Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Белла — ваш гид в Вене

Провела 22 экскурсии для 25 туристов

Позвольте немного представиться, меня зовут Белла, родом я из России и уже более 10 лет живу в Австрии (Вене), этой удивительной стране, которая поражает не только Вас, дорогие гости, но и меня, чувство волнения присутствует каждый раз, когда я вместе с Вами снова и снова прикасаюсь к этой величайшей истории.