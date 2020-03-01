Пешеходные экскурсии в Вене

Что вас ожидает

Маршрут «Венская классика»

За 2 часа мы вместе пройдем по главным местам имперской столицы, поговорим об их истории и о ключевых страницах в биографии Вены. При этом вы не «утонете» в обилии дат и имен! Итак, в программе:

Площадь Альбертина , где вы узнаете об одноименной галерее живописи и о том, как дворец стал музеем;

, где вы узнаете об одноименной галерее живописи и о том, как дворец стал музеем; Венская опера , знаменитое на весь мир украшение бульварного кольца Вены, и Дворец Любковиц, где Бетховен впервые сыграл «Героическую симфонию»;

, знаменитое на весь мир украшение бульварного кольца Вены, и Дворец Любковиц, где Бетховен впервые сыграл «Героическую симфонию»; Площадь Йозефа и дворец Хофбург : вы полюбуетесь зимней резиденцией Габсбургов и услышите о красивейшей библиотеке мира. Здесь также затронем историю Великой Империи и Второй мировой войны;

: вы полюбуетесь зимней резиденцией Габсбургов и услышите о красивейшей библиотеке мира. Здесь также затронем историю Великой Империи и Второй мировой войны; Швейцарские ворота : мы отведем вас в одноименный дворик замка и расскажем, что хранит императорская сокровищница;

: мы отведем вас в одноименный дворик замка и расскажем, что хранит императорская сокровищница; Площадь Героев : вы полюбуетесь Хофбургом с другой стороны, увидите два музея-близнеца и узнаете, кому воздвиг памятники император Франц Иосиф;

: вы полюбуетесь Хофбургом с другой стороны, увидите два музея-близнеца и узнаете, кому воздвиг памятники император Франц Иосиф; Церковь Миноритов с сокровищем Леонардо да Винчи и Канцелярия, у которой обсудим австрийскую власть.

Кроме того, мы погуляем по любимому парку венцев — саду Фольксгартен, заглянем в один из пассажей города и пройдем по роскошным улицам Золотого квартала. Завершится экскурсия у здания-символа Вены — собора Святого Стефана.

Вена в сердце и на фотографиях

На прогулке с вами будут и гид, и профессиональный фотограф. Мы поймаем ваши счастливые эмоции от знакомства с блистательной столицей, найдем лучшие фоны и ракурсы. А еще мы вдвоем с радостью поделимся наблюдениями о жизни в Вене и полезными советами — например, о том, где попробовать легендарный торт «Захер», который замешан в судебных разбирательствах.