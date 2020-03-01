Natalia проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Отей в прошлом и настоящем

Гуляя по главной улице старого Отея с церковью и рынком, вы встретите магазины модной одежды, обуви, дизайнерской бижутерии, красочные продуктовые и цветочные лавки, уютные кондитерские, итальянские пиццерии и французские брасри. Я расскажу о прошлом Отеля, когда он был деревушкой, о первых загородных домах и виллах состоятельных парижан. Вдоль центральной торговой улицы вы увидите «следы былой роскоши» — усадьбы принцев и аристократов, живших при старом режиме. Названия улиц станут поводом к беседам о 19 веке и стекающихся сюда представителях творческой элиты. А ипподром, всемирно известные теннисные корты (Роллан Гарос) и знаменитый стадион (Parc des Princes) позволят затронуть актуальную спортивную тему в Отее.

Архитектурный облик района

Вы узнаете, как, войдя в состав Парижа, район обзавелся жилыми зданиями нового типа. Осматривая разнообразные фасады, познакомитесь с архитектурными стилями, доминировавшими в застройке Парижа с конца 19 до середины 20 века. Речь пойдет о знаменитых архитекторах, живших и творивших в Отее — Ле Корбюзье и Малле-Стивенсе (модерн, констуктивизм), Гекторе Гимаре (Ар Нуво) и Жане Бушэ, Анри Соваже (Ар Деко) и Поле Гаде (Ар Нуво), Поле Абрахаме и Поле Синуаре (кубизм).

Отей и русские эмигранты

Об этой стороне района напоминают мемориальные доски на зданиях. Некоторые из них вы увидите на прогулке. Поговорим о князе Юсупове и его супруге, княжне императорской крови Ирине, писателях Иване Бунине и Евгении Замятине, снимавших здесь квартиры, а также русском коллекционере Сергее Щукине. Я покажу и русский продуктовый магазин, и православную церковь. А еще вы прогуляетесь по замечательному парку поэтов, парку Льва Толстого или по аллеям Булонского леса. Завершится экскурсия чашечкой кофе в местном уютном кафе.

Не сомневаюсь, что вы уйдете с уверенностью в том, что познакомились с самым замечательным районом Парижа!