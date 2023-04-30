Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо — это осмотр гробниц великих людей в церкви (Микеланджело, Галилео Галилеи, Макиавелли, Россини и др) и посещение второй резиденции семьи Медичи, где проживал со своей семьей герцог Козимо Первый Медичи. Дворец славится богатыми интерьерами 16 века, а также шедеврами Микеланджело, Донателло, Веррокьо, Вазари и др.

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной.