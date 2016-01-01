Отдельный вход в потрясающую по красоте Базилику Святого Петра и возможность провести время в домашней церкви Папы
Благодаря быстрому доступу к базилике Святого Петра, вы можете пропустить печально известные длинные очереди и попадёте прямо в сердце одной из самых почитаемых святынь в христианстве. Осмотрите Микеланджело Пьета, Бернини Балдахин и другие бесценные произведения о современном Ватикане, истории 📖 области и архитектуре этой эпической церкви, когда вы будете бродить по ней.
Узнайте больше с помощью аудиогида
Получите информацию о церкви и о достопримечательностях 🏛️ с помощью загружаемого аудиогида, доступного на 11 языках. Познакомьтесь с официальным представителем базилики Святого Петра на площади Святого Петра и сэкономьте до двух часов в очереди, пока вы идете с ними к выделенной линии быстрого доступа.
Интерьер содержит Бернини Балдахин, Микеланджело Пьета, коллекцию бесценной мозаики и многое другое
Собор Святого Петра в стиле ренессанс является одной из крупнейших церквей в мире. За 120-летнее строительство многие ведущие архитекторы, в том числе Рафаэль и Микеланджело, достигли личных успехов. Микеланджело, собственно, и добавил купол — по сей день самый высокий в мире!
Насладитесь прекрасным видом
Вид на площадь Святого Петра и город 🏙️ Рим со ступеней базилики — это вид, который вы всегда будете помнить. Вы также можете приобрести билеты 🎫 на экскурсию ⛳ по базилике и Ватиканской школе мозаики, чтобы сделать ваш визит ещё более особенным.
Важная информация:
- Идите к месту встречи, расположенному на правой стороне площади Святого Петра, в середине колоннады, прямо перед полицейским заграждением. Пожалуйста, обратитесь к иллюстрации на вашем ваучере;
- Покажите свой смартфонный билет представителю, который также даст вам QR-код для аудиогида;
- Если вы бронируете временной интервал 08:45, перейдите к месту встречи между 08:45 и 10:00. Если вы бронируете 10:00, переходите с 10:00 до 13:00. Если вы бронируете номер 13:00, переходите с 13:00 до 15:00. Если вы бронируете номер 15:00, переходите с 15:00 до 17:00;
- Колени и плечи должны быть покрыты. Топы или шорты с низким вырезом или без рукавов не допускаются. Проходит обязательная проверка в стиле аэропорта.
- Не забудьте взять с собой наушники для аудиогида