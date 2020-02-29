16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Долго думала писать отзыв или нет, и все-таки решила написать. Изначально я бронировала экскурсию именно с Анной, т.к. именно про нее много хороших отзывов. Т.к. я уже неоднократно сталкивалась с заменой гидов, поэтому знаю что далеко не всегда это хорошая идея. Но Анна меня заверила, что замена будет хорошей. По итогу:

1) От гида я всегда жду интересеного и увлекательного рассказа, я прихожу на экскурсию послушать человека, влюбленного в свой город и профессию, узнать от него новую информацию. Тем более это экскурсия индивидуальная и стоит не дешево.

Девочка, которая пришла на замену, с первых шагов сказала, что если вам интересно что-то спрашивайте сами. В итоге экскурсия превратилась в вопросы-ответы, а не в экскурсию.

2) Было ощущение, что пришедший "гид" просто студентка, которая решила подзаработать. Она мне сразу сказала, что она работает в фирме, гже устраивают экскурсии местным, и мол загружать нас какой-то информацией и историческими фактами не ее задача, она так не привыкла.

Не спорю, сама по себе девочка не плохая, да и в архитектуре разбирается, вот где были архитектурные моменты, там она нам что-то рассказывала. А так в основном молча ходили по маршруту, что я могла сделать и с аудиогидом за 10 евро.

Итог - впечатления никакие, честно говоря жалко было отдавать за это оставшиеся 70 евро. Кстати не понравилось, что мы должны были дать 64 евро, дали 70 евро, а она даже не потрудилась предложить сдачу.

Вообщем, не соглашайтесь на замену по этой экскурсии, идите только с Анной.

Спасло только то, что на следующий день мы были с другим гидом на дугой экскурсии, и она сполна смогла компенсировать наши неприятные впечатления в первый день в Париже