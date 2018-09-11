Что вас ожидает

Мода, укоренившаяся в городе

Встретившись в центре Милана, мы отправимся на прогулку по знаменитому на весь мир «Квадрату моды», или «Золотому четырёхугольнику». Я расскажу, как Милан благодаря производству изысканных шёлковых тканей уже во времена правления герцогов Висконти превратился в город-законодатель мод. В музее «Костюм, мода и образ» вам откроется эволюция моды «от кутюр» и моды «прет-а-порте», в магазине Chanel неподалёку — стиль дизайнерских решений модного дома и судьба великой мадемуазель Габриэль. А на улице Корсо Комо вы заглянете в одноимённый культовый аутлет, магазин нового Moschino и узнаете историю других известных брендов.

«Недельная лихорадка» и альтернативные способы сойти с ума в Милане

Если вы окажетесь в Милане во время Недели моды, я проведу вас на показ. Вы понаблюдаете за сменой ритма, в котором живёт город в эти дни, и сможете в числе первых оценить современные коллекции. Но вообще Милан круглый год — райский уголок для настоящих модников, где каждый найдёт что-то по душе. Я отведу вас в отличный аутлет на улице Аркимиде и помогу купить что-то из будущих коллекций в шоу-руме по ценам фабрики. Подскажу, как заказать обед в бистро Armani, сделать причёску в парикмахерской Dolce&Gabbana или мужскую стрижку в барбершопе Barberini, попасть на дискотеку «Just Cavalli» или в ресторан «Gold». Будем отталкиваться от ваших интересов и финансовых возможностей — Милан сможет удовлетворить любые запросы ценителя современной моды.