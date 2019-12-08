42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Остров Ситэ – корабль на волнах времени

Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней

Мария
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Мария – ваш гид
Остров Ситэ сравнивают с кораблём, завязшем в тине и отнесенным ближе к середине Сены.

Ещё его называют головой, сердцем и хребтом Парижа, ведь это географический и исторический центр города.

Именно здесь в 3 веке до н.э.

обосновалось одно из кельтских племен – паризии, название которого видоизменилось и дало имя городу – Париж.

В эпоху римского завоевания здесь был построен дворец наместника римского императора и языческий храм Юпитера.

В Средние века на Ситэ находился дворец короля Франции, высшая судебная инстанция, главный собор города.

Достопримечательности Ситэ – как элементы мозаики, относящиеся к разным эпохам, и я помогу вам собрать эти разрозненные фрагменты воедино.
От 85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Встреча Метро Pont Neuf
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У этой экскурсии42 отзыва
4.98
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени

Программа:

  • Мы начнем прогулку у Нового моста. Я расскажу вам, чем этот мост заслужил свое название, почему его хотели окрестить «Мостом Плача» и чем он отличался от своих современников – других городских мостов. Отсюда открывается прекрасный вид на берега Сены, вдали видна знаменитая Эйфелева башня, а также бывший королевский дворец Лувр и другие не менее известные достопримечательности.
  • Далее на нашем пути – статуя самого любвеобильного короля Франции – Генриха IV, которая, как недавно выяснили реставраторы, скрывала в себе некоторые сюрпризы… Здесь мы вспомним о событиях Варфоломеевской ночи и поймем значение фразы «Париж стоит мессы!».
  • В сквере Вер-Галан поговорим о самом могущественном рыцарском ордене, магистр которого, как считали, наслал проклятие на королевскую династию.
  • На уютной треугольной площади Дофина я познакомлю вас с её историей и покажу дом, в котором жил знаменитый шансонье 20 века – Ив Монтан.
  • Совсем рядом находятся Дворец Правосудия и бывший королевский дворец Консьержери, одно время выполнявший функции тюрьмы. Именно здесь перед казнью содержалась в заточении королева Мария-Антуанетта. Об условиях её содержания в Консьержери, а также о других узниках зловещей тюрьмы вы узнаете из моего рассказа.
  • Одна из башен Консьержери была местом страшных пыток, а на другой до сих пор находятся первые в Париже городские часы, которые недавно отреставрировали и теперь они предстают перед взглядом путешественников во всей своей красе!
  • Мы полюбуемся видом на башни с Моста Менял, который упоминается в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» и в средние века, как и прочие мосты, был одним из самых оживленных мест в городе.
  • Затем мы пройдем к часовне Сент-Шапель, в которой до революции хранилась главная христианская реликвия – Терновый Венец Иисуса Христа. Сейчас он находится в соборе Парижской Богоматери.
  • Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери, – одна из самых посещаемых достопримечательностей Парижа и, как и ранее, это действующий храм. Это один из первых соборов мира, построенных в готическом стиле. Все формы и линии собора, каждая его статуя и деталь – это зашифрованное послание. Недаром его называли книгой в камне. Об истории строительства собора, разрушениях революционного периода, о реставрации вы узнаете во время экскурсии.
  • Отель-Дьё, или Божий Дом – старейшая и в когда-то единственная больница города. Правда, условия, в которых содержались пациенты Отель-Дьё в Средние века, не могли бы присниться нам даже в страшном сне.
  • Мы продолжим прогулку в сети маленьких, уютных и немного запутанных улочек, дающих представление о том, как выглядел город много веков назад. Здесь вы увидите, где проходила первая крепостная стена города, и узнаете, как и почему Париж изменил свой облик в середине 19 века.

Помимо этого в нашей программе:

  • история кровавого парикмахера-убийцы с улицы Мармузе
  • самое сильное наводнение в Париже
  • разбойник Картуш: миф о парижском «робин гуде»
  • неудавшийся побег королевы из тюрьмы, получивший название «дело о гвоздике»
  • врач Гильотен: почему орудие казни – гильотина – носит имя добродетельного гражданина
  • необычная свадьба в Нотр-Дам де Пари или «жених за порогом»
  • какая связь между наследником французского престола и дельфином
  • легенда о влюбленных голубках с улицы Коломб и многое другое

С острова Ситэ открывается прекрасный вид на берега Сены и хорошо видны Эйфелева башня, музей Орсэ, Лувр, площадь Шатле, башня Сен-Жак, Городская Ратуша, Гревская площадь, которыми мы полюбуемся издалека и узнаем самые интересные факты из их истории. Это поможет вам понять расположение достопримечательностей, сориентироваться в городе и определиться с маршрутом самостоятельных прогулок.

