Знакомство с шедеврами мировой живописи

Во время путешествия в историю мировой живописи вы узнаете об эволюции венецианского Ренессанса, любуясь полотнами Джованни Беллини и Тициана с их воздушным пространством и игрой цвета. Вы уловите пышные образы в картинах Тинторетто и особенности стиля Караваджо. Погрузитесь в мир нидерландской живописи — с её натуралистичностью образов, сочетанием готики и Ренессанса. Мы поговорим о демонизме в работах Босха, творческом почерке Дюрера, портретах Рубенса и шедеврах бунтаря Рембрандта.