Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»

Примите участие в комбинированном туре, который включает в себя билет на автобусную hop-on hop-off экскурсию на день

4.4
144 отзыва
В группе
до 50 чел.
Примите участие в комбинированном туре, который включает в себя билет на автобусную hop-on hop-off экскурсию на день или два, посещение стадиона «Камп Ноу» и экскурсию по музею ФК «Барселона».
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»
Барселона: hop-on hop-off тур и стадион «Камп Ноу»

Что вы увидите 🤩

  • Готический квартал Барселоны
  • Рынок Бокерия
  • Рамбла-де-Каталунья
  • Старый Город Барселоны
  • Порт Вель
  • Олимпийский порт
  • Камп Ноу
  • Район Эшампле
  • Порт Барселоны
  • Пляж Богатель
  • Пассаж-де-Грасиа
  • Площадь Каталонии
  • Зоопарк Барселоны
  • Смотровая площадка Miramar Gardnes
  • Музей футбольного клуба «Барселона»
  • Тибидабо
  • Рамбла
  • Триумфальная арка, Барселона
  • Пласа Эспанья
  • Железнодорожная станция Барселона-Сантс
  • Каса-Мила
  • Королевская площадь, Барселона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите без спешки такие достопримечательности Барселоны, как храм Святого Семейства, парк Гуэль, Ла Педрера и Каса-Батльо
  2. Выходите из автобуса и возвращайтесь на борт так часто, как пожелаете
  3. Продемонстрируйте азарт болельщика на стадионе ФК «Барселона»
Во время этого тура по городу вы сможете в течение всего дня кататься на автобусе, пользуясь одним и тем же билетом. Вы сможете познакомиться с историей города с помощью удобного аудиогида с наушниками на 15 языках. Вы получите план со всеми остановками маршрута и скидками в различные заведения города. Новые автобусы приспособлены для людей с ограниченной мобильностью и оснащены складной крышей на случай дождя, а также анатомическими сиденьями. Кроме того, на борту всегда находится стюард.
В вашем распоряжении два маршрута: восточный и западный. Частота рейсов зависит от сезона (от 5 до 20 минут). Каждый маршрут занимает около двух часов.

Восточный/Зеленый маршрут:

  • Пласа-де-Каталунья, Собор – Готический квартал, Порт Велл, музей истории Каталонии, Барселонета, Порт-Олимпик, пляж Богатель*, Нова Мар Белла*, башня Агбар, храм Святого Семейства, госпиталь Сан-Пау, парк Гуэль, Тибидабо, Ла Педрера, Каса-Батльо.
  • (*)Зимний тур (со 2 ноября по 25 марта): эти остановки будут заменены на зоопарк Барселоны и Национальный театр Каталонии.

Западный/Оранжевый маршрут:

  • Пласа-де-Каталунья, Триумфальная арка, Эль-Борн – Зоопарк Сьютаделья, Пасео-де-Колон, Всемирный торговый центр, сады Мирамар, фонд Жоана Мира, Олимпийское кольцо, Национальный музей искусства Каталонии, Испанская деревня, Форум Caixa – Павильон Мис ван дер Роэ, площадь Испании, вокзал Сантс, «Камп Ноу» (ФК «Барселона»), площадь Пия XII, Королевский дворец, павильоны Гуэль, монастрырь Педральбес, ТЦ l’Illa Diagonal, проспект Диагональ, Ла Педрера, Каса-Батльо, Пласа-де-Каталунья.
  • «Камп-Ноу»: Тур по музею «Барселоны» начинается с первого этажа музея, который был реставрирован 12 июня 2010 г. Это современный музей с крупноформатными интерактивными стенами, новыми выставочными стендами и обширной коллекцией предметов, которые рассказывают историю ФК «Барселона» и объясняют, почему «Барса» — это «больше, чем просто клуб». Во время посещения стадиона «Камп Ноу» вы пройдете по стопам вошедших в историю игроков — таких как Кубала, Кройф, Марадона, Гвардиола и Рональдиньо. Вы сможете побывать в самых легендарных местах стадиона, включая раздевалку для гостей и тоннель, ведущий на поле, откуда открывается вид на весь стадион. Также вы сможете посетить телевизионную студию, микст-зону, пресс-центр и кабинки комментаторов. Тур закончится на втором этаже, где вы сможете осмотреть захватывающее мультимедийное пространство.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на hop-on hop-off экскурсию по Барселоне на день или два
  • Проезд на 2-этажном автобусе с открытым верхом с кондиционером и крышей с электроприводом на случай дождя
  • Аудиогид на 15 языках
  • Карта
  • Входной билет и тур по музею ФК «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» Экскурсия в музее ФК «Барселона»
Что не входит
  • Аудиогид в музее «Барселоны»
  • Еда и напитки, если не указано иное
  • Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Тур по «Камп Ноу» не подходит для людей с ограниченными физическими возможностями по конструктивным соображениям и из-за большого количества лестниц
  • ФК «Барселона» имеет право изменить расписание посещения, маршрут или закрыть часть музея в соответствии с расписанием матчей, тренировок или мероприятий. Проверьте расписание до визита
  • Особое расписание действует:
  • В дни чемпионата Испании или Кубка Испании по футболу. Музей закроется за три часа до начала матча и снова откроется через 1,5 часа до начала матча
  • В дни матчей Лиги чемпионов. Можно посетить только первый этаж музея до 15:00. За день до матча маршрут тура будет изменен: возможно будет посетить все, кроме второго этажа музея
  • Ваш билет действует с 10:00 до 18:30, за исключением вышеупомянутых дат
  • Частота обслуживания варьируется в зависимости от сезона
  • Маршрут подлежит изменению в связи с мероприятиями в городе или другими непредвиденными обстоятельствами
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 144 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
40
3
11
2
3
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
17 янв 2020
(Австрия)
Было немного неловко. Если вы покупаете ваучер с немецким гидом, вам нужно обменять его на стадион возле площади Каталонии, и тогда вы получите билет. А на стадионе обнаруживаешь, что гида нет. Вы ничего не можете с этим поделать, кроме как снова заплатить гиду. К сожалению, надписи в руководстве были очень запутанными.
А
7 сен 2019
(Дания)
Автобусы Hop on / Hop OFF работают очень хорошо, и вы можете многое увидеть. Немного трудно услышать и понять руководство по английскому в наушниках, и мы думаем, что иногда в музаке речь раздражала, а также другие звуки, например, звуки животных в зоопарке! На Камп Ноу нам жаль, что мы не сэкономили 2 х 6 евро на монопольную экскурсию с гидом - это мобильный телефон с наушниками, где вам нужно набрать номер, чтобы услышать историю … Вы также можете прочитать ее на английском языке. знать разные вещи. Если вы действительно хотите чего-то от тура, вы должны быть футбольным фанатом и особенно фанатом «Барселоны», чтобы думать, что это того стоит. Это долгая прогулка вверх и вниз по лестнице.
А
6 янв 2020
(Канада)

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