Посетить места расцвета эпохи Возрождения и увидеть, где жили и творили великие деятели
Увидим замок, где творил Леонардо да Винчи, оперный театр, на сцене которого состоялась первая постановка «Мадам Баттерфляй» Пуччини, посетим «город на воде» с шедеврами на каждом шагу, погуляем по Флоренции, где жил Данте, Боккаччо, Петрарка и другие великие деятели.
Найдём квартал Галилео Галилея в Пизе, попробуем лучшее мороженое Италии, заедем в винную Тоскану — желающие отправятся на дегустацию. Дополнительно возможно съездить на Лигурийское побережье, в Рим и Ватикан.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€518
Описание
Организационные детали
Обратите внимание, экскурсионно-транспортный пакет уже входит в стоимость, оплачивается наличными при встрече. Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Программа тура по дням
Экскурсия по Милану
Ориентировочное время встречи в аэропорту — 13:25. После чего вы отправитесь на экскурсию по Милану на комфортабельном автобусе туристического класса.
В Милане сочетаются современные постройки с историческими памятниками. Он является важнейшим экономическим центром Европы, городом высокой моды и стиля, изысканной кухни и искусства. В нём кипит активная жизнь, а грандиозные здания напоминают о богатой истории, важных временах и людях, среди которых Леонардо да Винчи, творивший в замке Сфорца. На экскурсии вы увидите Миланский собор, где хранится важнейшая реликвия христианского мира — один из гвоздей Креста Господня. Полюбуетесь оперным театром Ла Скала, на сцене которого состоялась первая постановка «Мадам Баттерфляй» Пуччини.
После экскурсии вас отвезут в отель.
Экскурсия по Венеции и остановка в отеле в Монтекатини-Терме
После завтрака выселение из отеля и переезд в Венецию — уникальный, построенный на сваях город-музей, в котором архитектурные творения гармонично связаны с водными каналами. Большая часть расположена на островах в Венецианской лагуне и соединена многочисленными мостами. «Город на воде» очарует вас своей романтичностью, лёгкостью, количеством шедевров на каждом шагу. Вы увидите знаменитые дворцы, библиотеку, колокольню Кампанила со смотровой площадкой, часовую башню Святого Марка, исторический комплекс верфей и мастерских, базилику Фрари, собор Санта-Мария-делла-Салюте, торговую улицу Мерчерия.
Остановимся на 3 ночи в отеле в Монтекатини-Терме — это один из самых известных лечебных курортов Италии, который славится своими термальными источниками.
Экскурсия во Флоренцию и Пизу
Сегодня вас ждут Флоренция и Пиза.
В первом творили Данте, Боккаччо, Петрарка, Джотто, Арнольфо ди Камбио, Боттичелли, Микеланджело и Леонардо да Винчи, расцвела эпоха Возрождения. Во Флоренции появилась первая «единая валюта Европы» — золотой флорин. Вы прогуляетесь по Старому мосту и кварталу Данте, отдохнёте на площади Синьории и в музее под открытым небом — Лоджии Ланци.
Во втором городе вы найдёте ту самую «падающую» башню, символ и память великих архитекторов, которая является колокольней и частью архитектурного ансамбля. Именно к Пизанской башне в 15-м веке начинают организовывать первые в Европе экскурсионные туры. Вы прогуляетесь и по элегантной набережной реки Арно, воспетой Байроном, университетскому кварталу, где творил Галилео Галилей, и улочкам с арками-галереями.
День в вашем распоряжении или экскурсия на Лигурийское побережье
Сегодня свободный день. Вы можете остаться в отеле, самостоятельно прогуляться по окрестностям и организовать свой досуг или взять дополнительную экскурсию. За доплату возможно отправиться на Лигурийское побережье.
Первый город на пути — Леричи. Он известен своими виллами, живописными бухтами с песчаными пляжами и парками. Главная достопримечательность — средневековый замок Кастелло ди Леричи. В нём открыт музей геологии и палеонтологии, посвящённый динозаврам. Вы можете зайти и в Музей морского флота, среди экспонатов которого есть древние карты и системы навигации.
Далее посетим старинный портовый город Генуя, красующийся на побережье Лигурийского моря. Это центр итальянского кораблестроения и тяжёлой промышленности. Одна из главных достопримечательностей — маяк Лантерна.
К вечеру вернёмся в отель и будем готовиться к встрече Нового года.
Экскурсия в Тоскану
Первый день года встретим в винной Тоскане, в регионе сосредоточения красоты, городов ЮНЕСКО, мастеров ландшафтного дизайна. Гурманы и ценители прекрасного будут в восторге! Посетим 2 города — Сиену и Сан-Джиминьяно.
Облик и традиции первого не изменились за последние 700 лет. Над собором Сиены работали лучшие мастера 13-го века, а центральная площадь представляет собой пример средневекового зодчества. Сан-Джиминьяно порадует вас тосканской керамикой, колоритными улочками, видами на холмы и башнями, благодаря которым город прозвали «Средневековым Манхэттеном». Здесь же вы сможете попробовать наивкуснейшее мороженое в лучшей джелатерии Италии.
В Тоскане заселимся в отель на 2 ночи.
День в вашем распоряжении или поездка в Рим и Ватикан
Дополнительная экскурсия по желанию и за доплату в Рим и Ватикан.
Желающие смогут познакомиться со столицей Италии, одним из самых посещаемых городов Европы — Римом. На экскурсии вы увидите древнейшие памятники мира, всемирно известные объекты времён Античности, Средневековья, Ренессанса. Рим может впечатлить не только архитектурой, историей и богатым наследием, но и вкусным кофе, многочисленными фонтанчиками и магазинчиками.
Город-государство Ватикан находится прямо в Риме. Вы прогуляетесь по его небольшой территории, увидите резиденции пап римских, рассмотрите интерьеры и экстерьеры и отдохнёте в одних из самых красивых садах Европы, за которыми следят десятки садовников.
Экскурсия в Верону и на озеро Гарда
После завтрака освобождаем номера и направляемся в Верону и на озеро Гарда.
Вы побываете в местах, связанных с Данте Алигьери и знатным гибеллинским родом Скалигеров, посетите дворик дома Джульетты и увидите знаменитый балкончик. Прогуляетесь по воспетым поэтами набережным реки Адидже и рассмотрите уцелевший амфитеатр, где проходили гладиаторские бои — Арена-ди-Верона. Далее перед вами откроется самое большое озеро Италии, находящееся у подножия альпийских горных хребтов. По берегам водоёма растёт олива и красуются дворцы.
Отъезд
После завтрака выезжаем в аэропорт Милана. Вылет рекомендуем планировать после 14:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Милана («Мальпенса»), 13:25Завершение: Аэропорт Милана («Мальпенса»), вылет можно планировать с 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.