Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите удовольствие от концерта классической музыки Моцарта и Штрауса
Осмотрите зал, где Штраус руководил своим оркестром
Послушайте самые известные произведения венской классической музыки
Оркестр Salonorchester Alt Wien предлагает уникальную программу из самых знаменитых композиций короля вальса Иоганна Штрауса и известнейшего представителя венского классицизма Вольфганга Амадея Моцарта. Послушайте самые популярные произведения классической музыки Вены на изумительном концерте в мировой музыкальной столице.
Виртуозные музыканты, оперные певцы и очаровательные солисты балета подарят вам вечер, наполненный венским шармом – от звуков вальса и польки до драматических арий и дуэтов. Вы услышите лучшие оперные произведения двух величайших композиторов в исполнении артистов самого высокого уровня.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты
Для VIP-билетов: плата за гардероб, бокал игристого вина или апельсинового сока во время антракта, компакт-диск, буклет программы
Что не входит
Перевозка
Напитки и закуски
Гардероб (1€)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Животные (разрешены только сервисные собаки)
Важная информация
Концерт проводится ежедневно с 20:30 до 22:15 (с антрактом)
VIP-категория подразумевает зарезервированные места, бокал игристого вина в антракте, компакт-диск Иоганна Штрауса и программу
Требования к участникам
Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Все участники в возрасте от 6 до 12 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антигены, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
B
Brian
1 дек 2019
Курсалон очень легко добраться от подземной железной дороги до самого красивого здания. Есть сцена, что означает, что все получают хороший обзор - в отличие от некоторых других концертов - и весь спектакль блестящий, от музыкантов до певцов и танцоров. Невероятный опыт - если вы заказываете только один концерт в Вене, сделайте его таким.
M
Michelle
13 июня 2019
Выступление было превосходным, и мне это очень понравилось. Однако, я застрял в очереди, чтобы войти в здание позади групп от туристических автобусов. Только одна дверь, и это заняло целую вечность! Затем, чтобы обменять ваучеры на билеты, появилась еще одна линия, стоящая за кем-то, кто, казалось, пытался заплатить за многие билеты (я думаю, что это туристическая группа). Два человека, работающие там, были связаны с одним и тем же клиентом в течение длительного времени. Это не было хорошо организовано. Я думал, что один человек мог видеть других людей. К тому времени, когда мы получили наши билеты и сидели в концертном зале, было очевидно, что этот концерт обслуживает групповые туры. Если вы будете в одиночестве, вы будете забиты в кресле в задней части зала, где слишком много людей. После этого мы очень наслаждались музыкой и танцами.
T
Tatiana
6 авг 2018
Концерт был построен весьма продумано. Танцевальные номера, сопровождающие танцевальные произведения Штрауса, были очень кстати, так как компенсировали желание публики самой пуститься в пляс. Комментарии первой скрипки были артистистичными и с уместным юмором. Вокальные номера также отличались высоким уровнем и артистизмом. Такие концерты надо посещать хотя бы раз в месяц для профилактики хандры, болезней и агрессии.