Бывшая резиденция семьи Медичи, воплощенные нимфы и великолепный вид на город

Сразу за Дворцом Питти на склонах холма Боболи, на 4, 5 гектарах, расположилась главная резиденцией семейства Медичи — Сады Боболи. При Медичи здесь устраивались пышные приемы, проводились спектакли и праздники. Знаменитые на весь мир сады являются образцом садово-паркового искусства XVI века, по которому разбивались все европейские королевские парки 🌳, в том числе и Версаль. В соответствии со вкусами того времени парк разделяют длинные осевые дорожки. Вы увидите огромное количество всевозможных террас, фонтанов, гротов и беседок, роскошных нимф и чудесных фонтанов. Одна из особенностей парка — открывающиеся с него великолепный вид на город 🏙️ садовой скульптуры под открытым небом

Сады Боболи несколько раз подвергались реконструкции и окончательно обрели свой вид в XVII в. Сейчас Сады Боболи – музей 🖼 садовой скульптуры под открытым небом. Полюбуйтесь на античные древности XVI и XVII веков. Что не менее приятно, Сады Бардини расположены совсем рядом. Да, они не так знамениты, как Боболи, но оттого не менее интересны. Тишина, покой, отличный вид на реку Арно и старый центр Флоренции.

Важная информация

Вы сможете обменять свой ваучер на билет 🎫 в кассе. Ваучер так же действует в Сады Бордини.