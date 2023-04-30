Индивидуальная экскурсия по Церкви Санта Кроче и Палаццо Веккьо во Флоренции
Что вас ожидает:
- Церковь Санта Кроче
- Палаццо Веккьо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо — это осмотр гробниц великих людей в церкви (Микеланджело, Галилео Галилеи, Макиавелли, Россини и др) и посещение второй резиденции семьи Медичи, где проживал со своей семьей герцог Козимо Первый Медичи. Дворец славится богатыми интерьерами 16 века, а также шедеврами Микеланджело, Донателло, Веррокьо, Вазари и др.
Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входные билеты в Палаццо Веккьо и Санта Кроче не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билета в в Палаццо Веккьо - 12
- 5 € для взрослых старше 25 лет
- 10 € для взрослых от 18 до 25 лет
- Бесплатно для детей до 17 лет. Стоимость билета в Санта Кроче - 8 € для взрослых от 18 лет
- Бесплатно для детей до 17 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
- Удостоверяющий личность ребенка. Оплата билетов производится на месте гиду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.6 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор во Флоренции
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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