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Подъем на вулкан Батур

АриКетут
АриКетут – Гид из Бали
Нам предстоит испытание, которое начнётся около 1-2 часов ночи.

Индивидуальный гид сопроводит вас, поможет чудотворным мотивирующим словом и личным примером.

Покажет, где лучше пройти по узкой тропе и как не заблудиться в ночных джунглях.

Вы встретите рассвет на вершине вулкана, откуда открывается вид на озеро Батур, лежащее у подножия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $125 за экскурсию

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Подъем на вулкан Батур
Подъем на вулкан Батур

Что вы увидите

  • Вулкан Батур
  • Горячие источники (по желанию)
Выбрав этот тур вы увидите один из самых красивых 🤩 видов на горы ⛰️ на острове 🏝️ Бали.
Во время двухчасового подъема вы пройдете по черным грунтам и застывшей лаве, которая стекала по склонам вулкана Батура еще сотни лет назад.
Поднявшись на вершину вулкана, перед вами откроется восхитительный вид на восходящее за горизонтом солнце ☀️ и озеро Батур, лежащее у подножья горы.
Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Страховка
  • Легкий завтрак на вершине
  • Англоговорящий проводник
  • Входные билеты
Что не входит
  • Горячие термальные источники - 30$ (взрослый)
  • 25$ (дети 2-12 лет)
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Подъем на вулкан Батур
Подъем на вулкан Батур
Подъем на вулкан Батур
Подъем на вулкан Батур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
АриКетут
АриКетут
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