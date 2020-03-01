Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Гуляя по центру, вы увидите колокольню Джотто и золотые врата Баптистерия, полюбуетесь куполом флорентийского Дуомо — гениальным творением Филиппо Брунеллески. Узнаете, как жили люди в средневековых домах-башнях, поговорим о Данте и заглянем в церковь, где он венчался. Также вы посетите удивительную церковь Орсанмикеле, веками совмещавшую роль зернохранилища и храма. А после этого отправитесь на главную городскую площадь — площадь Синьории, с ее знаменитым Палаццо Веккио — дворцом городского правительства, пройдете мимо галереи Уффици на набережную Арно и подниметесь на Старый мост.
Затем можно вернуться в Старый город и, пройдя по старинным главным улицам к Новому рынку, остановиться здесь для покупки сувениров из кожи, не забыв также бросить монетку на счастье в фонтан бронзового кабана. Или же, если хотите, мы перейдем через Мост и проследуем в Ольтрарно до дворца Питти — новой резиденции Медичи и самого большого дворца во Флоренции.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи.
По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Увлекательное знакомство с персонажами и авторами великих полотен
Как говорить с детьми об искусстве и как сделать так, чтобы они не заскучали в музее? На экскурсии я попробую заинтересовать ваших детей тем богатством, которое есть в музее Уффици. В легкой и игровой форме ребята познакомятся с героями, интересными сюжетами и художественными особенностями творений Боттичелли, Пьеро ди Козимо и других мастеров живописи.
Занимательно-познавательная экскурсия для детей (4-9 лет) и их родителей
Если вам посчастливилось оказаться в неповторимой столице Тосканы с детьми, не спешите думать, что они не оценят и ничего не запомнят. Эта экскурсии поможет ребёнку увидеть город так, что у него останутся чудесные и добрые воспоминания! Вместе мы изучим улочки Старого города, разглядим купол Дуомо и обсудим, как люди жили в средневековых башнях. Попробуем разгадать названия улиц, откроем местные ремёсла и найдём красивейший мост города. Добро пожаловать, маленькие и взрослые путешественники!
Влияние знаменитого рода на становление великих творцов и великолепное культурное наследие Флоренции
Микеланджело, Брунеллески, Донателоо, Беноццо Гоццоли — среди многих великих имен флорентийского Возрождения одно имя стоит особо — Медичи. В удивительную эпоху расцвета Флоренции Медичи вершили судьбы города и флорентийцев. Мы разберемся в истории семейства, значении, которое оно оказало на город, и в их великом наследим.
Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами
Экскурсия по всемирно известной галерее Уффици познакомит вас с шедеврами Джотто, Филиппо и Филиппино Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других выдающихся итальянских и европейских мастеров. Вы увидите лучшие работы из коллекции, начало которой положил еще Франческо I де Медичи. Узнаете об этапах развития европейского искусства, научитесь разбираться в сюжетах великих полотен и глубже поймете итальянскую живопись.
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.