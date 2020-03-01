Пешеходные экскурсии в Вене

Маршрут «Венская классика»
За 2 часа мы вместе пройдем по главным местам имперской столицы, поговорим об их истории и о ключевых страницах в биографии Вены. При этом вы не «утонете» в обилии дат и имен! Итак, в программе:
Кроме того, мы погуляем по любимому парку венцев — саду Фольксгартен, заглянем в один из пассажей города и пройдем по роскошным улицам Золотого квартала. Завершится экскурсия у здания-символа Вены — собора Святого Стефана.
Вена в сердце и на фотографиях
На прогулке с вами будут и гид, и профессиональный фотограф. Мы поймаем ваши счастливые эмоции от знакомства с блистательной столицей, найдем лучшие фоны и ракурсы. А еще мы вдвоем с радостью поделимся наблюдениями о жизни в Вене и полезными советами — например, о том, где попробовать легендарный торт «Захер», который замешан в судебных разбирательствах.