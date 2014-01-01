4 отзыва оставили туристы

Культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту Захи Хадид, в 2014 г. был признан лучшим зданием в мире.

Сегодня на территории удивительного инопланетного здания находится аудиториум (конгресс-центр), Музей 🖼 им. Гейдара Алиева, выставочные залы, ресторан, кафе и административные офисы.

1. Выставочный зал «Шедевры Азербайджана»

Выставка привлекает возможностью познакомиться с уникальными экспонатами, рассказывающими об истории 📖 и культурном наследии страны. В том числе, увидеть образцы наскальных рисунков из Гобустана, древние монеты и ювелирные украшения, средневековые изделия из глины и меди, старинные экземпляры Корана, Библии и Торы. Разумеется, не обошлось без традиционных азербайджанских ковров и музыкальных инструментов, звучание которых, кстати, можно послушать.

2. «Мини-Азербайджан»

На втором этаже культурного центра находятся макеты 45 исторических и архитектурных достопримечательностей 🏛️ из столицы ⭐️ и других регионов страны. Что можно увидеть в крошечном варианте: Девичью башню в Баку, Мавзолей Момине-хатун, Бакинский вокзал, Здания филармонии и Исмаилия, есть и образцы советской архитектуры — Дом правительства Азербайджана и Зеленый театр. Наконец, современная и «будущая» архитектура — Бакинский кристальный зал и Flame Towers, а также макеты планирующихся Олимпийского стадиона и здания Нефтяного фонда Азербайджана.

3. «Добро пожаловать в Азербайджан»

Экспозиция достаточно интересна: фотографии 📸 достопримечательностей и природных памятников страны, а также аппетитные фото азербайджанского кулинарного искусства. Последние работы принадлежат известному американскому фотографу Петеру Липпману.

4. Музей Гейдара Алиева

С коллекцией музея начинаешь знакомиться еще при входе — здесь стоят автомобили, находившиеся в пользовании Гейдара Алиева с 1969 по 2003 гг. В трехэтажном здании музея можно познакомиться с жизнью бывшего президента Азербайджана с помощью фото- и видеоматериалов.