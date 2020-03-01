Yuliya проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Овладеть навыками серфинга

Погружение в мир серфинга начнется в серф-школе в Куте. Сначала вам подберут необходимую экипировку и серф-доску, а затем начнется первая часть урока: в течение получаса наш инструктор расскажет самое интересное и важное о безопасности в океане и теории серфинга — некоторые элементы на доске вы попрактикуете уже на суше.

Прокатиться на волнах Индийского океана

Самой захватывающей станет вторая часть урока — практическая! Вы проведете примерно полтора часа в океане (на неглубокой воде), на деле изучая и отрабатывая базовые элементы серфинга и водные маневры. Чуткий профессиональный инструктор оперативно скорректирует все неточности и ошибки в технике, а заодно поможет покорить лучшие волны. А наш фотограф всё это время будет ловить самые удачные моменты вашего катания! В конце урока, после пресного душа, вас ждет дополнительный фото-разбор ошибок, во время которого мы найдем индивидуальные решения для оттачивания ваших навыков серфинга.