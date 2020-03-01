Марина проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Флоренция по следам «Инферно»

Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов

Марина
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Марина – ваш гид
Любителей захватывающих историй и творчества Дэна Брауна я приглашаю оказаться внутри романа и фильма «Инферно»! Вы прикоснетесь к интригам приключенческого бестселлера, вспомните «Божественную комедию» Данте, пройдете по следам героев, откроете пару тайн — и все это на фоне знаковых достопримечательностей Флоренции.
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча около Палаццо Питти
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Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»

Что вас ожидает

Флоренция по мотивам Дэна Брауна
Прогулка начнется у монументального дворца Палаццо Питти, откуда по секретному Вазарианскому Коридору герои «Инферно» попадают в исторический центр города. Вслед за ними мы пройдем по Понте Веккьо (старому мосту) к одноименному величественному дворцу — это путь в поисках таинственной надписи и посмертной маски великого флорентийского поэта Данте Алигьери.

Вместе зайдём в любимое кафе Роберта Лэнгдона и насладимся итальянским эспрессо, который герой всегда заказывал во Флоренции, или чашечкой ароматного горячего шоколада. А с интригой дантовской «Божественной комедии» и развязкой романа познакомимся на главной Кафедральной площади Флоренции.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, поклонникам романа «Инферно», но не только: интересно будет и тем, кто собирается прочитать эту книгу, и тем, кто в принципе любит тайны и приключения.

Организационные детали

  • По желанию маршрут можно удлинить и на ваш выбор посетить:
    — Сады Боболи (билет 7€ + 3€ бронь, несовершеннолетним билеты бесплатно, оплачивается только бронь);
    — Палаццо Веккьо (билет 12,50€, несовершеннолетним билеты бесплатно);
    — Баптистерий (билет 18€, детям 6-11 лет — 3€).
    Могут быть изменения в тарифах из-за временных выставок.
  • Для групп более 5 человек заказываются наушники (1,5€ — 3€ в зависимости от количества участников).
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»
Флоренция по следам «Инферно»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Палаццо Питти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и ее провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии уже 22 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
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Марина проводит ещё 6 экскурсий

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