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить Париж давних времен, а погружение в прошлое было наиболее полным.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет.
  • Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка – подробности можно уточнить в переписке с гидом.
  • В программу экскурсии не входит посещение музея Консьержери и часовни Сент-Шапель. Вы сможете посетить их самостоятельно после окончания экскурсии. Информация о графике работы музеев и стоимости входных билетов — по запросу.
  • Собор Нотр-Дам де Пари закрыт для посещения на неопределённый срок до окончания восстановительных работ.
  • Экскурсия проходит на свежем воздухе, поэтому одевайтесь по погоде и при необходимости возьмите с собой зонт.
  • Мы успеем осмотреть заявленные в программе достопримечательности, если будем поддерживать заданный мною темп прогулки и не будем останавливаться на кофе-паузы и приобретение сувениров. В противном случае маршрут может быть сокращен.
  • Для более подробного знакомства с собором Парижской Богоматери вы можете забронировать мою экскурсию «Нотр-Дам де Пари — cимфония в камне».
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени
Остров Ситэ – корабль на волнах времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Pont Neuf.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «...никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему». Так сказал Хэмингуэй. Я буду рада показать вам этот удивительный город таким, какой он есть — с его историей и историями, его прошлым и настоящим, легендами и воспоминаниями — и помочь вам открыть ваш Париж.
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
Экскурсия с гидом Мария оказалась самым ярким и запоминающимся мероприятием в Париже. К моему удивлению, был не только устный грамотный и корректный рассказ об истории и архитектуре, но и демонстрации дополнительных материалов-схем, рисунков, фотографий, которые Мария подготовила заранее. Очень рекомендую.
29 ноября 2019
Спасибо Марии за интересную и увлекательную экскурсию. Узнали много нового и необычного.
Андрей
24 апреля 2019
Мария безусловно профессионал. Экскурсия детально подготовлена, с репродукциями зданий и действующих персонажей, по настоящему авторская. Конечно, в связи с пожаром, не хватает осмотра Нотр-Дама как главной «жемчужины» Ситэ. Тем не менее мы получили большое удовольствие, узнав много интересных моментов из истории Франции .
21 апреля 2019
Было очень приятно провести время на экскурсии вместе с Марией. Она познакомила нас с архитектурой города, рассказывала интересные факты об истории Парижа. Вместе с ней мы побывали в прекрасном Нотр-Дам—де Пари, сидели на скамьях в Храме. Как же хорошо, что Мария мягко, но настойчиво посоветовала нам зайти внутрь. Экскурсия прошла легко и непринужденно. А сейчас я читаю Мориса Дрюона «Железный король», тоже благодаря Марии)))
Единственное пожелание к туристам - быть отдохнувшими, у Марии огромный багаж знаний, главное - унести)))
24 марта 2019
Мария заслуживает наилучших отзывов, отлично знает материал, очень хорошо подготовлена, нам понравилась возможность сравнить современный остров Сите с фотографиями реконструкции исторического Парижа, подготовленными Экскурсоводом. Задавали много вопросов, у Марии всегда были ответы. Было очень приятно, что и по окончании экскурсии она досылала различную интересную информацию, затронутую в процессе нашей беседы. Хочется отдельно отметить грамотно поставленную речь. Очень рекомендую всем гостям Парижа!
15 февраля 2019
Огромнейшее спасибо Марии,она провела для меня и моей супруги очень познавательную и интересную экскурсию по острову Ситэ,образование,историю и памятники архитектуры острова,Парижа,особенно впечатлил собор Нотер Дам,по нашей просьбе Мария провела экскурсию и внутри собора,рассказала все подробности о нем,на протяжении всей экскурсии при рассказе Мария показывала наглядные материалы,что было очень познавательно и для сравнения интересно,очень удобно что Марию можно было попросить нас сфотографировать,так же Мария предложила взять нам талон на смотровую площадку Нотер Дама,по окончании экскурсии Мария предоставила цветную распечатку карты близлежащих районов, где указала кафешки и где еще можно посмотреть достопримечательности Парижа,что тоже очень порадовало,очень рекомендую данного гида и спасибо организаторам Трипстера.
31 января 2019
Прекрасная экскурсия. Подойдет для начала ознакомления с городом.
28 января 2019
Экскурсия понравилась ! Мария очень хорошо знает историю и все описывает в деталях, подкрепляя иллюстрациями . Лучше выбирать более теплое время, т.к. остров Ситэ небольшой, ходить приходится немного . В холодную погоду тяжело :).
15 декабря 2018
Отличная экскурсия по острову Ситэ. Узнаете историю становления города и знаковые события в Париже. Так как было холодно, Мария провела подробную экскурсия по собору Нотр-Дам. В конце встречи дала советы по поводу ресторанов поблизости, куда мы и отправились греться. А вечером я ещё получила смс с расписанием работы музеев, про которые спрашивала на экскурсии.
Юлия
24 ноября 2018
Нам с сыном очень понравилась экскурсия с Марией по острову Ситэ, все три дня после этой экскурсии, где бы мы не были — на Эйфелевой башне, в Лувре, на прогулке по Сене— мы вспоминали факты и истории, рассказанные Марией. Она просто замечательный гид, Мария не пичкает вас сухой информацией, но, если вы хотите точных дат, цифр и имён, для неё не доставляет затруднений их назвать и связать в систему.
Одинаково впечатлить и семилетнего ребенка и его дотошную до фактов маму и при этом не скатиться ни в аниматорство, ни в скучный лекторий — это большое умение. Спасибо, Мария!
Ещё 32 отзыва

Мария проводит ещё 4 экскурсии

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