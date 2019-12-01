Выступление было превосходным, и мне это очень понравилось. Однако, я застрял в очереди, чтобы войти в здание позади групп от туристических автобусов. Только одна дверь, и это заняло целую вечность! Затем, чтобы обменять ваучеры на билеты, появилась еще одна линия, стоящая за кем-то, кто, казалось, пытался заплатить за многие билеты (я думаю, что это туристическая группа). Два человека, работающие там, были связаны с одним и тем же клиентом в течение длительного времени. Это не было хорошо организовано. Я думал, что один человек мог видеть других людей. К тому времени, когда мы получили наши билеты и сидели в концертном зале, было очевидно, что этот концерт обслуживает групповые туры. Если вы будете в одиночестве, вы будете забиты в кресле в задней части зала, где слишком много людей. После этого мы очень наслаждались музыкой и танцами.