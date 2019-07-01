4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дегустация великих тосканских вин на винодельне

Тосканские винодельни очень похожи на средневековые замки: дорогие, ухоженные и таинственные, ведь исторически виноделием в этой местности занимались богатые аристократы и крупная буржуазия. Спустившись в знаменитые погреба, вы окажетесь в совершенном ином мире: чарующие ряды огромных дубовых ботти, рядом когда-то революционные французские барик, а в воздухе — шлейф сохранившихся ароматов брожения. Вы попробуете благородные биологические вина нобиле ди монтепульчано, кьянти и россо разных терруаров и годов. Легендарные виноделы расскажут все, что вы хотите знать о винах: историю итальянских вин, особенности производства, секреты выбора вина, тонкости дегустации, сочетаний с блюдами и многое другое.

Пикник среди виноградников

Вино рождается в винограднике, и нет ничего лучше, чем увидеть это своими глазами. При этом мы не только погуляем вдоль бесконечных рядов виноградных лоз, но и устроим пикник в традиционном тосканском стиле. Вас ждут брускетты со свежими помидорами, оливковой пастой и особым паштетом из куриных потрошков, сыры с вареньем из красного перца, ребрышки bbq и многое другое. Хорошее вино, вкусная еда и интересная компания — вот оно, настоящее итальянское счастье!

Сыродельня с 30 видами домашнего сыра!

На высоком холме с чарующей панорамой знаменитой долины Орча вы посетите семейную сыродельню, где всего из 2 видов молока делают более 30 видов сыра! Вы не просто оцените вкусы знаменитых сыров пекорино из Пьенцы, но узнаете и увидите, как производятся и выдерживаются настоящие итальянские сыры. Весна и лето — особо оживленный период на сыродельне. Только что родившиеся, но уже непослушные ягнята и козлята бескомпромиссно завладевают всеобщим вниманием.

«Идеальный» средневековый город Пьенца

Вы побываете в средневековой Пьенце, основанной еще этрусками и превратившейся 600 лет назад в необыкновенный город с улицами Поцелуев, Любви, Вечности, с розами на балконах, колокольней и знаменитым видом на долину. Именно это место режиссер Ридли Скотт выбрал для съемок ключевого момента легендарного «Гладиатора». Вас ждет незабываемой красоты закат, а солнце, медленно скрывающееся за холмами, подарит счастливое ощущение того, что еще один день был прожит не зря!

Возвращение в Рим

Вечный город встретит вас беломраморными базиликами и изящными фонтанами в лучах вечерней подсветки. Мы расстанемся отдохнувшими и наполненными новыми знаниями и впечатлениями в надежде встретиться снова.