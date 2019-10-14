21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Программа

1. Самый грандиозный храм — Саграда Фамилия. Мы рассмотрим детально оба фасада собора: фасад Рождества и фасад Страстей Христовых. Я проведу вас по этим страницам каменной Библии (ведь Гауди задумывал Храм как Библию в камне) и расскажу историю этого самого известного в мире долгостроя с 1882 года и до наших дней. Вы так же сможете посетить сувенирный магазин, где есть даже галстуки по мотивам творения Гауди. А вот фотографироваться лучше всего в парке у пруда. У нас запланировано время и на это.

2. Самый красивый дом Барселоны — дом Бальо на пасео де Грасиа. Столько роскоши и красоты в одном месте трудно найти во всем мире. Во времена своего расцвета буржуазия Барселоны устроила своеобразное соревнование: кто богаче и изысканнее. В результате в так называемом Квартале Раздора выросли дома необычной архитектуры в стиле модерн. Дом Бальо работы Антонио Гауди, дом Аматльер работы архитектора Путча-и-Кадафалка, дом работы Доменека Монтанера. Я вам расскажу, как устроены эти дома. А потом, налюбовавшись фантазией гениального архитектора Антонио Гауди и его соперников, идем пить самый вкусный горячий шоколад.

3. Самый вкусный шоколад — в Доме шоколадного магната Аматльера (шоколад здесь готовят прямо в том месте, где больше 100 лет назад кухарки дома Аматльер готовили обеды, ужины, а так же пышные приемы, которые устраивала известная на весь город семья Аматльер. И шоколад готовят именно так, как 150 лет назад… Чашка горячего шоколада Аматльер уже разбила сердце не одному туристу. Мы сможем присесть на кухне или в патио.

4. Самая органичная и нарядная площадь — площадь Испании с магическим фонтаном и Дворцом Монтжуик. Мы остановимся с вами, чтобы подняться к Дворцу Монтжук и увидеть захватывающую дух панораму на Барселону. Я расскажу вам, как родился этот город. И вы поймете, что под вами — 2-тысячелетняя история… Потом остановимся возле Олимпийского стадиона, на котором загорелся олимпийский огонь 1992 года. И именно с этого года Барселона стала привлекать туристов со всего мира наряду с Лондоном и Парижем.

5. Самый знаменитый порт — порт Барселоны с памятником Христофору Колумбу. Я расскажу историю отплытия и возвращения Колумба из своего плавания. О том, каким кораблям радовались в портовых кварталах Барселоны в 50-е годы 20 века… Мы пройдемся с вами по порту, и вы ощутите ту невероятную свободу, которая отличает Барcу от всех остальных городов-мегаполисов.

6. Самый богатый рынок — Бокерия (выходим и гуляем). По сути это витрина всей страны. Здесь есть все, чего даже на самом деле нет. Есть все виды хамонов, все виды экзотических фруктов и фрешей из них, все виды морских гадов и рыбы. Очень многое из перечисленного можно попробовать. Чем мы с вами и займемся. А если хочется по-настоящему пообедать, то это тоже здесь. Некоторые ресторанчики на Бокерии так популярны, что к ним выстраиваются очереди.

7. Самый дорогой и вкусный хамон. Я расскажу вам, почему один хамон стоит 20 евро на кг, другой 300 евро, а третий — 3 тысячи. И во Франции, и в Италии тоже есть культура производства свиного окорока. Но именно испанский хамон считается самым вкусным и деликатесным. Почему? Вот этот я наглядно покажу вам на одном из прилавков с хамонами.

Вот теперь вы знакомы с городом и можете познавать его все глубже день за днем! Удачи!