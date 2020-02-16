26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по роскошным залам с полотнами мастеров живописи в компании искусствоведа

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Вечерняя экскурсия — идеальный способ вдумчиво познакомиться с коллекцией Музея истории искусств без лишней спешки и толпы туристов.

Вы посетите постоянные и временные экспозиции музея, откроете секреты полотен гениев венецианского Возрождения и нидерландских мастеров, узнаете об особенностях живописи Босха, Дюрера, Рубенса и Караваджо.

И, конечно, прикоснетесь к истории одного из важнейших музеев Вены, ставшего домом для великолепных императорских коллекций Габсбургов.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz
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У этой экскурсии26 отзывов
4.85
Вечер в венском Музее истории искусств
Вечер в венском Музее истории искусств

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Музея истории искусств
Вы окажетесь в венском Музее истории искусств вечером, когда по галереям уже не бродят толпы туристов и залы наполняет прохлада сумерек. Один из самых значимых музеев мира откроет вам и свои двери, и свою историю: вы узнаете, как по распоряжению императора Франца Иосифа создавалась одна из главных достопримечательностей Вены. Услышите о страсти императоров и эрцгерцогов династии Габсбургов к коллекционированию, рассмотрите грандиозную архитектуру музея и росписи парадной лестницы. И, конечно, встретите экспонаты императорских коллекций, охватывающие пять тысячелетий — от эпохи Древнего Египта и античной Греции до конца 18 века.

Знакомство с шедеврами мировой живописи
Во время путешествия в историю мировой живописи вы узнаете об эволюции венецианского Ренессанса, любуясь полотнами Джованни Беллини и Тициана с их воздушным пространством и игрой цвета. Вы уловите пышные образы в картинах Тинторетто и особенности стиля Караваджо. Погрузитесь в мир нидерландской живописи — с её натуралистичностью образов, сочетанием готики и Ренессанса. Мы поговорим о демонизме в работах Босха, творческом почерке Дюрера, портретах Рубенса и шедеврах бунтаря Рембрандта.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей KHM Kunsthistorisches Museum не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются на месте самостоятельно: взрослые — 15€, дети до 18 лет — бесплатно
  • В дни проведения экскурсий музей открыт до 21:00
  • Экскурсию для вас проведет лицензированный гид-искусствовед из нашей команды
Вечер в венском Музее истории искусств
Вечер в венском Музее истории искусств
Вечер в венском Музее истории искусств
Вечер в венском Музее истории искусств
Вечер в венском Музее истории искусств

Экскурсия проводится в четверг в 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Светлана
16 февраля 2020
Потрясающая экскурсия! Вдохновляющая и наполняющая душу! Очень захватывающая! Вы буквально растворяетесь в рассказе Беллы (экскурсовод) и в картинах, о которых она говорит! Очень рекомендую!
31 января 2020
Чудесная экскурсия, очень познавательная, с очень важными пояснениями, осталась очень довольна, всем советую!! Это куда интереснее, чем просто прогулка с аудиогидом!
12 января 2020
Вечер, проведенный с Бэллой в Веском музее истории искусств оказался очень удачным. Время выбранос расчетом на полупустые залы, группа была небольшая, поэтому рассказ гида строился в форме беседы-объяснения. Подготовленный участник экскурсии откроет дл себя много нового в знакомых картинах, а новичок научится правильно смотреть на детали картины, открывая через нее мир художника и его времени. Очень понравилась экскурсия, рекомендую для всех.
1 января 2020
Замечательная экскурсовод Бэлла очень интересно и увлекательно подавала нам информацию. За время экскурсии научила нас думать и размышлять над смыслом полотен. Расшифровывала послания художников нам, зрителям.
В следующий приезд в Вену мы с удовольствием возьмем у вас другую экскурсию с замечательной Бэллой
28 декабря 2019
Спасибо экскурсоводу Беле за прекрасную экскурсию.
27 декабря 2019
Белла великолепный рассказчик, дающий представление не только об истории живописи, но и смыслах и посланиях зашифрованных в картинах. Было очень интересно
13 декабря 2019
Отл
22 ноября 2019
Рейс задержали. На экскурсию не попала. Очень жаль.
19 ноября 2019
Очень понравилась Экскурсия Вечер в венском Музее Истории искусств. Белла - замечательный экскурсовод и очень приятный человек. Время пролетело очень быстро. Было очень интересно
13 октября 2019
Экскурсия замечательная. Очень рекомендуем! Гидом очень довольны!! Но, вот организация экскурсии не очень, за день до экскурсии нам скорректировали время начала поскольку музей закрывался раньше ( поэтому мы не все успели посмотреть.
Ещё 16 отзывов

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Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичностьКоллекции дворца Бельведер и австрийская идентичностьКоллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
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Музыкальная история ВеныМузыкальная история ВеныМузыкальная история Вены
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3 часа
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Взглянуть на историю имперской столицы в контексте мировой музыкальной традиции
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Босх и Боттичелли в Венской Академии искусствБосх и Боттичелли в Венской Академии искусствБосх и Боттичелли в Венской Академии искусств
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1.5 часа
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Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
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Шедевры Музея истории искусствШедевры Музея истории искусствШедевры Музея истории искусств
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Путешествие в мир старинных экзотических предметов
Вы познакомитесь с коллекцией сокровищ западного искусства, в том числе, увидите крупнейшее в мире собрание картин Брейгеля. Через истории самых ярких экспонатов, художественных предметов, памятников и редких вещей вы узнаете, чем раньше жили люди, какие существовали представления о красоте и вкусе, и почему они верили в единорогов.

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