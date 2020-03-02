Погрузитесь в богатую событиями историю Берлина и следите за яркими пояснениями аудиогида о прошлом от имперских времен до падения Берлинской стены в настоящем бункере времен Второй мировой войны.

Вернитесь во времени в период национал-социализма и откройте для себя кусочек современной истории. Узнайте все о приходе Гитлера к власти и его терроре.

Посетите отмеченный наградами Берлинский исторический музей в огромном берлинском историческом бункере недалеко от Анхальтер-Банхоф и Потсдамской площади.

Узнайте больше о богатой событиями истории Берлина на 30 станциях с большими инсталляциями, информативными фотографиями и короткометражными фильмами.