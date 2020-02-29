16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Город от тамплиеров до революционеров
Во время прогулки вы увидите Пале Рояль, великолепный дворец того самого кардинала Ришелье. Когда-то здесь находилось кафе, где обсуждались революционные идеи — вы поймете, почему никто из официантов не мог раскрыть заговорщиков. Вы прогуляетесь по самому старому рынку Парижа и узнаете легенду таинственном ордене Тамплиеров. Мы осмотрим церковь Сент-Эсташ, в которой крестили Мольера и мадам де Помпадур и полюбуемся самым большим органом во Франции. Я расскажу, почему Париж издавна считается грязным и как отличить здания эпохи барона Османа и более ранние строения.
Почувствовать себя парижанином
В районе Монторгей мы пройдем мимо кафе, которые посещали Марсель Пруст и Сальвадор Дали, и посмотрим на самую старую кондитерскую Парижа, основанную личным кондитером Луи XV. Вы откроете для себя шикарные парижские пассажи — атмосферные галереи со старыми ресторанчиками. Именно здесь жил первый частный детектив Парижа! И, конечно, почувствуете атмосферу старого Парижа, плутая по узеньким улочкам квартала Марэ. Спрятавшиеся сады и скверы, еврейская улочка и знаменитая площадь Вожей — после нашей прогулки вы точно сможете ответить на вопрос: за что любить Париж?
Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся.