Выбрав этот тур вы увидите один из самых красивых 🤩 видов на горы ⛰️ на острове 🏝️ Бали.

Во время двухчасового подъема вы пройдете по черным грунтам и застывшей лаве, которая стекала по склонам вулкана Батура еще сотни лет назад.

Поднявшись на вершину вулкана, перед вами откроется восхитительный вид на восходящее за горизонтом солнце ☀️ и озеро Батур, лежащее у подножья горы.