8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!

Каньон Беджи Гуванг, Лес обезьян, почитаемые храмы, рисовые террасы, Копи Лувак и деревня Кинтамани

Yuliya
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Yuliya – экскурсионное агентство
В этой экскурсии есть все для того, чтобы сложить объемное впечатление об острове.

Вы пройдете через причудливое ущелье с ручейком и свисающими над головой лианами; посетите священный лес, «где живет много диких обезьян»; познакомитесь с традиционными верованиями в почитаемых балийских храмах; узнаете о рисовой культуре на знаменитых террасах и искупаетесь в водопаде, затерянном в джунглях.

А также прикоснетесь к быту и ремеслам коренных жителей в колоритной деревне, попробуете на плантации кофе Лювак и пообедаете с видом на дремлющий вулкан Батур.
От $132 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
4.5
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!

Что вас ожидает

Скрытый каньон
Рано утром вы отправитесь в глубь ущелья Беджи Гуванг, где вас будет ждать необычное явление: причудливый каменистый каньон с промоинами, выступами и отвесными стенами, покрытыми свисающими лианами, и навесом из виноградных лоз. На первый взгляд может показаться, что его легко преодолеть. Однако это не так, и для того, чтобы пройти по природному коридору, нужен опытный проводник, который покажет некоторые хитрости и проведет безопасным маршрутом.

Священный лес обезьян
В биосферном заповеднике вы узнаете, как его создание отвечает концепции индуистского учения о пути к благополучию. Прогуляетесь по красивой и очень живописной территории со скульптурами животных, прудами и резными каменными мостиками. И, конечно, вдоволь насмотритесь на макак (их тут около 1000) — зрелище, от которого сложно оторваться! Привыкшие к туристам, они дружелюбно будут запрыгивать вам на плечи и демонстрировать забавные эпизоды из жизни: сеансы массажа, игры детенышей, поедание батата и моменты созерцания в лучших восточных традициях.

Духовная культура в почитаемых храмах
Бали настолько пронизан религиозной культурой, что этот удивительный остров невозможно понять, не познакомившись с самобытными храмами. Я предложу один из трех интересных объектов на выбор. Вы сможете посетить тысячелетний индуистский храм святой воды Пура Тирта Эмпул, где я расскажу о значении водной стихии для балийцев и исконных индонезийских верованиях. В Гоа Гаджа или «Слоновьей пещере» 11 века вы услышите предания о мифическом существе, изображенном в виде скального барельефа, и узнаете о традициях медитативных практик. А в пещерном городе Гунунг Кави с королевскими погребальными башнями «чанди» мы поговорим о влиянии индийской культуры на религиозные постройки Бали.

Рисовые террасы и водопад в джунглях
На рисовых террасах Тегаллаланг вашему взору предстанут знаменитые пейзажи изогнутых каскадов, которые погрузят в историю выращивания риса на острове. Затем вы посетите водопад в джунглях Тегенунган — именно его чаще всего можно встретить среди фирменных балийских открыток.

Обед возле вулкана и аутентичная деревня Кинтамани
После насыщенной программы я отвезу вас на обед в ресторан с видом на дремлющий вулкан Батур и озеро у его подножия. Немного отдохнув, вы отправитесь в традиционную деревню Кинтамани изучать быт, культуру и ремесла коренных жителей острова. И в завершение побываете на плантации Копи Лувак, где продегустируете самый неоднозначный из всех кофейных напитков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид-балиец из нашей команды, для которого это родная культура и история. Благодаря этому вы лучшее познаете Бали.
  • Все входные билеты в парки и храмы, страховка, обед (местная кухня) и трансфер включены в стоимость экскурсии (кроме отдаленных районов Амед, Ловина, Сингараджа, Табанан — доплата приблизительно 14$: точную стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании);.
  • Экскурсия проходит на комфортном кондиционированном автомобиле.
  • Рекомендуем взять с собой: фотоаппарат, солнцезащитный крем, головной убор, питьевую воду, купальные принадлежности.
  • Иногда посещение каньона невозможно из-за высокого уровня воды. В таком случае мы предлагаем альтернативу — посетить еще один из предложенных в данной экскурсии храмов.
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!
Must-see места Бали: увидеть и влюбиться!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Наша команда гидов знает все потаенные уголки Бали. Мы любим рассказывать о любимом острове, показывать его самые интересные места и дарить путешественникам положительные эмоции и впечатления. С радостью проведем для вас действительно незабываемые экскурсии!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Понравилось абсолютно все! Программа насыщеная, но составлена грамотно. Гид очень внимательный, дал много информации о жизни и культуре острова, мы разговаривали и забывали про время. Программа началась с тайного каньйона и это было фантастично, местами не просто, но приключение стоит любых сил и уговоров ). Храм, кофейная и чайная плантация, водопад, терассы, обед на фоне Батура, лес обезьян, парк бабочек... все было как магия. Это именно то, чего мы ждали от первого знакомства с островом. Экскурсия подойдет особенно тем, у кого мало времени и хочеться захватить все по максимуму.
14 октября 2019
Агрегатор гидов, который подпортил нам впечатление от экскурсии.
Расскажу и о плюсах и о минусах.
Плюсы:
- экскурсию ведёт настоящий балиец, который родился и прожил на острове, хорошо знает все места и особенности. Легко отвечал практически на все наши вопросы.
- Программа достаточно насыщенная и абсолютно не скучная. Вам и увлекательное приключение в каньоне, где можно полазить по скалам, и посещение храмов и рисовых террас.
- Передвижения осуществляются на комфортной машине, в которой прохладно.
- Не смотря на то, что русский у гида далёк от идеала, слушать его было очень интересно.

