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Базилика Святого Петра: Экскурсия с аудиогидом + вход без очереди

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10 отзывов
Tiqets
Tiqets – Гид из Рима
Бесценные произведения искусства в самой культовой святыне христианства — Соборе Святого Петра.
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Базилика Святого Петра: Экскурсия с аудиогидом + вход без очереди
Базилика Святого Петра: Экскурсия с аудиогидом + вход без очереди

Что вы увидите

  • Базилика Святого Петра
Отдельный вход в потрясающую по красоте Базилику Святого Петра и возможность провести время в домашней церкви Папы
Благодаря быстрому доступу к базилике Святого Петра, вы можете пропустить печально известные длинные очереди и попадёте прямо в сердце одной из самых почитаемых святынь в христианстве. Осмотрите Микеланджело Пьета, Бернини Балдахин и другие бесценные произведения о современном Ватикане, истории 📖 области и архитектуре этой эпической церкви, когда вы будете бродить по ней.
Узнайте больше с помощью аудиогида
Получите информацию о церкви и о достопримечательностях 🏛️ с помощью загружаемого аудиогида, доступного на 11 языках. Познакомьтесь с официальным представителем базилики Святого Петра на площади Святого Петра и сэкономьте до двух часов в очереди, пока вы идете с ними к выделенной линии быстрого доступа.
Интерьер содержит Бернини Балдахин, Микеланджело Пьета, коллекцию бесценной мозаики и многое другое
Собор Святого Петра в стиле ренессанс является одной из крупнейших церквей в мире. За 120-летнее строительство многие ведущие архитекторы, в том числе Рафаэль и Микеланджело, достигли личных успехов. Микеланджело, собственно, и добавил купол — по сей день самый высокий в мире!
Насладитесь прекрасным видом
Вид на площадь Святого Петра и город 🏙️ Рим со ступеней базилики — это вид, который вы всегда будете помнить. Вы также можете приобрести билеты 🎫 на экскурсию ⛳ по базилике и Ватиканской школе мозаики, чтобы сделать ваш визит ещё более особенным.

Важная информация:

  • Идите к месту встречи, расположенному на правой стороне площади Святого Петра, в середине колоннады, прямо перед полицейским заграждением. Пожалуйста, обратитесь к иллюстрации на вашем ваучере;
  • Покажите свой смартфонный билет представителю, который также даст вам QR-код для аудиогида;
  • Если вы бронируете временной интервал 08:45, перейдите к месту встречи между 08:45 и 10:00. Если вы бронируете 10:00, переходите с 10:00 до 13:00. Если вы бронируете номер 13:00, переходите с 13:00 до 15:00. Если вы бронируете номер 15:00, переходите с 15:00 до 17:00;
  • Колени и плечи должны быть покрыты. Топы или шорты с низким вырезом или без рукавов не допускаются. Проходит обязательная проверка в стиле аэропорта.
  • Не забудьте взять с собой наушники для аудиогида
Что входит
  • Официальный загружаемый аудиогид на одном из 11 доступных языков (в том числе на русском)
  • Ускоренная проверка безопасности
  • Загружаемая цифровая карта Рима
  • Входной билет в базилику (вход в церковь бесплатный).
Что не входит
  • Наушники (возьмите с собой или купите их на месте за 1 евро)
  • Доступ к музеям Ватикана и Сикстинской капелле
  • Купол Святого Петра.
Начало и место завершения
🚩 Piazza San Pietro, 00120 Città del Vaticano
Базилика Святого Петра: Экскурсия с аудиогидом + вход без очереди
Базилика Святого Петра: Экскурсия с аудиогидом + вход без очереди
Базилика Святого Петра: Экскурсия с аудиогидом + вход без очереди
Базилика Святого Петра: Экскурсия с аудиогидом + вход без очереди

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tiqets
Tiqets
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10 отзывов оставили туристы

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