Во время экскурсии 🧭 мы обсудим древнегреческие мифы и легенды и то, как они связаны с Афинами. Вы услышите мифы о создании города, прогуливаясь по секретным аллеям и дворам. Готовы испытать мифологическую атмосферу,

которой пронизаны Афины? Мы отправимся в путь дорогой древних богов! Мы начнем около Академии Афин, где у нас будет возможность поговорить о самых важных богах в греческой мифологии. Мы продолжим нашу прогулку 👣 по площади Синтагма, а затем направимся в Плаку, старый и живописный район. Далее мы поднимемся на холм, чтобы насладиться завораживающий видом на город 🏙️ и Акрополь, В центре внимания всегда греческая мифология, вы услышите разные истории 📖 о богах и героях, их любовные истории, их ссоры. Исследуйте Афины через их мифы!