Во время нашей экскурсии 🧭 мы посетим: Кафедральный Собор, Королевскую Площадь, Площадь Короля, увидим Королевский Дворец, Дворец Каталонской Музыки и Церковь ⛪ Санта-Мария-дель-Мар. Увидим здание, которое скрывает в себе тайны масонов.

Подойдем к памятнику Христофора Колумба, посмотрим на Порт Барселоны, не оставим без внимания и Дворец Гуэля. Обязательно пройдем по Рамбле, где всегда кипит жизнь, будь то утро или ночь. Как говорил друг Сальвадора Дали Федерико Гарсия Лорка: «Рамбла - единственная улица на земле, которая хочется, чтобы никогда не кончалась». Изучив документы X-XI веков ученые проследили этимологию этого слова. Изначально потоки воды, спускающие с горной гряды Колсеролы, недалеко от горы ⛰️ Тибидабо, местные жители назвали “arenales “- песочные. Арабы про то же самое говорили "Rambla". И в какой-то момент именно это слово стало означать высохшее русло реки, которое в средние века использовалось в качестве дороги, ведущей к крепостным стенам старой Барселоны.