  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии

Victor V.
Victor V. – Гид из Парижа
Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €720 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии
Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии

Что вы увидите

  • Руан - площадь Старого Рынка и церковь св. Жанны д'Арк, улица Гро-Орлож с руанскими часами, дворец юстиции, Руанский собор, церковь Сен-Маклу и др.
  • Онфлёр - церковь и набережная Святой Екатерины, дом лейтенанта, соляные склады и др. Также Вас ждёт дегустация национальных Нормандских яблочных напитков - сидр и Кальвадос.
  • Мост "Нормандия"
  • Этрета - порт д'Аваль, пляж и скалы Этрета и др.
Настоящую Францию можно увидеть только тогда, когда путешествуешь по её регионам и историческим областям! Предлагаем Вам переместиться из суеты Парижа в умиротворённую Нормандию на один день.
Вы сможете восхититься удивительными городами Руан и Онфлёр и природными пейзажами курорта Этрета.
В городе Руан, что является исторической столицей ⭐️ Верхней Нормандии, Вам предстоит пройтись по улочкам исторического центра, узнать о трагическом пребывании Жанны д'Арк в этом городе, побывать на рыночной площади с церковью Святой Жанны д'Арк.
Вы познакомитесь со образцом нормандской готики - Нотр-Дам-де-Руан. В стенах Руанского собора находятся гробницы герцогов Нормандии, в т. ч. и основоположника нормандской ветви – грозного викинга Роллона.
В городке Онфлёр, который считается одним из красивейших портов Франции, Вы не только восхититесь замечательно сохранившейся архитектурой, но и проникнетесь его атмосферой. Обязательно сможете порадовать себя морепродуктами и продегустировать национальные яблочные напитки - сидр и Кальвадос.
И проехав мосту «Нормандия», Вы очутитесь в курортном городке Этрета, который так любил и запечатлел на своих полотнах великий Клод Моне. Не удивительно, что некогда маленькая деревушка превратилась в популярнейший курорт Франции, ведь берег Этрета омывается водами Атлантического океана, а живописные белые скалы берега - настоящее чудо природы.
Что входит
  • транспорт
  • русскоговорящий лицензированный гид
  • экскурсии по программе
  • дегустация сидра и Кальвадоса.
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается питание во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Opéra Garnier
Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии
Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии
Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии
Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии
Руан-Онфлёр-Этрета - жемчужины Нормандии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Victor V.
Victor V.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Victor V. проводит ещё 2 экскурсии

Вечер при свечах в усадьбе-дворце Во-ле-Виконт
95
5 часов
Вечер при свечах в усадьбе-дворце Во-ле-Виконт
Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций
840
12 часов
Реймс-Эперне-Провен. Шампань - земля шампанского и коронаций

Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
35
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
519 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
37
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
372 отзыва
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Обзорная экскурсия по Парижу
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
236 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Парижу
217 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулки по Монмартру
От 85
3 часа
Прогулки по Монмартру
172 отзыва
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Понять Париж за два часа
От 92
2 часа
Понять Париж за два часа
140 отзывов
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров