Артем проводит ещё 3 экскурсии

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Оценить каталонские деликатесы на прогулке от рынка Бокерия до тапас-баров Готического квартала

Артем
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Артем – экскурсионное агентство
Войти во вкус Барселоны, побаловать себя устрицами с кавой, выбрать идеальный хамон, отыскать лучшие испанские десерты и попробовать тапас с вермутом — за пару часов мы успеем всё! Приготовьтесь отправиться на поиски каталонских деликатесов, которые уже ждут нас на рынке Бокерия, в кондитерских Готического квартала и тавернах Старого города.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Virreina Palace
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Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне
Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне

Что вас ожидает

Деликатесы Бокерии
Гастро-погружение начнется на культовом барселонском рынке Бокерия: здесь, среди местных бабушек и шеф-поваров, которые пришли за свежайшими ингредиентами для своих блюд, вы познакомитесь со знаменитыми испанскими деликатесами. Научитесь выбирать хамон и попробуете несколько его видов, откроете устрицы с фамильной гравировкой, отведаете сочные оливки и оцените игристую каву, которая задаст правильный настрой для новых аппетитных открытий.

Готический квартал для гурманов: тапас и шоколад!
Затем отправимся в Готический квартал, где среди узких переулков отыщем шоколадную улицу — каталонскую сокровищницу для сладкоежек и кладезь традиционных испанских десертов, которые мы непременно отведаем. А завершится гастро-приключение в старинной барселонской таверне, где вы разберетесь в многообразии культовых местных закусок, тапас и пинчос, научитесь их отличать и продегустируете традиционный вермут.

Организационные детали

  • Угощения и напитки включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате в любой день: стоимость 100 евро, угощения оплачиваются отдельно
Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне
Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне
Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне
Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне
Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне
Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне
Вермут, устрицы, туррон: утренний гурман-тур по Барселоне

Экскурсия проводится в среду и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Virreina Palace.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Артем
Артем
Моя команда покажет вам ту Барселону, о которой вы мечтали. Все наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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