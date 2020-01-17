Во время этого тура по городу вы сможете в течение всего дня кататься на автобусе, пользуясь одним и тем же билетом. Вы сможете познакомиться с историей города с помощью удобного аудиогида с наушниками на 15 языках. Вы получите план со всеми остановками маршрута и скидками в различные заведения города. Новые автобусы приспособлены для людей с ограниченной мобильностью и оснащены складной крышей на случай дождя, а также анатомическими сиденьями. Кроме того, на борту всегда находится стюард.

В вашем распоряжении два маршрута: восточный и западный. Частота рейсов зависит от сезона (от 5 до 20 минут). Каждый маршрут занимает около двух часов.

Восточный/Зеленый маршрут:

Пласа-де-Каталунья, Собор – Готический квартал, Порт Велл, музей истории Каталонии, Барселонета, Порт-Олимпик, пляж Богатель*, Нова Мар Белла*, башня Агбар, храм Святого Семейства, госпиталь Сан-Пау, парк Гуэль, Тибидабо, Ла Педрера, Каса-Батльо.

(*)Зимний тур (со 2 ноября по 25 марта): эти остановки будут заменены на зоопарк Барселоны и Национальный театр Каталонии.

Западный/Оранжевый маршрут: