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Входной билет в Сады Боболи

Tickets. Florence
Tickets. Florence – Гид из Флоренции
Посетите Сады Боболи — флорентийский парк 🌳, один из лучших парковых ансамблей итальянского Ренессанса.
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  • 🖼Музеи

  • €21 за человека

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Входной билет в Сады Боболи
Входной билет в Сады Боболи

Что вы увидите

  • Сады Боболи
  • Сады Бордини
Бывшая резиденция семьи Медичи, воплощенные нимфы и великолепный вид на город
Сразу за Дворцом Питти на склонах холма Боболи, на 4, 5 гектарах, расположилась главная резиденцией семейства Медичи — Сады Боболи. При Медичи здесь устраивались пышные приемы, проводились спектакли и праздники. Знаменитые на весь мир сады являются образцом садово-паркового искусства XVI века, по которому разбивались все европейские королевские парки 🌳, в том числе и Версаль. В соответствии со вкусами того времени парк разделяют длинные осевые дорожки. Вы увидите огромное количество всевозможных террас, фонтанов, гротов и беседок, роскошных нимф и чудесных фонтанов. Одна из особенностей парка — открывающиеся с него великолепный вид на город 🏙️ садовой скульптуры под открытым небом
Сады Боболи несколько раз подвергались реконструкции и окончательно обрели свой вид в XVII в. Сейчас Сады Боболи – музей 🖼 садовой скульптуры под открытым небом. Полюбуйтесь на античные древности XVI и XVII веков. Что не менее приятно, Сады Бардини расположены совсем рядом. Да, они не так знамениты, как Боболи, но оттого не менее интересны. Тишина, покой, отличный вид на реку Арно и старый центр Флоренции.
Важная информация
Вы сможете обменять свой ваучер на билет 🎫 в кассе. Ваучер так же действует в Сады Бордини.
Что входит
  • Электронный ваучер для обмена на билет перед входом
Что не входит
  • Личные расходы
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Piazza de' Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
Входной билет в Сады Боболи
Входной билет в Сады Боболи
Входной билет в Сады Боболи
Входной билет в Сады Боболи

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tickets. Florence
Tickets. Florence
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