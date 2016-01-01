Отдельный вход в потрясающую по красоте Базилику Святого Петра и возможность провести время в домашней церкви Папы

Благодаря быстрому доступу к базилике Святого Петра, вы можете пропустить печально известные длинные очереди и попадёте прямо в сердце одной из самых почитаемых святынь в христианстве. Осмотрите Микеланджело Пьета, Бернини Балдахин и другие бесценные произведения о современном Ватикане, истории 📖 области и архитектуре этой эпической церкви, когда вы будете бродить по ней.

Узнайте больше с помощью аудиогида

Получите информацию о церкви и о достопримечательностях 🏛️ с помощью загружаемого аудиогида, доступного на 11 языках. Познакомьтесь с официальным представителем базилики Святого Петра на площади Святого Петра и сэкономьте до двух часов в очереди, пока вы идете с ними к выделенной линии быстрого доступа.

Интерьер содержит Бернини Балдахин, Микеланджело Пьета, коллекцию бесценной мозаики и многое другое

Собор Святого Петра в стиле ренессанс является одной из крупнейших церквей в мире. За 120-летнее строительство многие ведущие архитекторы, в том числе Рафаэль и Микеланджело, достигли личных успехов. Микеланджело, собственно, и добавил купол — по сей день самый высокий в мире!

Насладитесь прекрасным видом

Вид на площадь Святого Петра и город 🏙️ Рим со ступеней базилики — это вид, который вы всегда будете помнить. Вы также можете приобрести билеты 🎫 на экскурсию ⛳ по базилике и Ватиканской школе мозаики, чтобы сделать ваш визит ещё более особенным.

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