Минусы:
- наше пожелание по посещению храма ( они на выбор даны в экскурсии, я выбрала тот храм, где в описании на сайте шла речь о воде - храм с источником) не передали гиду, хотя я писала про это и просила передать. В итоге мы приехали в деревенский храм, в котором я уже была. Когда я сообщила гиду, что мы просили другой храм, он сначала стал говорить, что это платно( в экскурсии сказано, что все посещения включены), потом препирался, в итоге согласился нас туда отвезти, дал Деньги на посещение, но с нами внутрь не пошёл, дал нам мало времени на посещение, про храм ничего не рассказал, пока мы не попросили настойчиво, выглядел очень расстроенным и остаток дороги не рассказывал нам практически ничего. Из-за этой накладки мы не успели искупаться в водопаде, да и приехали на него в 18, когда солнце уже село - ничего не было толком видно, водопад закрывался в 18:30. Так отвратительная неорганизованность оператора или какое-то недопонимание испортили нам впечатление от экскурсии, а гиду настроение так, что нам он не хотел ничего рассказывать ( что тоже о профессионализме не свидетельствует).
- Гид попросил заплатить за экскурсию в первом месте остановки ( перед посещением каньона). Для меня это нонсенс - я и так внесла аванс на сайте. Деньги мы дали, чтобы не провоцировать конфликт, но мне это не понравилось.


Итого: внимательно пишите пожелания, лучше перед экскурсией ещё раз сообщите гиду точное название места, которое вы выбрали и надейтесь, что вам достанется хороший гид.
7 августа 2019
Все очень понравилось, рекомендую!
9 мая 2019
Мне больше всего понравился каньон, очень рекомендую людям с хор физической подготовкой
5 апреля 2019
Экскурсия, в общем и целом, нам понравилась. Был грамотно продуман маршрут, переезды не очень длинные, много чего смогли посмотреть за один день. В плане организации - претензий никаких, видно, что люди старались и всё предусматривали. Гид - русскоговорящая балийка (Аня), очень спокойный, доброжелательный, отзывчивый человек. Везде нам помогала, терпеливо ждала, пока мы насмотримся на красоты... Единственное, расстроило, что она недостаточно хорошо знает русский язык, приходилось прилагать большие усилия, чтобы хоть что-то понять...а понять и узнать хотелось, т.к. мы на Бали в первый раз и эта экскурсия у нас стояла первой). А так - получилась больше видовая экскурсия, чем познавательная... И да - мы влюбились в Бали)))!
29 марта 2019
все было отлично, спасибо!
18 марта 2019
Понравилась экскурсия. И понравилось отношение гида к нам. Гид Yana постарался, чтобы весь день был интересным, запоминающимся для нас, не торопился скорее закончить экскурсию и распрощаться. Тактичный и вежливый человек. Понравились все этапы экскурсии: и красивый вулкан Батур, и шикарный водопад, и рисовые плантации с огромными качелями, и даже каньонинг, к которому мы не слишком были готовы. В общем все очень хорошо, всем рекомендую эту экскурсию. Нам с женой она понравилась больше, чем экскурсия "Символы Бали" так сильно разрекламированная отзывами на сайте.
11 февраля 2019
Спасибо большое Юле и ее команде нам очень понравилась экскурсия!
У нас был гил Putu коренной балиец, он много нам рассказывал про традиции, быт, культуру, свою семью. Мы были рады, что гид именно местный, потому что от русских не узнаешь столько интересного и таких культурных ньюансов, плюс гид помог нам еще с некоторыми нашими личными делами, за что отдельная благодарность.
Сама экскурсия была отличная! Нас нигде не торопили, находились в каждом месте столько, сколько хотели.
Каньон - это особе зрелище, позарил нас также как и терассы! Обедали в прекрасном месте с видом на Батур!

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