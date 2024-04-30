1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
«В Национальном ботаническом саду — настоящем раю для детей — вы прогуляетесь в тени роскошной зелени, понаблюдаете за смешными позами водных черепашек, найдёте гнездо попугаев и покормите горных козлов»
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины для детей и взрослых
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 апреля 2024Вся наша семья получила огромное удовольствие от тура
- ААнна30 апреля 2024Классная, активная, живая экскурсия. Александра рассказывает интересно, с юмором. Благодаря ее рекомендациям все последующие 4 дня пребывания мы знали, куда стоит пойти, что посмотреть, где вкусно покушать и т. д. Однозначно рекомендую!
- ССтанислав27 апреля 2024С Ольгой мы списались через трипстер, наш перелет из Неаполя в Тель Авив через Афины был с остановкой 11 часов Решили
- ННаташа27 апреля 2024Александра замечательный, очень знающий гид. Легко, интересно и с юмором мы провели 3 часа экскурсии. Узнали много нового и даже немножко выучили греческий язык))). Спасибо!
- ААлександр26 апреля 2024Александра оказалась прекрасной рассказчицей с глубокими знаниями по истории Афин. Два часа прошли незаметно несмотря на ходьбе по холмам и
- ИИван21 апреля 2024Экскурсия понравилась как взрослым так и детям. Очень много нового узнали о древней и современной Греции. Также получили много рекомендаций мест от Ольги, которые с удовольствием в последствии посетили.
- SSvetlana31 марта 2024Отличная, познавательная и не утомительная экскурсия. информация подаётся в непринужденной обстановке, много дополнительной информации. Елена посоветовала нам красивые, интересные и
- ЕЕлена26 марта 2024Очень интересная, познавательная экскурсия в прекрасных Афинах!
- SSergei18 марта 2024Все прошло великолепно! Необычный маршрут, информация адаптированная под наши интересы. Конечно Мифы! Время пролетело незаметно и хотелось продолжать!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Для детей»
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Сейчас в Афинах в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 139. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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