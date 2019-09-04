2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Потрясающие холмы Тосканы

Сами названия городов — Monte San Savino, Siena, Ambra, Figline Valdarno, Loro Ciuffena — уже ласкают слух, а когда вы увидите окрестные пейзажи, то просто позабудете обо всем на свете! В регионе я знаю лучшие места для фотосессий — в потаенных уголках этого восхитительного места вы вберете в себя ароматы магических пейзажей. Невероятные просторы, волшебный, головокружительный рассвет или волнующий закат станут главными украшениями прогулки.

Выбор места для съемок

Мы можем отправиться к реке Арно, где вы сфотографируетесь на фоне знаменитого моста Буриани. Именно его изобразил Леонардо да Винчи на заднем плане своей картины Джоконда. Или поехать в чудесный Loro Ciuffena. Этот живописный городок, разделенный посередине глубокой расщелиной, по которой течет вода с гор, будто создан для прекрасных фотосессий. Маршрут прогулки мы скорректируем вместе. Я предложу несколько интересных вариантов, а вы выберете любой из понравившихся.

Тематическая фотосессия

Какие фотографии вы хотите привезти из поездки? Будет ли это веселая семейная съёмка, или создание романтического образа на фоне тосканских красот, а может, это красивая история любви… Выбор за вами! При желании, я могу организовать для вас костюмы и реквизит. Профессиональный фотограф будет с нами на протяжении всей экскурсии. В течение нескольких дней все фото, сделанные во время прогулки, я пришлю по почте или отправлю ссылку на скачивание файлов. Вы выберете 15 кадров и получите их в течение 2 недель в обработанном виде.