Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия

Почувствовать атмосферу австрийской столицы на легкой прогулке по красотам Старого города

Вас ждет легкая пешеходная экскурсия по Старому городу, которая даст возможность познакомиться с основными достопримечательностями и их историей, а также прочувствовать особенную атмосферу австрийской столицы.
Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия
Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия
Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия
Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия
Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия
Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия
Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия
Вена на первый взгляд. Обзорная экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

«Город помпезный, величественный, монументальный, но не чопорный» (Монтескье Шарль Луи де Секонда)

Программа

  • Дворцовый ансамбль Хофбурга, откуда началось правление великой монархии и где Габсбурги пережили свое падение, где разыгрывались трагедии и праздновались триумфы.
  • Школа верховой езды, великое наследие Республики, притягивает, как магнит, туристов, когда они видят грациозность прекрасных лошадей.
  • Центральные улицы, такие как Кольмаркт, Грабен или Кертнерштрассе, название которых напрямую было связано с их назначением, где располагались всевозможные рыночки и одно время даже были променады для гетер, сегодня пестрят яркими витринами брендовых магазинов.
  • Некоторые участки подземной Вены, которые следуют нашему пути будут раскрывать тайные и не всегда веселые истории прошлого.
  • Чумная колонна венчает центральную улицу, символизируя собой одновременно и страшную болезнь чуму и веру в Бога. Сложная теологическая программа скульптурного изображения на чумной колонне — это и библейская тема, и история, и глубокая религиозность Габсбургов.
  • Самая величественная постройка Старого города — Собор Святого Стефана — является венцом исторического центра. Некрасов воспел собор в «Железной дороге»: «Был я недавно в стенах Ватикана, по Колизею две ночи бродил, видел я в Вене Святого Стефана, что ж все это народ сотворил?»
  • Площадь Альбертина, где стоит музыкальная Мекка Вены — Венская Опера.

Три запаха будут ассоциироваться у вас с Веной всегда — запах роз, лошадей и кофе!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Albertina Platz, Дворец Альбертина, у эскалатора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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