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  4. «Золотой квадрат» Милана и Неделя моды

Увидеть лицо и изнанку модного мира в мировой столице «прет-а-порте»

Динара
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Динара – ваш гид
Хотите узнать Милан с его элегантнейшей стороны? Вы познакомитесь с кварталами города, где живёт мода «прет-а-порте», и заглянете в самые стильные магазины, кафе, рестораны и парикмахерские, открытые известными стилистами.

А если окажетесь в Милане на Неделе моды — посмотрите, как город наряжается в последние модели знаменитых и начинающих дизайнеров, сделаете покупки в шоу-румах по фабричным ценам и попадёте на один из показов мод!
80 за человека
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
«Золотой квадрат» Милана и Неделя моды
«Золотой квадрат» Милана и Неделя моды

Что вас ожидает

Мода, укоренившаяся в городе
Встретившись в центре Милана, мы отправимся на прогулку по знаменитому на весь мир «Квадрату моды», или «Золотому четырёхугольнику». Я расскажу, как Милан благодаря производству изысканных шёлковых тканей уже во времена правления герцогов Висконти превратился в город-законодатель мод. В музее «Костюм, мода и образ» вам откроется эволюция моды «от кутюр» и моды «прет-а-порте», в магазине Chanel неподалёку — стиль дизайнерских решений модного дома и судьба великой мадемуазель Габриэль. А на улице Корсо Комо вы заглянете в одноимённый культовый аутлет, магазин нового Moschino и узнаете историю других известных брендов.

«Недельная лихорадка» и альтернативные способы сойти с ума в Милане
Если вы окажетесь в Милане во время Недели моды, я проведу вас на показ. Вы понаблюдаете за сменой ритма, в котором живёт город в эти дни, и сможете в числе первых оценить современные коллекции. Но вообще Милан круглый год — райский уголок для настоящих модников, где каждый найдёт что-то по душе. Я отведу вас в отличный аутлет на улице Аркимиде и помогу купить что-то из будущих коллекций в шоу-руме по ценам фабрики. Подскажу, как заказать обед в бистро Armani, сделать причёску в парикмахерской Dolce&Gabbana или мужскую стрижку в барбершопе Barberini, попасть на дискотеку «Just Cavalli» или в ресторан «Gold». Будем отталкиваться от ваших интересов и финансовых возможностей — Милан сможет удовлетворить любые запросы ценителя современной моды.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается транспорт: метро — 2 евро, такси — около 12, или каршеринг — 10 евро (до 4 человек).
  • В 2020 году Неделя женской моды в Милане пройдёт с 18 по 24 февраля. А Неделя мужской моды — с 10 по 14 января. Посещение показов также оплачивается дополнительно, стоимость билета зависит от конкретного показа.
«Золотой квадрат» Милана и Неделя моды
«Золотой квадрат» Милана и Неделя моды
«Золотой квадрат» Милана и Неделя моды
«Золотой квадрат» Милана и Неделя моды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Динара
Динара
Здравствуйте, друзья! Живу в Италии очень давно, так что вспоминаю прошлую жизнь в Москве, как прежнюю, вторую. По призванию и образованию я оперная певица — этим объясняется мой выбор страны. Как известно, итальянский язык- язык музыки и любви. Иногда скучаю по России, но Италию полюбила всей душой — эту замечательную страну, наполненную красотой природы и искусства, темпераментными людьми и аппетитной едой. Со временем получила и итальянский диплом по туризму, диплом гида и ассистента. Приглашаю в Милан, с удовольствием покажу и вам его уголки и поделюсь накопленными знаниями.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 сентября 2018
Интересная , насыщенная, познавательная экскурсия. Обязательно порекомендуем ее своим друзьям и знакомым.

Динара проводит ещё 1 экскурсию

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