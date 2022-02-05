Побывать в национальном морском заповеднике Рас Мохаммед должен каждый, кто отдыхает в Шарм-эль-Шейхе. Мы отправимся к заповеднику и Белому острову на белоснежной яхте.

Подводным миром Рас Мохаммеда восхищался ещё Жак Ив Кусто. Местные рифы привлекают любителей подводного плавания со всего мира.

Во время морской прогулки мы сделаем 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором и увидим 3 разных рифа с фантастически красивыми подводными пещерами, коралловыми садами, экзотическими рыбками и морскими черепахами.

Кроме того, насладимся видами Шарм-эль-Шейха и пейзажами Красного моря.

Также нас ждет обед BBQ и безалкогольные напитки.