2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов

Gulia
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Gulia – ваш гид
Еще со времен Данте и Микеланджело чарующая красота Тосканы вдохновляла великих мастеров.

Этот удивительный край привлекат бездонной синевой неба, серебристыми оливковыми рощами, простором бескрайних полей и виноградников.

Я знаю лучшие места в регионе для атмосферных фотосессий и предложу несколько вариантов, из которых вы сможете выбрать любой понравившийся.

Путешествие по Тоскане станет украшением вашего итальянского вояжа, а профессиональные фотографии дополнят вашу коллекцию яркими и живописными снимками.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча На станции в городе Монтеварки
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане

Что вас ожидает

Потрясающие холмы Тосканы
Сами названия городов — Monte San Savino, Siena, Ambra, Figline Valdarno, Loro Ciuffena — уже ласкают слух, а когда вы увидите окрестные пейзажи, то просто позабудете обо всем на свете! В регионе я знаю лучшие места для фотосессий — в потаенных уголках этого восхитительного места вы вберете в себя ароматы магических пейзажей. Невероятные просторы, волшебный, головокружительный рассвет или волнующий закат станут главными украшениями прогулки.

Выбор места для съемок
Мы можем отправиться к реке Арно, где вы сфотографируетесь на фоне знаменитого моста Буриани. Именно его изобразил Леонардо да Винчи на заднем плане своей картины Джоконда. Или поехать в чудесный Loro Ciuffena. Этот живописный городок, разделенный посередине глубокой расщелиной, по которой течет вода с гор, будто создан для прекрасных фотосессий. Маршрут прогулки мы скорректируем вместе. Я предложу несколько интересных вариантов, а вы выберете любой из понравившихся.

Тематическая фотосессия
Какие фотографии вы хотите привезти из поездки? Будет ли это веселая семейная съёмка, или создание романтического образа на фоне тосканских красот, а может, это красивая история любви… Выбор за вами! При желании, я могу организовать для вас костюмы и реквизит. Профессиональный фотограф будет с нами на протяжении всей экскурсии. В течение нескольких дней все фото, сделанные во время прогулки, я пришлю по почте или отправлю ссылку на скачивание файлов. Вы выберете 15 кадров и получите их в течение 2 недель в обработанном виде.

Организационные детали

Экскурсия стартует из города, где я живу — Монтеварки. Доехать сюда можно на прямом поезде из Флоренции за 37 минут. Цена билета 6 евро в одну сторону. Я встречу вас на станции и далее мы продолжим путь на моей машине.

Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане
Фотопрогулка по Тоскане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На станции в городе Монтеварки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gulia
Gulia
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане! Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 сентября 2019
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
22 мая 2019
Что можно написать, когда замечательный человек не просто помогает осуществить твою мечту, а еще и полностью берет на себя заботы о том, где поесть, переночевать после экскурсии и прочее?
Только огромное-преогромное спасибо Вам, Гуля! Вы были все время на связи до нашего путешествия, помогли все распланировать, договорились с гостиницей (кстати, спасибо огромное, она классная, при случае передайте, пожалуйста, нашу благодарность и восторг владельцам!). Отдельное спасибо за ужин -это было великолепно!!!! Передавайте восхищение и благодарность Вашему супругу:) Спасибо за то, что немного изменили маршрут, и мы увидели то, о чем мечтали! Всех благ Вам, Вашей семье и удачи во всех Ваших начинаниях!

Gulia проводит ещё 4 экскурсии

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