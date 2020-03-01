Артем проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Деликатесы Бокерии

Гастро-погружение начнется на культовом барселонском рынке Бокерия: здесь, среди местных бабушек и шеф-поваров, которые пришли за свежайшими ингредиентами для своих блюд, вы познакомитесь со знаменитыми испанскими деликатесами. Научитесь выбирать хамон и попробуете несколько его видов, откроете устрицы с фамильной гравировкой, отведаете сочные оливки и оцените игристую каву, которая задаст правильный настрой для новых аппетитных открытий.

Готический квартал для гурманов: тапас и шоколад!

Затем отправимся в Готический квартал, где среди узких переулков отыщем шоколадную улицу — каталонскую сокровищницу для сладкоежек и кладезь традиционных испанских десертов, которые мы непременно отведаем. А завершится гастро-приключение в старинной барселонской таверне, где вы разберетесь в многообразии культовых местных закусок, тапас и пинчос, научитесь их отличать и продегустируете традиционный вермут.