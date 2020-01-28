3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по историческому центру в волшебном свете фонарей и узнать о городе самое интересное

Юрий
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Юрий – ваш гид
Вы познакомитесь с историей, легендами и главными достопримечательностями Старого города, Малой Страны и Пражского Града.

Кроме того, я расскажу о современной жизни чешской столицы: ее культурных особенностях, традициях и менталитете.

Помогу раскрыть душу Праги и ощутить ее дружелюбный нрав.
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Встреча Вацлавская площадь
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Магия вечерней Праги
Магия вечерней Праги

Что вас ожидает

Старая Прага за три часа!
Экскурсия начнется на Вацлавской площади — одной из самых знаменитых и больших городских площадей в мире. Далее я проведу вас тихими улицами на Староместскую площадь, где когда-то находился шумный рынок, и покажу тайные уголки исторического района Малая Страна. Покормив лебедей у Карлова моста, вы подниметесь на фуникулере на Петршинский холм и насладитесь изумительными видами вечерней Праги.

Пражские секреты
Я покажу старинную почту, Карлов университет и театр, в котором играл Моцарт. Помогу вам отыскать самую узкую улочку города, живописные каналы, легендарный собор Девы Марии перед Тыном и водяную мельницу. А еще расскажу о средневековых пражских курантах и соборе, получившем известность благодаря статуэтке младенца Иисуса.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, протяженность маршрута — около 7 км
  • Фуникулер не включен в стоимость — 1 евро
Магия вечерней Праги
Магия вечерней Праги
Магия вечерней Праги
Магия вечерней Праги
Магия вечерней Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Вацлавская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Добрый день! Меня зовут Юрий. С Чехией я познакомился 15 лет назад, а постоянно живу в Праге более двух лет. С радостью раскрою вам ее красоту, историю и современную жизнь. Надеюсь на скорую встречу!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 января 2020
Интересная экскурсия, узнали и увидели много интересного!!!
2 января 2020
Были на экскурсии 1 января, встреча была назначена перед световым шоу. Посмотрели его и потом продолжили экскурсию. Гид рассказал информацию о строительстве Праги и великих деятелях. Узнали много легенд и историй об исторических местах. Получилась очень интересная прогулка. Спасибо Юрию за интересную встречу, и действительно, трепетное отношение к этому городу.
28 декабря 2019
Спасибо огромное Юрию
Экскурсия прошла на одном дыхании! Узнали много интересного.
Желаем удачи и успехов.
С Уважением,
Ольга.

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