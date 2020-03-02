Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывайте в Berlin Story Bunker и осмотрите интересную выставку, посвященную Второй Мировой войне и периоду национал-социализма
Посетите полностью воссозданный бункер Гитлера и взгляните на модель его убежища Фюрербункер
Узнайте все самое важное о самой кровопролитной войне человечества и подробнее изучите роль Берлин как центра политической власти
Погрузитесь в богатую событиями историю Берлина и следите за яркими пояснениями аудиогида о прошлом от имперских времен до падения Берлинской стены в настоящем бункере времен Второй мировой войны.
Вернитесь во времени в период национал-социализма и откройте для себя кусочек современной истории. Узнайте все о приходе Гитлера к власти и его терроре.
Посетите отмеченный наградами Берлинский исторический музей в огромном берлинском историческом бункере недалеко от Анхальтер-Банхоф и Потсдамской площади.
Узнайте больше о богатой событиями истории Берлина на 30 станциях с большими инсталляциями, информативными фотографиями и короткометражными фильмами.
Ответы на вопросы
Что входит
Плата за вход
Аудиогид на немецком, английском, испанском, французском или итальянском языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Медицинская маска
Не допускаются
Домашние животные
Фотоаппараты
Важная информация
Последний вход в 17:30
Гости должны придерживаться правил музея
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 952 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
618
4
255
3
57
2
10
1
12
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Alastair
2 мар 2020
(Великобритания)
Это длинная выставка, которую легко найти и в очень интересном месте (бункер станции Анхальтер), где много читают и стоит стоять - однако это отличный, хорошо отображаемый материал и фотографии Первой и Второй мировых войн, которых я никогда раньше не видел. - что сделало его достойным посещения. Однако вам почти понадобится перерыв (кофе и торт) во время визита, чтобы дойти до конца … …..
J
Juzer
30 окт 2018
(Германия)
Отличный тур. абсолютно стоит времени. Я сделал 4 тура в один день с вашего сайта. Моей единственной проблемой было путешествие из одного места в другое, чтобы сделать это вовремя. Было бы здорово, если вы также можете предложить туристам возможность клубных туров. будучи новым для города, язык и направления могут стать проблемой. Я почти пропустил свой велосипедный тур, потому что Убер не прибыл в бункер истории, потому что у него не было правильного местоположения, а также карты Google дали мне неправильную продолжительность времени до места назначения. Если у вас была служба, в которой группы выбирали 3-4 тура вместе, это избавило вас от необходимости охотиться за такси и вовремя добраться до вашего следующего пункта назначения.
P
Philipp
22 ноя 2021
(Германия)
For a history nerd like me, this is the dream. The amount of information you can get during this experience is stunning and the attention to detail is simply amazing. You can really tell that a lot of thought went into making this experience as good as possible. Of course the topic itself is grim but I think they did a great job to describe the rise of Hitler and the Nazis as accurately as possible without any glorification. Instead, I think everyone will leave this experience knowing that something as terrible as this can never be allowed to happen again.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Берлина