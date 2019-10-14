21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. 7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!

Открыть все основные достопримечательности города и разобраться в их истории

Ольга
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Ольга – ваш гид
С чего начать? Как все успеть? Эти две проблемы приходится решать всем туристам, приезжающим в Барселону.

Город настолько богат и красив, что не мудрено растеряться.

Я предлагаю вам обзорную экскурсию по городу на моем комфортном Ситроен Пикассо, во время которой вы познакомитесь с основными шедеврами Барселоны.
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.67
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!

Программа

1. Самый грандиозный храм — Саграда Фамилия. Мы рассмотрим детально оба фасада собора: фасад Рождества и фасад Страстей Христовых. Я проведу вас по этим страницам каменной Библии (ведь Гауди задумывал Храм как Библию в камне) и расскажу историю этого самого известного в мире долгостроя с 1882 года и до наших дней. Вы так же сможете посетить сувенирный магазин, где есть даже галстуки по мотивам творения Гауди. А вот фотографироваться лучше всего в парке у пруда. У нас запланировано время и на это.
2. Самый красивый дом Барселоны — дом Бальо на пасео де Грасиа. Столько роскоши и красоты в одном месте трудно найти во всем мире. Во времена своего расцвета буржуазия Барселоны устроила своеобразное соревнование: кто богаче и изысканнее. В результате в так называемом Квартале Раздора выросли дома необычной архитектуры в стиле модерн. Дом Бальо работы Антонио Гауди, дом Аматльер работы архитектора Путча-и-Кадафалка, дом работы Доменека Монтанера. Я вам расскажу, как устроены эти дома. А потом, налюбовавшись фантазией гениального архитектора Антонио Гауди и его соперников, идем пить самый вкусный горячий шоколад.
3. Самый вкусный шоколад — в Доме шоколадного магната Аматльера (шоколад здесь готовят прямо в том месте, где больше 100 лет назад кухарки дома Аматльер готовили обеды, ужины, а так же пышные приемы, которые устраивала известная на весь город семья Аматльер. И шоколад готовят именно так, как 150 лет назад… Чашка горячего шоколада Аматльер уже разбила сердце не одному туристу. Мы сможем присесть на кухне или в патио.
4. Самая органичная и нарядная площадь — площадь Испании с магическим фонтаном и Дворцом Монтжуик. Мы остановимся с вами, чтобы подняться к Дворцу Монтжук и увидеть захватывающую дух панораму на Барселону. Я расскажу вам, как родился этот город. И вы поймете, что под вами — 2-тысячелетняя история… Потом остановимся возле Олимпийского стадиона, на котором загорелся олимпийский огонь 1992 года. И именно с этого года Барселона стала привлекать туристов со всего мира наряду с Лондоном и Парижем.
5. Самый знаменитый порт — порт Барселоны с памятником Христофору Колумбу. Я расскажу историю отплытия и возвращения Колумба из своего плавания. О том, каким кораблям радовались в портовых кварталах Барселоны в 50-е годы 20 века… Мы пройдемся с вами по порту, и вы ощутите ту невероятную свободу, которая отличает Барcу от всех остальных городов-мегаполисов.
6. Самый богатый рынок — Бокерия (выходим и гуляем). По сути это витрина всей страны. Здесь есть все, чего даже на самом деле нет. Есть все виды хамонов, все виды экзотических фруктов и фрешей из них, все виды морских гадов и рыбы. Очень многое из перечисленного можно попробовать. Чем мы с вами и займемся. А если хочется по-настоящему пообедать, то это тоже здесь. Некоторые ресторанчики на Бокерии так популярны, что к ним выстраиваются очереди.
7. Самый дорогой и вкусный хамон. Я расскажу вам, почему один хамон стоит 20 евро на кг, другой 300 евро, а третий — 3 тысячи. И во Франции, и в Италии тоже есть культура производства свиного окорока. Но именно испанский хамон считается самым вкусным и деликатесным. Почему? Вот этот я наглядно покажу вам на одном из прилавков с хамонами.

Вот теперь вы знакомы с городом и можете познавать его все глубже день за днем! Удачи!

Организационные детали

  • Во время экскурсии возможен внутренний осмотр и Саграда Фамилии и дома Бальо. Нужно только предупредить меня об этом заранее и приобрести билеты через интернет на конкретное время. Это мы можем сделать с вами вместе.
  • Дополнительные расходы: входные билеты (15 и 21,5€); плата за парковку (5-10€).
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 октября 2019
День добрый! Катались по Барселоне с Ольгой. Все очень понравилось. Ольга - замечательный гид. Ольга очень спокойно и красиво рассказала нам массу интересного о городе, предложила нам удобный маршрут с минимальными потерями времени на пробки и светофоры. Чувствовалась глубина знания материала гидом. Мы не в первый раз в Барселоне и нам многое уже рассказывали и показывали до этого. Но Ольга знает Барселону лучше многих! Приятно гулять по Барселоне с такой красивой и умной девушкой! Всем рекомендую.
1 июля 2019
Ольга, спасибо Вам за экскурсию. Нам понравилось, хочется вернуться в такую же уютную и такую же спокойную Барселону без туристов и посмотреть все творения Гауди, особенно Саграда Фамилию внутри)))
28 июня 2019
It was incredible experience. Olga did a great job. We were able to see more than we expected. Thank you Olga.
Это был невероятный опыт. Ольга отлично поработала. Мы смогли увидеть больше, чем мы ожидали. Спасибо, Ольга.
16 июня 2019
Все было хорошо,отлично. Ольга-отличный рассказчик. Я рекомендую!
3 июня 2019
Спасибо за интересную экскурсию! Все было сделано и подобрано с учетом того, что один более пожилой участник группы не мог быстро передвигаться. Однако успели все, что запланировали и даже горячего шоколада выпили :)
Спасибо,Оленька !
26 марта 2019
Экскурсия очень понравилась! Маршрут скорректировали с учетом наших пожеланий. Красивые локации, интересный рассказ. Ольга открыла нам маленькие секреты города -куда прогуляться, где перекусить, что еще посмотреть недалеко от нашего отеля. Спасибо за интересную экскурсию и советы!
11 марта 2019
не стоит своих денег...
6 января 2019
Отличная экскурсия! Хороший гид. Распланировали маршрут с нашими пожеланиями. Масса положительных эмоций и впечатлений! Спасибо! Буду советовать друзьям!
11 декабря 2018
На Экскурсии были вдвоём с мужем.В Барселоне мы в первый раз,хотелось посмотреть и услышать максимум интересного.Ольга идеально спланировала маршрут,мы увидели практически все ,что должен посмотреть *новичок* в Барселоне,в некоторые места заходили внутрь и осматривали детально,некоторые осматривали снаружи по пути .Как рассказчику ,я Ольге ставлю твёрдую 5+.Ходячий кладезь информации,и что важно это не сухие факты/цифры,которые в итоге не запоминаешь,а интересное повествование.
С удовольствием всем порекомендую Олю и при следущей поездке обязательно воспользуюсь ее услугами.
17 ноября 2018
Спасибо нашему очаровательному гиду Ольге!
Ещё 11 отзывов

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