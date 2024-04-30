Детские экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Для детей» в Афинах на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
«В Национальном ботаническом саду — настоящем раю для детей — вы прогуляетесь в тени роскошной зелени, понаблюдаете за смешными позами водных черепашек, найдёте гнездо попугаев и покормите горных козлов»
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
139 за всё до 5 чел.
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Афины для детей и взрослых
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
99 за всё до 4 чел.
Афины для детей: путешествие на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    Вся наша семья получила огромное удовольствие от тура
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Афины для детей и взрослых
    Классная, активная, живая экскурсия. Александра рассказывает интересно, с юмором. Благодаря ее рекомендациям все последующие 4 дня пребывания мы знали, куда стоит пойти, что посмотреть, где вкусно покушать и т. д. Однозначно рекомендую!
  • С
    Станислав
    27 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    С Ольгой мы списались через трипстер, наш перелет из Неаполя в Тель Авив через Афины был с остановкой 11 часов Решили
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    взять экскурсию по центру Афин и чтоб было интересно для детей (парни 5 и 10 лет) С помощью советов Ольги быстро и просто добрались на метро до центра Афин до места встречи, Ольга прекрасно составила маршрут, мы успели увидеть и знаменитый развод часовых у здания парламента Греции и храм Зевса и получили лучший вид на Акрополь! После экскурсии воспользовались советом Ольги и поужинали в отличной греческой таверне (хоть и пришлось подождать места на входе но оно того стоило). Спасибо Ольга!

  • Н
    Наташа
    27 апреля 2024
    Афины для детей и взрослых
    Александра замечательный, очень знающий гид. Легко, интересно и с юмором мы провели 3 часа экскурсии. Узнали много нового и даже немножко выучили греческий язык))). Спасибо!
  • А
    Александр
    26 апреля 2024
    Афины для детей и взрослых
    Александра оказалась прекрасной рассказчицей с глубокими знаниями по истории Афин. Два часа прошли незаметно несмотря на ходьбе по холмам и
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    афинское солнце. Нашему ребенку 11 лет было очень интересно, он задавал вопросы, высказывался сам, обсуждал удивительные факты истории. Вся наша семья исключительно приятно и полезно провела время. За два часа мы узнали больше, чем за неделю самостоятельных прогулок. Спасибо!

  • И
    Иван
    21 апреля 2024
    Афины для детей: путешествие на машине времени
    Экскурсия понравилась как взрослым так и детям. Очень много нового узнали о древней и современной Греции. Также получили много рекомендаций мест от Ольги, которые с удовольствием в последствии посетили.
  • S
    Svetlana
    31 марта 2024
    Афины для детей и взрослых
    Отличная, познавательная и не утомительная экскурсия. информация подаётся в непринужденной обстановке, много дополнительной информации. Елена посоветовала нам красивые, интересные и
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    вкусные места для самостоятельного изучения. За короткое время мы увидели самые важные достопримечательности. Елена от всей души любит этот город, очень эрудирована, хорошо знает историю. Огромное спасибо Елене!

  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Афины для детей и взрослых
    Очень интересная, познавательная экскурсия в прекрасных Афинах!
  • S
    Sergei
    18 марта 2024
    Афины для детей и взрослых
    Все прошло великолепно! Необычный маршрут, информация адаптированная под наши интересы. Конечно Мифы! Время пролетело незаметно и хотелось продолжать!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Для детей»

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  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 139. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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