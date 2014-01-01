4 отзыва оставили туристы

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Билет в центр Гейдара Алиева

4.8
4 отзыва
Спутник Б.
Спутник Б. – Гид из Баку
Вы посетите знаменитый центр Гейдара Алиева в Баку, построенный по проекту Захи Хадид.

Это здание в 2014 году было признано лучшим в мире, в нём практически отсутствуют прямые линии.

Здесь выставлены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории 📖 и культурном наследии Азербайджана.

В культурном центре находятся миниатюрные макеты 45 исторических и архитектурных достопримечательностей 🏛️ Баку и регионов страны.
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Билет в центр Гейдара Алиева
Билет в центр Гейдара Алиева
Культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид, в 2014 г. был признан лучшим зданием в мире.
Сегодня на территории удивительного инопланетного здания находится аудиториум (конгресс-центр), Музей 🖼 им. Гейдара Алиева, выставочные залы, ресторан, кафе и административные офисы.
1. Выставочный зал «Шедевры Азербайджана»
Выставка привлекает возможностью познакомиться с уникальными экспонатами, рассказывающими об истории 📖 и культурном наследии страны. В том числе, увидеть образцы наскальных рисунков из Гобустана, древние монеты и ювелирные украшения, средневековые изделия из глины и меди, старинные экземпляры Корана, Библии и Торы. Разумеется, не обошлось без традиционных азербайджанских ковров и музыкальных инструментов, звучание которых, кстати, можно послушать.
2. «Мини-Азербайджан»
На втором этаже культурного центра находятся макеты 45 исторических и архитектурных достопримечательностей 🏛️ из столицы ⭐️ и других регионов страны. Что можно увидеть в крошечном варианте: Девичью башню в Баку, Мавзолей Момине-хатун, Бакинский вокзал, Здания филармонии и Исмаилия, есть и образцы советской архитектуры — Дом правительства Азербайджана и Зеленый театр. Наконец, современная и «будущая» архитектура — Бакинский кристальный зал и Flame Towers, а также макеты планирующихся Олимпийского стадиона и здания Нефтяного фонда Азербайджана.
3. «Добро пожаловать в Азербайджан»
Экспозиция достаточно интересна: фотографии 📸 достопримечательностей и природных памятников страны, а также аппетитные фото азербайджанского кулинарного искусства. Последние работы принадлежат известному американскому фотографу Петеру Липпману.
4. Музей Гейдара Алиева
С коллекцией музея начинаешь знакомиться еще при входе — здесь стоят автомобили, находившиеся в пользовании Гейдара Алиева с 1969 по 2003 гг. В трехэтажном здании музея можно познакомиться с жизнью бывшего президента Азербайджана с помощью фото- и видеоматериалов.
Что входит
  • Входной билет в центр
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 1 Heydər Əliyev prospekti, Bakı AZ1033, Azerbaijan
Билет в центр Гейдара Алиева
Билет в центр Гейдара Алиева
Билет в центр Гейдара Алиева
Билет в центр Гейдара Алиева
Билет в центр Гейдара Алиева
Билет в центр Гейдара Алиева
Билет в центр Гейдара Алиева

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Спутник Б.
Спутник Б.
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4 отзыва оставили туристы

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