Что вы увидите
- Вулкан Батур
- Горячие источники (по желанию)
Выбрав этот тур вы увидите один из самых красивых 🤩 видов на горы ⛰️ на острове 🏝️ Бали.
Во время двухчасового подъема вы пройдете по черным грунтам и застывшей лаве, которая стекала по склонам вулкана Батура еще сотни лет назад.
Поднявшись на вершину вулкана, перед вами откроется восхитительный вид на восходящее за горизонтом солнце ☀️ и озеро Батур, лежащее у подножья горы.
Что входит
- Трансфер туда и обратно
- Страховка
- Легкий завтрак на вершине
- Англоговорящий проводник
- Входные билеты
Что не входит
- Горячие термальные источники - 30$ (взрослый)
- 25$ (дети 2-12 лет)
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АриКетут
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