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Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне

Victoria_Vip_Barcelona
Victoria_Vip_Barcelona – Гид из Барселоны
Экскурсия ⛳ по готическому кварталу в Барселоне.

Что может быть приятнее и познавательное, чем прогулка 👣 по самой старинной и таинственной части Барселоны, по Готическому Кварталу и его окрестностям?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €90 за экскурсию

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Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне

Что вы увидите

  • Кафедральный Собор
  • Королевская Площадь
  • Площадь Короля
  • Королевский Дворец
  • Дворец Каталонской Музыки
  • Церковь Санта-Мария-дель-Мар
  • Памятник Христофору Колумбу
  • Порт Барселоны
  • Дворец Гуэль
  • Пешеходная улица Рамбла
Во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим: Кафедральный Собор, Королевскую Площадь, Площадь Короля, увидим Королевский Дворец, Дворец Каталонской Музыки и Церковь ⛪ Санта-Мария-дель-Мар. Увидим здание, которое скрывает в себе тайны масонов.
Подойдем к памятнику Христофора Колумба, посмотрим на Порт Барселоны, не оставим без внимания и Дворец Гуэля. Обязательно пройдем по Рамбле, где всегда кипит жизнь, будь то утро или ночь. Как говорил друг Сальвадора Дали Федерико Гарсия Лорка: «Рамбла - единственная улица на земле, которая хочется, чтобы никогда не кончалась». Изучив документы X-XI веков ученые проследили этимологию этого слова. Изначально потоки воды, спускающие с горной гряды Колсеролы, недалеко от горы ⛰️ Тибидабо, местные жители назвали “arenales “- песочные. Арабы про то же самое говорили "Rambla". И в какой-то момент именно это слово стало означать высохшее русло реки, которое в средние века использовалось в качестве дороги, ведущей к крепостным стенам старой Барселоны.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне
Экскурсия по готическому кварталу в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Victoria_Vip_Barcelona
Victoria_Vip_Barcelona
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