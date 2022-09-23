Семейное сафари

Смешанная: катание на квадроциклах, багги, джипах и верблюдах

Смешанная: катание на квадроциклах, багги, джипах и верблюдах.
Семейное сафари
Семейное сафари
Семейное сафари
Семейное сафари
Семейное сафари

Что вас ожидает 🤩

  • Квадро сафари
  • Багги сафари
  • Джип сафари
  • Катание на верблюде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Поездка "Семейное сафари" подарит Вам целый ряд развлечений!

После прохождения интруктажа по управлелию, группа в сопровождении опытных интсрукторов пересечет пустыню на квадроциклах. Поездка продлится около 40 минут.

Затем, мы пересядем на багги, и прокатимся на них около 15 минут. Управление квадроциклами и багги разрешено с 14 лет.

В продолжении, Вас ждет сафари на джипах (за рулем джипа - инструктор) и катание на верблюдах.

После активного, веселого дня, выпьем ароматный чай и трансфер доставит группу по отелям.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля. Катание на квадроциклах
  • Багги и джипах. Короткая прогулка на верблюдах. Чаепитие
Что не входит
  • Фото и видео материалы от фотографа (приобретаются по желанию). Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи👨‍👩‍👧‍👦Семейные🐼Животные🏜Сафари🛻На квадроциклах

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