3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старая Прага за три часа!

Экскурсия начнется на Вацлавской площади — одной из самых знаменитых и больших городских площадей в мире. Далее я проведу вас тихими улицами на Староместскую площадь, где когда-то находился шумный рынок, и покажу тайные уголки исторического района Малая Страна. Покормив лебедей у Карлова моста, вы подниметесь на фуникулере на Петршинский холм и насладитесь изумительными видами вечерней Праги.

Пражские секреты

Я покажу старинную почту, Карлов университет и театр, в котором играл Моцарт. Помогу вам отыскать самую узкую улочку города, живописные каналы, легендарный собор Девы Марии перед Тыном и водяную мельницу. А еще расскажу о средневековых пражских курантах и соборе, получившем известность благодаря статуэтке младенца Иисуса.