Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо

Индивидуальная экскурсия по Церкви Санта Кроче и Палаццо Веккьо во Флоренции

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо
Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо
Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо
Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо

Что вас ожидает:

  • Церковь Санта Кроче
  • Палаццо Веккьо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо — это осмотр гробниц великих людей в церкви (Микеланджело, Галилео Галилеи, Макиавелли, Россини и др) и посещение второй резиденции семьи Медичи, где проживал со своей семьей герцог Козимо Первый Медичи. Дворец славится богатыми интерьерами 16 века, а также шедеврами Микеланджело, Донателло, Веррокьо, Вазари и др.

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в Палаццо Веккьо и Санта Кроче не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билета в в Палаццо Веккьо - 12
  • 5 € для взрослых старше 25 лет
  • 10 € для взрослых от 18 до 25 лет
  • Бесплатно для детей до 17 лет. Стоимость билета в Санта Кроче - 8 € для взрослых от 18 лет
  • Бесплатно для детей до 17 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
  • Удостоверяющий личность ребенка. Оплата билетов производится на месте гиду
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.6 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Водные развлечения
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
История и культура

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