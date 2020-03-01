Марина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Флоренция по мотивам Дэна Брауна

Прогулка начнется у монументального дворца Палаццо Питти, откуда по секретному Вазарианскому Коридору герои «Инферно» попадают в исторический центр города. Вслед за ними мы пройдем по Понте Веккьо (старому мосту) к одноименному величественному дворцу — это путь в поисках таинственной надписи и посмертной маски великого флорентийского поэта Данте Алигьери.

Вместе зайдём в любимое кафе Роберта Лэнгдона и насладимся итальянским эспрессо, который герой всегда заказывал во Флоренции, или чашечкой ароматного горячего шоколада. А с интригой дантовской «Божественной комедии» и развязкой романа познакомимся на главной Кафедральной площади Флоренции.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, поклонникам романа «Инферно», но не только: интересно будет и тем, кто собирается прочитать эту книгу, и тем, кто в принципе любит тайны и приключения.