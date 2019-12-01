Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса

Проведите наполненный венским шармом вечер на прекрасном концерте с произведениями Моцарта и Штрауса

4.6
1315 отзывов
Входной билет
Проведите наполненный венским шармом вечер на прекрасном концерте с произведениями Моцарта и Штрауса.

Послушайте самые известные вальсы, польки, арии и дуэты в исполнении знаменитого оркестра «Старая Вена» (Salonorchester Alt).
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Венский Курсалон: билет на концерт Моцарта и Штрауса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите удовольствие от концерта классической музыки Моцарта и Штрауса
  2. Осмотрите зал, где Штраус руководил своим оркестром
  3. Послушайте самые известные произведения венской классической музыки
Оркестр Salonorchester Alt Wien предлагает уникальную программу из самых знаменитых композиций короля вальса Иоганна Штрауса и известнейшего представителя венского классицизма Вольфганга Амадея Моцарта. Послушайте самые популярные произведения классической музыки Вены на изумительном концерте в мировой музыкальной столице.
Виртуозные музыканты, оперные певцы и очаровательные солисты балета подарят вам вечер, наполненный венским шармом – от звуков вальса и польки до драматических арий и дуэтов. Вы услышите лучшие оперные произведения двух величайших композиторов в исполнении артистов самого высокого уровня.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты
  • Для VIP-билетов: плата за гардероб, бокал игристого вина или апельсинового сока во время антракта, компакт-диск, буклет программы
Что не входит
  • Перевозка
  • Напитки и закуски
  • Гардероб (1€)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Животные (разрешены только сервисные собаки)
Важная информация
  • Концерт проводится ежедневно с 20:30 до 22:15 (с антрактом)
  • VIP-категория подразумевает зарезервированные места, бокал игристого вина в антракте, компакт-диск Иоганна Штрауса и программу
Требования к участникам
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Все участники в возрасте от 6 до 12 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антигены, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

B
1 дек 2019
Курсалон очень легко добраться от подземной железной дороги до самого красивого здания. Есть сцена, что означает, что все получают хороший обзор - в отличие от некоторых других концертов - и весь спектакль блестящий, от музыкантов до певцов и танцоров. Невероятный опыт - если вы заказываете только один концерт в Вене, сделайте его таким.
M
13 июня 2019
Выступление было превосходным, и мне это очень понравилось. Однако, я застрял в очереди, чтобы войти в здание позади групп от туристических автобусов. Только одна дверь, и это заняло целую вечность! Затем, чтобы обменять ваучеры на билеты, появилась еще одна линия, стоящая за кем-то, кто, казалось, пытался заплатить за многие билеты (я думаю, что это туристическая группа). Два человека, работающие там, были связаны с одним и тем же клиентом в течение длительного времени. Это не было хорошо организовано. Я думал, что один человек мог видеть других людей. К тому времени, когда мы получили наши билеты и сидели в концертном зале, было очевидно, что этот концерт обслуживает групповые туры. Если вы будете в одиночестве, вы будете забиты в кресле в задней части зала, где слишком много людей. После этого мы очень наслаждались музыкой и танцами.
T
6 авг 2018
Концерт был построен весьма продумано. Танцевальные номера, сопровождающие танцевальные произведения Штрауса, были очень кстати, так как компенсировали желание публики самой пуститься в пляс. Комментарии первой скрипки были артистистичными и с уместным юмором. Вокальные номера также отличались высоким уровнем и артистизмом. Такие концерты надо посещать хотя бы раз в месяц для профилактики хандры, болезней и агрессии.
Ещё 1312 отзывов

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