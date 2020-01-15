33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Храм Саграда Фамилия: библия в камне

Понять величайшее творение Гауди и изучить его детали

Юлия
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Юлия – ваш гид
Экскурсия позволит вам проникнуть в тайны и символику храма Святого Семейства — одной из лучших работ легендарного Антонио Гауди.

Мы прочтем библейские сюжеты на грандиозном фасаде, рассмотрим фантастические архитектурные детали и поговорим об истории создания храма, который каталонцы уже сейчас считают лицом Барселоны.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии33 отзыва
4.85
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Храм Саграда Фамилия: библия в камне

Что вас ожидает

Символика фасада Саграда Фамилия
Мы тщательно рассмотрим грандиозный фасад Саграда Фамилия, поражающий масштабами и невероятной проработкой деталей. Такого количества библейских сюжетов вы не увидите ни в одном другом религиозном сооружении! Вы узнаете, почему архитектор посвятил целый фасад Деве Марии, почему украсил храм такими необычными горгульями. Я расскажу вам о значении каждой скульптуры, помогу прочесть и расшифровать все надписи на фасадах Саграда Фамилия, одну из которых Гауди изобразил на русском языке.

Фантастические детали архитектуры
На экскурсии мы не посещаем храм, но это не помешает вам узнать о его внутреннем убранстве. Мы поговорим о колоннах-деревьях причудливых форм, игре света и тени, космическом потолке и витражах, напоминающих калейдоскоп. С моей помощью вы узнаете, как Саграда Фамилия проектировался и строился изнутри.

Секреты работы Гауди
Вы узнаете тайны и подробности грандиозной стройки Саграда Фамилия: как вышло, что именно Антонио Гауди стал архитектором проекта, почему главный вход состоит из семи дверей и причем здесь деревья, радуга и ягненок. Я расскажу вам о жизни Гауди, о том, откуда он черпал вдохновение и как работал над проектом храма. Мы посетим могилу архитектора в крипте, куда каждый день приходят каталонцы, чтобы обратиться к Гауди с просьбой. Храм еще не достроен, но даже в незавершенном творении чувствуется мощь гения и его вера в Господа.

Организационные детали

  • Мы осматриваем Саграда Фамилию снаружи
  • По вашему желанию можно дополнить экскурсию и посетить храм внутри (это оплачивается дополнительно); в этом случае также оплачиваются входные билеты — 20 евро с человека
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Храм Саграда Фамилия: библия в камне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия и я русский гид в Барселоне — городе, в который я влюбилась с первого взгляда, переехав сюда в 2000 году. Я хочу, чтобы с моей помощью вы познакомились со столицей Каталонии, с ее гениями и сумасшедшими, с ее неповторимой архитектурой — покорившей не одно сердце путешественника. С детства люблю историю, но годы обучения я посвятила другому своему увлечению — языкам. Знание языков помогает мне находить интересные факты в истории Барселоны и Каталонии из оригинальных источников.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Экскурсия по Храму Саграда Фамилия , которую проводила Юлия была очень интересная и познавательная. На экскурсии мы были с 2 внучками, 14 и 7 лет, и обеим было очень интересно. Юлия не только рассказывала про Храм , но и очень много рассказала про православие, про религию. Очень рекомендуем этого экскурсовода.
6 января 2020
Спасибо,Юлии за экскурсию.Все отлично составлено и сбалансировано по подаче.С нами были дети 12-13 лет слушали))).
12 декабря 2019
Экскурсия составлена Юлией, видимо, грамотно. Но донесена сумбурно, слишком скороговоркой. Тяжело было сконцентрироваться на массе вылитых фактов. Хотелось бы большей личной оценки и легкости изложения безусловно большой информационной массы. Все равно, большое спасибо экскурсоводу Юлии. А команде Трипстера хочется посоветовать обратить внимание на « описании» экскурсии, где четко во втором разделе указывается, что будет показано внутри храма. По сути же, эта экскурсия- по фасаду. Переделайте тогда описание, не обманывайте клиентов
11 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Вместе с Юлией провели почти 6 часов в историческом центре Барселоны (совмещали Готику и Модерн с посещением Саграды), совсем не устали! Юлия - прекрасный экскурсовод. Помимо отличного знания и подачи материала, заранее порекомендовала на какое время и какие взять билеты в Храм, на что обратить внимание при осмотре.
Sugar
6 ноября 2019
Пятизвездочная экскурсия! Юля нас просто зажгла темой Собора и Гауди. После такой насыщенной экскурсии посетить Собор было особенно интересно.
3 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Юлия- прекрасный экскурсовод. С удовольствием бы слушали ещё. Рекомендуем всем!!!
25 октября 2019
Превосходно!
25 октября 2019
Огромная благодарность Юлии за великолепную экскурсию! У нас сложилось впечатление, что о Барселоне Юлия может рассказывать вечно)) За каждый упомянутый ею факт цепляется еще один и еще один и еще один и эта цепочка практически бесконечна, а главное, что Юлия все это прекрасно знает. Не было ни единого вопроса на который казалось она бы не знала ответа и не имела своего взгляда на каждую конкретную историю и событие. Спасибо большое, обязательно будем рекомендовать экскурсии по этому замечательному городу в таким великолепным Гидом! Огромное спасибо команде Трипстера за отличную идею такого сайта и очень удобный и доступный поиск по нему!
3 октября 2019
Юлия прекрасно провела экскурсию, два часа на одном дыхании. Всем рекомендую.
Елена
9 сентября 2019
Без индивидуального гида в Саграда Фамилия можно не ходить. Ну или самому основательно подготовится, почитать, посмотреть. Юля -молодец!
Ещё 23 отзыва

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