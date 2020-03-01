Ольга проводит ещё 7 экскурсий

Жирона Вы самостоятельно приезжаете в Жирону. В Жироне вы сможете погулять по одному из самых красивых каталонских городов, а потом мы вместе в договоренное время на машине стартуем во Францию смотреть грандиозную крепость Каркасон.
Крепость Каркасон Крепости 2500 лет. Она свидетель сотен осад в разные эпохи. Когда-то она охраняла границу между Францией и Арагоном (тогдашняя Испания), а в 1208 году Каркасон стал целью крестового похода папы Инокентия III против катарских еретиков. Катары не верили в божественное создание мира. Именно в это время Каркасон и приобрел облик крепости. Крепость настолько огромна, что гулять по ней можно 3-4 часа. Внутри крепости целый город. Сейчас в нем много сувенирных лавок, магазинчиков и кафе. Но есть и музей инквизиции.
Виноградники Пьера Ришара На обратном пути мы заедем на виноградники Пьера Ришара. Известный актер приобрел их недавно, по совету своего друга Жерара Депардье. В маленьком магазинчике, расположенном прямо рядом с домом Ришара, как и в любом шато, можно попробовать и купить вина. Регион Лангедок, где находятся виноградники, славится своими винами. Иногда Пьер Ришар сам продает вино и подписывает бутылки. Но это — как повезет!
Организационные детали
Поезда из Барселоны в Жирону ходят и с площади Каталонии, и с Французского (северного) вокзала очень часто. За один день нам придется проделать 500-600 км. Но оно стоит того. Франция из Барселоны смотрится совсем по-другому. Да и доехать на самый юг Франции гораздо удобнее из Барселоны и Жироны, чем из Парижа или Марселя. Жду отважных путешественников!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
Открыть все основные достопримечательности города и разобраться в их истории
С чего начать? Как все успеть? Эти две проблемы приходится решать всем туристам, приезжающим в Барселону. Город настолько богат и красив, что не мудрено растеряться. Я предлагаю вам обзорную экскурсию по городу на моем комфортном Ситроен Пикассо, во время которой вы познакомитесь с основными шедеврами Барселоны.
Чудотворная покровительница Барселоны, каталонский обед и панорамные виды
Монсеррат — это уникальная возможность увидеть много красивого сразу. Здесь вы сможете попросить исполнения заветного у Черной девы, покровительницы Каталонии, которая уже много веков притягивает паломников на святую гору, услышать хор одной из древнейших музыкальных школ и насладиться видом на окрестности с вершины красивой горы.
Каменная ведьма, волшебные мухи, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое
Средневековая Жирона за 2 тысячи лет до краев наполнилась старинными легендами, удивительными слухами и поверьями, которые местные жители принимают за чистую монету. Вы прогуляетесь по каменным улочкам, на которых оживут легенды про святого Нарцисса и львицу, защищающую городские ворота. Осмотрите окрестности с крепостной стены и отыщете ведьму, которой пугают жиронских детей. А разгадав все секреты города, вознаградите себя превосходным мороженым от обладателей звезд Мишлен.
Экологически чистые пастбища на зеленых склонах и сыр, который покупают мишленовские рестораны
На зеленых склонах Пиренеев на экологически чистых пастбищах каталонцы выращивают коров и овец. Всё как 100 и даже 200 лет назад! Стоит прислушаться, и в этой давящей после городского гула тишине гор вы услышите глухой перезвон больших латунных колоколов.
3, 5 часа удовольствия от лёгкой прогулки, аперитива на террасе и встречи с творением Гауди
Вы когда-нибудь ели хамон на крыше, наслаждаясь картиной города как на ладони? Чтобы не толкаться на узких улицах Готического квартала, я приглашаю вас на уютную террасу. Под бутылочку прохладной кавы мы познаем секрет испанского счастья и вдохновимся панорамой Барселоны. А ещё я проведу вас по самой красивой столичной улице и возле Саграды Фамилии раскрою символику шедевра.
Проехать по главным местам Барселоны и увидеть её лучшие панорамы по дороге из аэропорта!
Эта экскурсия создана для тех, кто бережет своё время и хочет сразу с головой окунуться в город мечты! За пару часов вы увидите волшебную Барселону с лучших ракурсов, поздороваетесь с Колумбом и восхититесь невероятной Саградой Фамилией, заглянете в Готический квартал и попробуете местное вино, любуясь Рамблой с высоты птичьего полета. А затем отправитесь в отель, готовые продолжить покорение Барселоны!
Винодельня над облаками и дом, где прятался от мира безумный гений Дали
Вы окажетесь в одном из красивейших уголков Испании, где прожил свою жизнь всемирно известный каталонский сюрреалист Сальвадор Дали. Вы увидите причудливый дом безумного гения и откроете секреты, спрятанные за его стенами. Посетите одну из винных бодег Каталонии, где попробуете чудесные вина и вермут из местных трав. И конечно, насладитесь пейзажами белоснежного города Кадакес, который красотой природы и количеством яхт превосходит знаменитый Лазурный берег.
Таинственный монастырь в окружении скал и самая высокая точка Барселоны на автомобильной экскурсии
Вы узнаете историю происхождения горы Монтсеррат и одноименного монастыря, познакомитесь с легендарной Черной мадонной и послушаете хор мальчиков. А еще посетите храм Святого Сердца и впечатлитесь видами Барселоны с вершины Тибидабо!
Посетить одно из самых таинственных и живописных мест страны и узнать его историю и легенды
Монтсеррат — удивительно красивый горный массив, в скалах которого спрятался старинный бенедиктинский монастырь. Вы увидите знаменитую Черную Мадонну, послушаете хор мальчиков и попробуете фермерские деликатесы. А еще раскроете местные тайны и погуляете по живописным горным тропинкам!
Путешествие по городам-фортам, где пьют кофе над обрывом и ходят по лаве среди средневековых стен
Вы окинете взглядом крепостные стены Жироны, ещё осознавая, в каком столетии находитесь, а после потеряетесь во времени. Каталонские твердыни переместят в эпоху рыцарей и замков, ведьм и деяний испанской инквизиции. В течение нескольких часов вы окажетесь на улице на краю утёса, прогуляетесь по дорожкам из застывшей лавы, войдёте в средневековый город через ворота над рвом и погрузитесь в остросюжетную каталонскую историю.
Погрузиться в разные эпохи сооружения и разгадать его секреты
Магия и божественность, история и вымыслы — всё это переплетено в судьбе Монтсеррат. На экскурсии вы изучите его прошлое через людей, артефакты, события и легенды. Узнаете, как Христофор Колумб был связан со священной горой и какие секреты хранят картины и алтарь монастыря. Я открою вам религиозное сердце Каталонии с неизведанной стороны.
Погрузиться в творчество гения сюрреализма и прогуляться по Жироне в мини-группе
Причудливый театр-музей в городе Фигерас — главное детище Дали. Я расскажу о жизни художника и покажу его лучшие работы. Вы откроете, чего боялся и чем вдохновлялся знаменитый испанец, и познаете, что такое «сюрреализм». А после — мы прогуляемся по улочкам старинной Жироны и поговорим о её секретах.
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня — незабываемая поездка в высокогорное княжество
Приглашаю вас провести незабываемое время на экскурсии в Княжество Андорра, куда мы отправимся с восходом Солнца и проведем прекрасный день в сердце Пиренейских гор. Вы познакомитесь с потрясающей горной природой, историческими памятниками и традициями Андорры, а также насладитесь великолепной гастрономией.