Настоящую Францию можно увидеть только тогда, когда путешествуешь по её регионам и историческим областям! Предлагаем Вам переместиться из суеты Парижа в умиротворённую Нормандию на один день.

Вы сможете восхититься удивительными городами Руан и Онфлёр и природными пейзажами курорта Этрета.

В городе Руан, что является исторической столицей ⭐️ Верхней Нормандии, Вам предстоит пройтись по улочкам исторического центра, узнать о трагическом пребывании Жанны д'Арк в этом городе, побывать на рыночной площади с церковью Святой Жанны д'Арк.

Вы познакомитесь со образцом нормандской готики - Нотр-Дам-де-Руан. В стенах Руанского собора находятся гробницы герцогов Нормандии, в т. ч. и основоположника нормандской ветви – грозного викинга Роллона.

В городке Онфлёр, который считается одним из красивейших портов Франции, Вы не только восхититесь замечательно сохранившейся архитектурой, но и проникнетесь его атмосферой. Обязательно сможете порадовать себя морепродуктами и продегустировать национальные яблочные напитки - сидр и Кальвадос.

И проехав мосту «Нормандия», Вы очутитесь в курортном городке Этрета, который так любил и запечатлел на своих полотнах великий Клод Моне. Не удивительно, что некогда маленькая деревушка превратилась в популярнейший курорт Франции, ведь берег Этрета омывается водами Атлантического океана, а живописные белые скалы берега - настоящее чудо природы.