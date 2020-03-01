Пешеходные экскурсии в Вене

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  4. Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия

Изучить великолепные достопримечательности и увезти с собой профессиональные фото

Виктория и Лидия
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Виктория и Лидия – представитель гидов
Мы не только сделаем ваше знакомство с Веной интересным и полезным, но и сохраним воспоминания о городе на атмосферных фото. На прогулке по центру от дворца Хофбург до собора Св. Стефана вы увидите Вену величественную и академическую, узнаете чувственную столицу с музыкальной душой, родину мыслителей и город шпионов. А еще откроете пару секретов и вкусных мест!
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Albertina
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Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия

Что вас ожидает

Маршрут «Венская классика»
За 2 часа мы вместе пройдем по главным местам имперской столицы, поговорим об их истории и о ключевых страницах в биографии Вены. При этом вы не «утонете» в обилии дат и имен! Итак, в программе:

  • Площадь Альбертина, где вы узнаете об одноименной галерее живописи и о том, как дворец стал музеем;
  • Венская опера, знаменитое на весь мир украшение бульварного кольца Вены, и Дворец Любковиц, где Бетховен впервые сыграл «Героическую симфонию»;
  • Площадь Йозефа и дворец Хофбург: вы полюбуетесь зимней резиденцией Габсбургов и услышите о красивейшей библиотеке мира. Здесь также затронем историю Великой Империи и Второй мировой войны;
  • Швейцарские ворота: мы отведем вас в одноименный дворик замка и расскажем, что хранит императорская сокровищница;
  • Площадь Героев: вы полюбуетесь Хофбургом с другой стороны, увидите два музея-близнеца и узнаете, кому воздвиг памятники император Франц Иосиф;
  • Церковь Миноритов с сокровищем Леонардо да Винчи и Канцелярия, у которой обсудим австрийскую власть.

Кроме того, мы погуляем по любимому парку венцев — саду Фольксгартен, заглянем в один из пассажей города и пройдем по роскошным улицам Золотого квартала. Завершится экскурсия у здания-символа Вены — собора Святого Стефана.

Вена в сердце и на фотографиях
На прогулке с вами будут и гид, и профессиональный фотограф. Мы поймаем ваши счастливые эмоции от знакомства с блистательной столицей, найдем лучшие фоны и ракурсы. А еще мы вдвоем с радостью поделимся наблюдениями о жизни в Вене и полезными советами — например, о том, где попробовать легендарный торт «Захер», который замешан в судебных разбирательствах.

Организационные детали

  • С вами будем мы обе — гид Лидия и фотограф Виктория
  • Вы получите от 20 до 50 обработанных фотографий (свето- и цветокоррекция) в течение трех дне после экскурсии
  • Экскурсия бесплатна для детей до 12 лет
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Albertina.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория и Лидия
Виктория и Лидия
Нас зовут Виктория и Лидия, мы команда гидов. Профессионально занимаемся фотографией. И любим Вену всей душой. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Откроем имперскую Вену во всей красе, расскажем о местной культуре, кухне, традициях, тайнах и, конечно же, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках.
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Пешеходные экскурсии в Вене

Ежедневная прогулка по ВенеЕжедневная прогулка по ВенеЕжедневная прогулка по Вене
20 за человека
2 часа
477 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей. Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с Веной Средних веков. Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в Вене в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры!
Вена для новичковВена для новичковВена для новичков
скидка15%
От
€80
68 за экскурсию
2 часа
99 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Готовы заглянуть в шкатулку с секретами Вены? Не отвлекаясь на бесчисленные имена и даты, вы пройдете по улицам Внутреннего Города и дорожкам Фольксгартена, услышите австрийские легенды и разведаете кофейни, куда сами венцы заглядывают за штруделем. А главное — ощутите атмосферу настоящей Вены и не сможете в неё не влюбиться!
История Вены без скучных фактов и датИстория Вены без скучных фактов и датИстория Вены без скучных фактов и дат
160 за экскурсию
2 часа
174 отзыва
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке. Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в неформальной обстановке расскажу историю каждого объекта, о знаменитых правителях и событиях — серьезных и курьезных, связанных с ними, а также о культуре и нравах венцев. Мой рассказ будет содержательным, но легким, — поэтому после экскурсии, вместо каши в голове, у вас останется хорошее понимание Вены и ее ценностей.
О Вене с любовью!О Вене с любовью!О Вене с любовью!
160 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Вас ждут венские истории, анекдоты и курьезы, старинные площади и церкви, уютные средневековые улицы и волшебная атмосфера ожившего прошлого. Я помогу раскрыть загадочную душу австрийской столицы, расскажу о менталитете ее жителей и сделаю все, чтобы вы полюбили Вену навсегда!
Вена — первое знакомствоВена — первое знакомствоВена — первое знакомство
130 за экскурсию
2 часа
31 отзыв
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным историком
Вы увидите все главные места Вены, проследите ее историю на протяжении веков и узнаете о знаменитых людях, которые родились на этой земле. А еще услышите, чем живет современная австрийская столица и почему уже 10 лет подряд она занимает первое место в мире по качеству жизни.
Вена — классика и импровизацияВена — классика и импровизацияВена — классика и импровизация
111 за экскурсию
2 часа
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Пройти нетуристическими тропами по главным местам, «познакомиться» с Габсбургами и полюбить город
Вместе мы ответственно подойдем к вашему знакомству с величественной Веной и посмотрим на ее ключевые места, но путь проложим по тайным улицам без толп. Вы заглянете за фасады, впечатлитесь достопримечательностями Рингштрассе и найдете удивительные церкви. А я расскажу о повседневной жизни Габсбургов и поделюсь скрытыми сюжетами города.

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