Natalia проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Отей — самый буржуазный квартал Парижа

Открыть историю и архитектуру респектабельного района, живущего вдали от суетных туристических троп

Natalia
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Natalia – ваш гид
Вы узнаете об истории бывшей деревушки и первых загородных виллах, знаменитых русских эмигрантах, парижской интеллигенции и аристократии, французской гастрономии и главных спортивных сооружениях столицы.

А на примере фасадов зданий я расскажу о выдающихся архитекторах 19-20 вв., живших и творивших здесь.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Встреча у станции метро Jasmin (линия 9)
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Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа

Что вас ожидает

Отей в прошлом и настоящем
Гуляя по главной улице старого Отея с церковью и рынком, вы встретите магазины модной одежды, обуви, дизайнерской бижутерии, красочные продуктовые и цветочные лавки, уютные кондитерские, итальянские пиццерии и французские брасри. Я расскажу о прошлом Отеля, когда он был деревушкой, о первых загородных домах и виллах состоятельных парижан. Вдоль центральной торговой улицы вы увидите «следы былой роскоши» — усадьбы принцев и аристократов, живших при старом режиме. Названия улиц станут поводом к беседам о 19 веке и стекающихся сюда представителях творческой элиты. А ипподром, всемирно известные теннисные корты (Роллан Гарос) и знаменитый стадион (Parc des Princes) позволят затронуть актуальную спортивную тему в Отее.

Архитектурный облик района
Вы узнаете, как, войдя в состав Парижа, район обзавелся жилыми зданиями нового типа. Осматривая разнообразные фасады, познакомитесь с архитектурными стилями, доминировавшими в застройке Парижа с конца 19 до середины 20 века. Речь пойдет о знаменитых архитекторах, живших и творивших в Отее — Ле Корбюзье и Малле-Стивенсе (модерн, констуктивизм), Гекторе Гимаре (Ар Нуво) и Жане Бушэ, Анри Соваже (Ар Деко) и Поле Гаде (Ар Нуво), Поле Абрахаме и Поле Синуаре (кубизм).

Отей и русские эмигранты
Об этой стороне района напоминают мемориальные доски на зданиях. Некоторые из них вы увидите на прогулке. Поговорим о князе Юсупове и его супруге, княжне императорской крови Ирине, писателях Иване Бунине и Евгении Замятине, снимавших здесь квартиры, а также русском коллекционере Сергее Щукине. Я покажу и русский продуктовый магазин, и православную церковь. А еще вы прогуляетесь по замечательному парку поэтов, парку Льва Толстого или по аллеям Булонского леса. Завершится экскурсия чашечкой кофе в местном уютном кафе.

Не сомневаюсь, что вы уйдете с уверенностью в том, что познакомились с самым замечательным районом Парижа!

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для групп от 5 участников стоимость составит по 40 евро/человека.
  • Напитки и кофе в стоимость экскурсии не входят.
  • Протяженность маршрута прогулки, ее темп и содержание будут всецело определяться вашим интересом к той или иной тематике: история, архитектура, спортивные сооружения и соревнования, гастрономия, природа.
  • Не забудьте посмотреть прогноз погоды и захватите зонт на случай дождя. Обувь должна быть удобной. Перемещаемся пешком.
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа
Отей — самый буржуазный квартал Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Jasmin (линия 9).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Я — парижский гид и переводчик. Во Франции закончила университетскую программу, позволившую приобрести официальный статус гида-экскурсовода. До переезда во Францию преподавала в СПБГУ и работала гидом в круизном бизнесе в родном Петербурге. Во Франции продолжаю заниматься любимым делом: рассказываю и показываю Париж и его музейные коллекции. Имею возможность и привелегию сравнивать коллекции ведущих музеев Парижа и Петербурга. Буду рада показать Вам Париж, который люблю и которым восхищаюсь.
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