4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дегустации вин, посещение сыродельни, пикник в винограднике и другие удовольствия по-тоскански!

Алеся
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Алеся – представитель гидов
Это будет незабываемый день: чарующие средневековые города, великие тосканские вина и домашние сыры из «первых рук», пикник в винограднике с завораживающим видом на знаменитые «волнистые» холмы долины Орча.

Вас ждут интересные знакомства, яркие эмоции и море новой информации в неповторимом гастрономическом путешествии по Тоскане!
200 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 11 человек
Можно с детьми
Встреча историческом центре Рима
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы

Что вас ожидает

Дегустация великих тосканских вин на винодельне
Тосканские винодельни очень похожи на средневековые замки: дорогие, ухоженные и таинственные, ведь исторически виноделием в этой местности занимались богатые аристократы и крупная буржуазия. Спустившись в знаменитые погреба, вы окажетесь в совершенном ином мире: чарующие ряды огромных дубовых ботти, рядом когда-то революционные французские барик, а в воздухе — шлейф сохранившихся ароматов брожения. Вы попробуете благородные биологические вина нобиле ди монтепульчано, кьянти и россо разных терруаров и годов. Легендарные виноделы расскажут все, что вы хотите знать о винах: историю итальянских вин, особенности производства, секреты выбора вина, тонкости дегустации, сочетаний с блюдами и многое другое.

Пикник среди виноградников
Вино рождается в винограднике, и нет ничего лучше, чем увидеть это своими глазами. При этом мы не только погуляем вдоль бесконечных рядов виноградных лоз, но и устроим пикник в традиционном тосканском стиле. Вас ждут брускетты со свежими помидорами, оливковой пастой и особым паштетом из куриных потрошков, сыры с вареньем из красного перца, ребрышки bbq и многое другое. Хорошее вино, вкусная еда и интересная компания — вот оно, настоящее итальянское счастье!

Сыродельня с 30 видами домашнего сыра!
На высоком холме с чарующей панорамой знаменитой долины Орча вы посетите семейную сыродельню, где всего из 2 видов молока делают более 30 видов сыра! Вы не просто оцените вкусы знаменитых сыров пекорино из Пьенцы, но узнаете и увидите, как производятся и выдерживаются настоящие итальянские сыры. Весна и лето — особо оживленный период на сыродельне. Только что родившиеся, но уже непослушные ягнята и козлята бескомпромиссно завладевают всеобщим вниманием.

«Идеальный» средневековый город Пьенца
Вы побываете в средневековой Пьенце, основанной еще этрусками и превратившейся 600 лет назад в необыкновенный город с улицами Поцелуев, Любви, Вечности, с розами на балконах, колокольней и знаменитым видом на долину. Именно это место режиссер Ридли Скотт выбрал для съемок ключевого момента легендарного «Гладиатора». Вас ждет незабываемой красоты закат, а солнце, медленно скрывающееся за холмами, подарит счастливое ощущение того, что еще один день был прожит не зря!

Возвращение в Рим
Вечный город встретит вас беломраморными базиликами и изящными фонтанами в лучах вечерней подсветки. Мы расстанемся отдохнувшими и наполненными новыми знаниями и впечатлениями в надежде встретиться снова.

Организационные детали

  • Мы встречаемся в 9:00 в районе Piazza del Popolo и возвращаемся в то же самое место примерно в 21:00.

В стоимость включено

  • Транспортное обслуживание по программе (Рим – Тоскана – Рим). Транспорт: минивен Mercedes Viano (9 мест) или миниавтобус Mercedes Sprinter (13 мест) с водителем с необходимой лицензией.
  • Посещение винодельни: экскурсия и дегустация вин с легкими закусками.
  • Посещение сыродельни: экскурсия и дегустация сыров (9-11 видов сыра) в сопровождении местного вина.
  • Обед/пикник в винограднике с разнообразным меню и вином. В случае дождливой погоды обед будет накрыт на вилле или в ресторане. Дегустация специфических вин или особых урожаев возможна под запрос за дополнительную стоимость.
  • Экскурсия в Пьенце, где, при соблюдении расписания, у вас также будет свободное время на для прогулки и шопинга.
  • Сопровождение эногастрономическим экспертом на протяжении всего дня.
  • Участие с детьми приветствуется, размер скидки зависит от возраста ребенка и ваших пожеланий по питанию.

В стоимость не включено: виза, авиаперелет, страховка.

Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы
Гастрономическое путешествие по винодельням Тосканы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 11 человек.
  • Местов встречи для начала тура историческом центре Рима.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алеся
Алеся
Benvenuti in Italia! Наша команда гидов проводит авторские экскурсии в мини-группах до 12 человек. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям в Риме в Ватикан, Колизей, обзорной и гастрономической, а также к нашим загородным путешествиям по Тоскане — вас ждут большие впечатления в маленьких группах!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 июля 2019
Необыкновенно увлекательное путешествие, Анна- симпатичная и эрудированная девушка, в ее компании комфортно и уютно, она сумела раскрыть нам колорит деревенской жизни региона Тосканы, незабываемые встречи с удивительными колоритными тосканцами, которые своими руками делают местные продукты, а также мы узнали множество фактов из истории Рима, Тосканы, а также особенности психологии итальянцев. Водитель Флавио произвел отдельное впечатление- добрейшей души человек, натуральный итальянец, помогал нам раскрывать тонкости из жизни итальянцев- крестины, венчание и др. Спасибо всей команде!
11 июня 2019
Хочу выразить огромную благодарность Алесе за отлично организованную экскурсию.
Нашими гидами были Андре и Анна, Андре итальянец, говорящий по-русски, супруг Алеси, Анна девушка, проживающая в Риме более 6 лет.. Встреча была организованна в 9 утра, ребята пунктуальны. Встретили с улыбкой и хорошим настроением, несмотря на дождливую погоду. Машина была комфортабельной. Мы если честно были не очень в хорошем настроении, но познакомившись с ребятами, плохое настроение улетучилось. Анна уникальная девушка, улыбчивая, дружелюбная, сразу заражает своим позитивом, а какая образованная, просто ходячая энциклопедия!!! Два часа езды до Тосканы, в компании с ребятами пролетели как один миг, всю дорогу Анна рассказывала об истории проезжаемых мест, шутили с Андре, бодрили нас)), через час была остановка, кофе, бокал шампанского, все за счет ребят, так сказать все включено)).
По прибытию на первую винодельню, нас ждали удивительно гостеприимные люди, была проведена увлекательная экскурсия по винодельне, с подробными рассказами о всех этапах этого сложнейшего дела, результатом которого является изумительное вино, которое после рассказов мы дегустировали. На дегустации мы попробовали 5 видов вина, был организован стол с вкусными закусками. Из 5 видов вина три были выбраны для покупки, и еще раз оценены нами уже дома в Москве, на 5 балов из 5.
Попрощавшись с гостеприимными хозяевами первой винодельни, мы отправились на вторую винодельню, где нас ждал обед. Там нас встретили не менее гостеприимные люди. Был интереснейший рассказ об особенностях их винодельни, у них она био, без использования удобрений, особые технологии, так сказать экологически чистый продукт. Был накрыт обильный обед и предложено 4 вида вина, все было вкусно, вино выше всех похвал, все это происходило под интересные рассказы и разговоры в компании владельцев винодельни и Андре с Анной.
Резюмируя эту поездку, могу сказать, что мы провели незабываемый день, в кругу приятных, эрудированных людей, прекрасные виды, природа, люди Тосканы и конечно же ВИНО)), день, который запомнится нам навсегда.
Алесе еще раз огромное спасибо, брали у нее три экскурсии, все были проведены на 5+, все экскурсоводы грамотнейшие люди с большим опытом, все четко, без опозданий, все с юмором. Желаю Вам, Алеся и Андре процветания Вашего бизнеса, ВЫ большие молодцы!
Отдельное спасибо Анне, это правда уникальная девушка, у нее мы брали еще одну экскурсию по Риму, это было превосходно, я считаю, что она лучший гид по Риму, из всех, с которыми нам удалось пообщаться.
Всем рекомендую эту экскурсию!!!
Всем, кто дочитал, спасибо)).
Анна
13 мая 2019
Спасибо большое гиду , Анне. Действительно очень харизматичная и интересная личность!
22 мая 2018
Италия моя любимая страна и бываю там довольно часто ! Но мои два дня гастрономического путешествия с Алесей и Андреа по невероятно сказочной и прекрасной весенней Тоскане я не забуду никогда! Алеся очень интересный и приятный собеседник, у меня было ощущение что давно с ней знакома и мы дружим ) . Программа путешествия спланирована и реализована настолько четко и интересно ,что пропадает ощущение что это экскурсия ,кажется что ты приехал в гости к старым друзьям )! Впечатлений собрано за два дня невероятное количество ,от сказочной виллы и ее хозяйки ,от вида тосканских пейзажей по дороге, сказочных маленьких городков и бесконечного гастрономического удовольствия от вина ,сыров и флорентийских стейков и конечно итальянского джелато ) ! Алеся и Андреа бесконечное спасибо за дружескую, непринужденную атмосферу в путешествии!
Надеюсь, мы еще встретимся на сборе винограда осенью!

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