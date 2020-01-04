8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Скрытый каньон

Рано утром вы отправитесь в глубь ущелья Беджи Гуванг, где вас будет ждать необычное явление: причудливый каменистый каньон с промоинами, выступами и отвесными стенами, покрытыми свисающими лианами, и навесом из виноградных лоз. На первый взгляд может показаться, что его легко преодолеть. Однако это не так, и для того, чтобы пройти по природному коридору, нужен опытный проводник, который покажет некоторые хитрости и проведет безопасным маршрутом.

Священный лес обезьян

В биосферном заповеднике вы узнаете, как его создание отвечает концепции индуистского учения о пути к благополучию. Прогуляетесь по красивой и очень живописной территории со скульптурами животных, прудами и резными каменными мостиками. И, конечно, вдоволь насмотритесь на макак (их тут около 1000) — зрелище, от которого сложно оторваться! Привыкшие к туристам, они дружелюбно будут запрыгивать вам на плечи и демонстрировать забавные эпизоды из жизни: сеансы массажа, игры детенышей, поедание батата и моменты созерцания в лучших восточных традициях.

Духовная культура в почитаемых храмах

Бали настолько пронизан религиозной культурой, что этот удивительный остров невозможно понять, не познакомившись с самобытными храмами. Я предложу один из трех интересных объектов на выбор. Вы сможете посетить тысячелетний индуистский храм святой воды Пура Тирта Эмпул, где я расскажу о значении водной стихии для балийцев и исконных индонезийских верованиях. В Гоа Гаджа или «Слоновьей пещере» 11 века вы услышите предания о мифическом существе, изображенном в виде скального барельефа, и узнаете о традициях медитативных практик. А в пещерном городе Гунунг Кави с королевскими погребальными башнями «чанди» мы поговорим о влиянии индийской культуры на религиозные постройки Бали.

Рисовые террасы и водопад в джунглях

На рисовых террасах Тегаллаланг вашему взору предстанут знаменитые пейзажи изогнутых каскадов, которые погрузят в историю выращивания риса на острове. Затем вы посетите водопад в джунглях Тегенунган — именно его чаще всего можно встретить среди фирменных балийских открыток.

Обед возле вулкана и аутентичная деревня Кинтамани

После насыщенной программы я отвезу вас на обед в ресторан с видом на дремлющий вулкан Батур и озеро у его подножия. Немного отдохнув, вы отправитесь в традиционную деревню Кинтамани изучать быт, культуру и ремесла коренных жителей острова. И в завершение побываете на плантации Копи Лувак, где продегустируете самый неоднозначный из всех кофейных напитков.