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Билеты на Эйфелеву башню

5
12 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Вас ждет восхождение на один из нескольких уровней башни, потрясающий вид на город 🏙️ и незабываемые впечатления.
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Билеты на Эйфелеву башню
Билеты на Эйфелеву башню
Эйфелева башня — самая посещаемая достопримечательность 🏛️ в мире. Всего со дня открытия она успела принять более 250 млн гостей. Это главный символ не только Парижа, но и того, что принято связывать с этим городом: любви и романтики. С момент ее создания - она не оставляла никого равнодушным.
Мы предлагаем Вам не просто полюбоваться этой красавицей, но и совершить на неё восхождение. Незабываемый вид на весь Париж, атмосфера романтики и чудесные воспоминания Вам гарантированы!
Обращаем ваше внимание - билеты 🎫 быстро заканчиваются. Если билетов на выбранное вами время не будет в наличии, мы предложим вам максимально близкую по времени замену
Что входит
  • Билеты Эйфелеву башню
Что не входит
  • Экскурсия вокруг или на Эйфелевой башне
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Эйфелева башня
Билеты на Эйфелеву башню
Билеты на Эйфелеву башню
Билеты на Эйфелеву башню
Билеты на Эйфелеву башню

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
Криста Б.
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12 отзывов оставили туристы

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