Ориентировочное время встречи в аэропорту — 13:25. После чего вы отправитесь на экскурсию по Милану на комфортабельном автобусе туристического класса.

В Милане сочетаются современные постройки с историческими памятниками. Он является важнейшим экономическим центром Европы, городом высокой моды и стиля, изысканной кухни и искусства. В нём кипит активная жизнь, а грандиозные здания напоминают о богатой истории, важных временах и людях, среди которых Леонардо да Винчи, творивший в замке Сфорца. На экскурсии вы увидите Миланский собор, где хранится важнейшая реликвия христианского мира — один из гвоздей Креста Господня. Полюбуетесь оперным театром Ла Скала, на сцене которого состоялась первая постановка «Мадам Баттерфляй» Пуччини.

После экскурсии вас отвезут в отель.