Поездка "Семейное сафари" подарит Вам целый ряд развлечений!

После прохождения интруктажа по управлелию, группа в сопровождении опытных интсрукторов пересечет пустыню на квадроциклах. Поездка продлится около 40 минут.

Затем, мы пересядем на багги, и прокатимся на них около 15 минут. Управление квадроциклами и багги разрешено с 14 лет.

В продолжении, Вас ждет сафари на джипах (за рулем джипа - инструктор) и катание на верблюдах.

После активного, веселого дня, выпьем ароматный чай и трансфер доставит группу по отелям.