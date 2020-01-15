33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символика фасада Саграда Фамилия

Мы тщательно рассмотрим грандиозный фасад Саграда Фамилия, поражающий масштабами и невероятной проработкой деталей. Такого количества библейских сюжетов вы не увидите ни в одном другом религиозном сооружении! Вы узнаете, почему архитектор посвятил целый фасад Деве Марии, почему украсил храм такими необычными горгульями. Я расскажу вам о значении каждой скульптуры, помогу прочесть и расшифровать все надписи на фасадах Саграда Фамилия, одну из которых Гауди изобразил на русском языке.

Фантастические детали архитектуры

На экскурсии мы не посещаем храм, но это не помешает вам узнать о его внутреннем убранстве. Мы поговорим о колоннах-деревьях причудливых форм, игре света и тени, космическом потолке и витражах, напоминающих калейдоскоп. С моей помощью вы узнаете, как Саграда Фамилия проектировался и строился изнутри.

Секреты работы Гауди

Вы узнаете тайны и подробности грандиозной стройки Саграда Фамилия: как вышло, что именно Антонио Гауди стал архитектором проекта, почему главный вход состоит из семи дверей и причем здесь деревья, радуга и ягненок. Я расскажу вам о жизни Гауди, о том, откуда он черпал вдохновение и как работал над проектом храма. Мы посетим могилу архитектора в крипте, куда каждый день приходят каталонцы, чтобы обратиться к Гауди с просьбой. Храм еще не достроен, но даже в незавершенном творении чувствуется мощь гения и его вера в Господа.