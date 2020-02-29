16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Влюбиться в Париж за 3 часа

Увидеть жизнь города изнутри, заблудиться в лабиринте улочек и узнать, чем живут истинные парижане

Анна
Задать вопрос
Анна – ваш гид
Эта экскурсия не про привычные туристические места — она про настоящий Париж.

Чтобы узнать город, недостаточно посетить главные достопримечательности: нужно сойти с привычной тропы Google Maps.

Вас ждут шикарные пассажи и галереи, роскошный Пале Рояль, улочки Марэ.

Вы проживете настоящую маленькую жизнь француза в районе Монторгей и отыщете самый старый рынок в квартале Ле Аль.

Я расскажу секреты этого города и помогу открыть Париж с новой стороны.
От 118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Лувра
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.69
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа

Что вас ожидает

Город от тамплиеров до революционеров
Во время прогулки вы увидите Пале Рояль, великолепный дворец того самого кардинала Ришелье. Когда-то здесь находилось кафе, где обсуждались революционные идеи — вы поймете, почему никто из официантов не мог раскрыть заговорщиков. Вы прогуляетесь по самому старому рынку Парижа и узнаете легенду таинственном ордене Тамплиеров. Мы осмотрим церковь Сент-Эсташ, в которой крестили Мольера и мадам де Помпадур и полюбуемся самым большим органом во Франции. Я расскажу, почему Париж издавна считается грязным и как отличить здания эпохи барона Османа и более ранние строения.

Почувствовать себя парижанином
В районе Монторгей мы пройдем мимо кафе, которые посещали Марсель Пруст и Сальвадор Дали, и посмотрим на самую старую кондитерскую Парижа, основанную личным кондитером Луи XV. Вы откроете для себя шикарные парижские пассажи — атмосферные галереи со старыми ресторанчиками. Именно здесь жил первый частный детектив Парижа! И, конечно, почувствуете атмосферу старого Парижа, плутая по узеньким улочкам квартала Марэ. Спрятавшиеся сады и скверы, еврейская улочка и знаменитая площадь Вожей — после нашей прогулки вы точно сможете ответить на вопрос: за что любить Париж?

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся.

Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Меня зовут Анна, и я гид по Парижу. В 2013 году я безоговорочно влюбилась в Париж и ежедневно ждала встречи с ним. Спустя много коротких (и нет) свиданий, я поступила на магистратуру и переехала в город моей любви. С тех самый пор я собираю интересные истории, факты про Париж и очень хочу с вами поделиться. Я знаю идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местные секреты, которые порой необходимы туристу чтобы полюбить этот город.
Напишите мне

