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Афинские мифы и легенды на 2х часовой прогулке

Татьяна Р.
Татьяна Р. – Гид из Афин
Афинские мифы и легенды на 2х часовой прогулке
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Афинские мифы и легенды на 2х часовой прогулке
Афинские мифы и легенды на 2х часовой прогулке

Что вы увидите

  • Акрополь
  • Ареопаг
  • Древнюю и Римскую Агору
  • Башню Ветров
  • Парфенон
  • Парламент
  • Афинскую трилогию
  • Кафедральный собор.
Во время экскурсии 🧭 мы обсудим древнегреческие мифы и легенды и то, как они связаны с Афинами. Вы услышите мифы о создании города, прогуливаясь по секретным аллеям и дворам. Готовы испытать мифологическую атмосферу,
которой пронизаны Афины? Мы отправимся в путь дорогой древних богов! Мы начнем около Академии Афин, где у нас будет возможность поговорить о самых важных богах в греческой мифологии. Мы продолжим нашу прогулку 👣 по площади Синтагма, а затем направимся в Плаку, старый и живописный район. Далее мы поднимемся на холм, чтобы насладиться завораживающий видом на город 🏙️ и Акрополь, В центре внимания всегда греческая мифология, вы услышите разные истории 📖 о богах и героях, их любовные истории, их ссоры. Исследуйте Афины через их мифы!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало
🚩 Метро Panepistimio
Место завершения
🏁 Метро Acropolis
Афинские мифы и легенды на 2х часовой прогулке
Афинские мифы и легенды на 2х часовой прогулке

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Р.
Татьяна Р.
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