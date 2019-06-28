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  4. Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы

Погрузиться в блистательное прошлое, исследуя город гениев

Мария
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Мария – ваш гид
Флоренция — это город искусства, где творили Ботичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело.

Путешествуя по следам Данте Алигьери и других выдающихся личностей, мы погрузимся в мир Средневековья.

Вы увидите культовые места города и проникнетесь культурой Италии, а я расскажу об истории Флорентийской республики и поделюсь легендами и интересными фактами.
120 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на площади Сан-Джованни
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У этой экскурсии1 отзыв
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Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы

Что вас ожидает

«Итальянские Афины»
Соприкосновение с госпожой Историей начнется на площади Святого Иоанна, где особое внимание привлекает грациозный Баптистерий Сан-Джованни. Мы обсудим его экстерьер, осмотрим позолоченные двери с множеством барельефов, северные и восточные ворота с панелями, представляющими библейские сюжеты. Позади крещальни расположился величественный кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре — известнейшее творение периода Раннего Возрождения. Я расскажу о строительстве церкви и о том, какая трагическая история связывает ее с семейством Медичи.

Скульптура Ренессанса
В пяти минутах ходьбы — церковь Орсанмикеле. Вы узнаете, как чума помогла храму и почему дворец был центром ремесленных цехов и даже складом для зерна, а богатый фасад познакомит вас с творчеством легендарных итальянских художников: Донателло, Лоренцо Гиберти, а также Андреа дель Вероккьо — учителя Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи.

Центр притяжения
Площадь Республики, где прежде действовал Римский Форум, и площадь Синьории — бывший центр политической жизни города — по-прежнему привлекают жителей города всех возрастов. Сейчас здесь находится музей под открытым небом Лоджия Ланци и старинный дворец «Палаццо Веккьо», описанный в нашумевшем романе Дэна Брауна «Инферно». Шумными улочками, мимо магазинов, кофеен и детских каруселей, мы пройдем к старинному мосту Понте-Веккьо, сохранившему первоначальный облик до наших дней.

Сокровищница эпохи
У кромки набережной реки Арно возвышается Дворец Уффици, в котором находится художественная галерея — один из старейших европейских музеев. Мы осмотрим здание и отметим уникальную архитектурную концепцию двора, плавно преходящего в улицу.

Пантеон великих людей
Последним аккордом станет Базилика Санта-Кроче — крупнейшая в мире францисканская церковь. Здесь покоятся мощи Микеланджело, Галилея, Макиавелли, Огинского и других известных личностей, а интерьер украшен фресками Джотто и ясными многоцветными витражами.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • Для групп от 5 человек и более советую брать напрокат аудиосистему для лучшего прослушивания экскурсии (стоимость 2 €/чел).
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы
Цветущая «Firenze la Bella» — прогулка по столице Тосканы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Сан-Джованни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я туристический гид по Флоренции и ее окрестностям. Очень люблю этот город, его красоту и неповторимость. На мой взгляд, экскурсия по Флоренции — это незабываемый опыт, который обогащает духовно и оставляет сладкие воспоминание об отдыхе.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 июня 2019
Гуляли вчера с Марией по вечерней Флоренции. Очень интересно, содержательно, обратила наше внимание на такие детали, которые сам не увидишь. Спасибо огромное. Мы впервые во Флоренции!! Рекомендую

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