12 отзывов оставили туристы

Эйфелева башня — самая посещаемая достопримечательность 🏛️ в мире. Всего со дня открытия она успела принять более 250 млн гостей. Это главный символ не только Парижа, но и того, что принято связывать с этим городом: любви и романтики. С момент ее создания - она не оставляла никого равнодушным.

Мы предлагаем Вам не просто полюбоваться этой красавицей, но и совершить на неё восхождение. Незабываемый вид на весь Париж, атмосфера романтики и чудесные воспоминания Вам гарантированы!

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