16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Не первый раз в Париже, но с огромным удовольствием открыла для себя новые места.
13 января 2020
Анна толковый экскурсовод! Нам все очень понравилось. Если вы не в первый раз в Париже и захотите узнать секретики этого чудесного города, вас с Анной по пути! Мы обошли много интересных мест и увидели необыкновенный город!
Ольга
1 января 2020
Нам понравилась экскурсия! Было интересно, но не занудно. Анна отвечала на вопросы, которые нас интересовали) Благодарю, что взяли нас в последний момент! :)
21 августа 2019
Спасибо за чудесную прогулку!
28 июля 2019
Душевно!
14 июля 2019
отличная прогулка на одном дыхании, Анне спасибо и большой привет, рекомендую.
10 июля 2019
Долго думала писать отзыв или нет, и все-таки решила написать. Изначально я бронировала экскурсию именно с Анной, т.к. именно про нее много хороших отзывов. Т.к. я уже неоднократно сталкивалась с заменой гидов, поэтому знаю что далеко не всегда это хорошая идея. Но Анна меня заверила, что замена будет хорошей. По итогу:
1) От гида я всегда жду интересеного и увлекательного рассказа, я прихожу на экскурсию послушать человека, влюбленного в свой город и профессию, узнать от него новую информацию. Тем более это экскурсия индивидуальная и стоит не дешево.
Девочка, которая пришла на замену, с первых шагов сказала, что если вам интересно что-то спрашивайте сами. В итоге экскурсия превратилась в вопросы-ответы, а не в экскурсию.
2) Было ощущение, что пришедший "гид" просто студентка, которая решила подзаработать. Она мне сразу сказала, что она работает в фирме, гже устраивают экскурсии местным, и мол загружать нас какой-то информацией и историческими фактами не ее задача, она так не привыкла.
Не спорю, сама по себе девочка не плохая, да и в архитектуре разбирается, вот где были архитектурные моменты, там она нам что-то рассказывала. А так в основном молча ходили по маршруту, что я могла сделать и с аудиогидом за 10 евро.
Итог - впечатления никакие, честно говоря жалко было отдавать за это оставшиеся 70 евро. Кстати не понравилось, что мы должны были дать 64 евро, дали 70 евро, а она даже не потрудилась предложить сдачу.
Вообщем, не соглашайтесь на замену по этой экскурсии, идите только с Анной.
Спасло только то, что на следующий день мы были с другим гидом на дугой экскурсии, и она сполна смогла компенсировать наши неприятные впечатления в первый день в Париже
8 июня 2019
Отличная экскурсия.
6 июня 2019
Цель экскурсии достигнута. Анна провела нас по чудесным тихим парижским улочкам, галереям, проходам и дворикам центра Парижа в стороне от основного потока туристов. Один только район Марэ влюбит вас в Париж. Мы узнали и практичную информацию, где вкусно пообедать и где полакомиться воздушными пирожными, которые делают при тебе, научились различать дома по векам, не бояться заглядывать за все ворота и обнаруживать там красивые сады и площади. Призадумались, считать ли перестройку Парижа префектом Османом (Hausmann) в 19ом веке достижением. Анна, спасибо за прекрасную прогулку.
23 мая 2019
В Париже были во второй раз (все основные достопримечательности были осмотрены), и хотелось увидеть его другим. Не масштабным и помпезным, что, безусловно, впечатляет, а подглядеть обычную жизнь этого города, не туристическую. Анна открыла для нас тихий, уютный, местами средневековый Париж, с маленькими садиками, с неспешной жизнью его жителей. Очень приятная прогулка по узеньким улочкам, по скрытым от туристических глаз галереям дала нам возможность почувствовать себя немножечко местными. Анна хорошо информирована, интересный рассказчик, с удовольствием отвечала на все наши вопросы. И просто приятная и доброжелательная девушка! Спасибо ей за экскурсию, мы получили удовольствие!
Ещё 6 отзывов

Анна проводит ещё 1 экскурсию

Париж с открытки: инстаграм-прогулкаПариж с открытки: инстаграм-прогулкаПариж с открытки: инстаграм-прогулка
От 120 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Если вы заинтересовались этой прогулкой, то уверена — вы очень любите фотографировать! Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Парижа, учитывая ваши интересы и рассказывая о прошлом и настоящем города. Разноцветные двери и скрытые садики квартала Маре, исторические фасады и магазинчики Сен-Жермен-де-Пре, необычные ракурсы Эйфелевой башни и богемный Монмартр — вы сделаете сотни идеальных кадров, а я с радостью пофотографирую вас и познакомлю с жизнью парижан.

Обзорные экскурсии в Париже

Ежедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по ПарижуЕжедневная прогулка по Парижу
20 за человека
2 часа
215 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей. Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением МонмартраЗнакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
312 за экскурсию
4 часа
107 отзывов
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
С Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группеС Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
скидка40%
€33
20 за человека
2 часа
21 отзыв
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Что можно успеть в Париже за три часа? На самом деле, очень многое: например, прогуляться по всем «must-see» местам в компании местного жителя, получить пароли и явки самых вкусных заведений города, сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за фасадами Лувра, собора Нотр-Дам и Бурбонского дворца. Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов города и влюбиться в Париж с первого взгляда!
Прогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам ПарижаПрогулка по эпохам Парижа
20 за человека
2 часа
6 отзывов
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места, следуя за историей
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы. Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам. Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!Знакомьтесь, Париж!
От 130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
За три часа увлекательной пешеходной прогулки вы узнаете, как развивался Париж с течением времени и превратился из рыбацкой деревни кельтского племени в одну из самых посещаемых столиц мира. Для многих путешественников Париж ассоциируется с открыточным городом из путеводителей — «Самый красивый, романтичный и притягательный». Я помогу вам увидеть французскую столицу во всем многообразии, покажу ее самые интересные места и, помимо истории, расскажу о проблемах и достижениях современного города!
Покорить Париж за 2 часаПокорить Париж за 2 часаПокорить Париж за 2 часа
26 за человека
2 часа
34 отзыва
Влюбиться в город и увидеть самое важное, не теряя ни минуты!
Эта неспешная обзорная прогулка — идеальный сценарий для первого свидания с Парижем. Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки. Приготовьтесь встретиться с главными символами столицы, открыть секреты кардинала Ришелье и французских монархов, а главное — прочувствовать неуловимый шарм Парижа.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи